Uus-Meremaa keskpank tõstab tõenäoliselt intressimäärasid

Mai 23, 2023 17:32

Uus-Meremaa keskpanga (RBNZ) intressiotsus on selle nädala üks olulisemaid finantssündmusi. Kuna paljud analüütikud ennustavad uut tõusu, huvitub kauplejaid, kuidas otsus võib mõjutada Uus-Meremaa dollari väärtust teiste valuutade suhtes.

USA-s jätkuvad läbirääkimised riigivõla ülempiiri üle ja mülemad osapooled on väitnud, et tehtud on edusamme.

Euroopa Keskpanga (EKP) poliitikakujundaja Francois Villeroy de Galhau ütles, et ootab lõpliku intressimäära saavutamist hiljemalt suvel. Ta märkis, et praegu ei ole esmane küsimus see, kui palju intressimäärasid veel tõsta, vaid kui palju on varasemad tõusud juba turule jõudnud oma mõju avaldada. Ta rõhutas, et keskpanga suurte ja äärmiselt kiirete intressitõusude mõju avaldumist tuleb jälgida, lisades, et kui kaua EKP intressid kõrgel hoiab, on olulisem kui lõpliku intressimäära täpne suurus.

Uus-Meremaa keskpanga intressiotsus

Uus-Meremaa keskpank avaldab oma intressiotsuse kolmapäeval. Enamik majandusteadlasi arvab, et RBNZ juhatus tõstab laenukulusid 25 baaspunkti võrra. Reutersi korraldatud küsitlus näitas, et 21-st majandusteadlasest 14 prognoosib, et järgmises kvartalis püsib see 5,50% tasemel.

Uus-Meremaa keskpank on jätkuvalt keskendunud inflatsiooni ohjeldamisele, tõstes intressimäärasid 500 baaspunkti võrra alates 2021. aasta oktoobrist. ANZ analüütikud olid enne riigieelarve avaldmist tõstnud oma RBNZ lõpliku intressimäära prognoosi 5,75%-ni (tingituna kõrgest netomigratsioonist ja finantsperspektiivist) ja näevad nüüd riigieelarve avaldamise järel oodatust kõrgema intressimäära võimalust. Nad on tõstnud ka 50-baaspunktilise intressitõusu prognoosi kolmapäeva jaoks. Riigieelarve avaldamise eelse 20% asemel on see nüüd 40%. Leitakse, et ka turul prognoositakse parasjagu sama.

Ühendkuningriigi aprilli tarbijahinnaindeks

Ühendkuningriigi statistikaamet avaldab aprilli tarbijahinnaindeksi. Ekspertide hinnangul oli koguinflatsioon aastapõhiselt 8,2%, mis on märksa madalam kui märtsis registreeritud 10,1%. Koguinflatsioon on üks suurimaid probleeme, millega Ühendkuningriigi valitsus on viimastel kuudel silmitsi seisnud, kuna elamiskulud on kogu riigi perede eelarvet mõjutanud.

ING raportis rõhutatakse, et kui tarbijahinnaindeks on oodatust madalam, võib naelsterling langeda. Märgitakse, et kolmapäevased ÜK inflatsiooniandmed omavad naelale suurt mõju. Leitakse, et kui nende ootused osutuvad õigeks ja tarbijahinnaindeks näitab hinnakasvu piisavat langust, et veenda Inglise Panka juunis karmistamist pausile panema, on naela langusriskid üsna suured.

Uus-Meremaa esimese kvartali jaemüük

RBNZ intressiotsus ei ole ainus uudis, mis on kolmapäeva hommikul Uus-Meremaalt oodata. Riigi statistikaamet avaldab esimese kvartali jaemüügiandmed, mis peaks kvartalipõhiselt 0,4 protsenti langema. Viimase aruande kohaselt vähenes jaemüük 2022. aasta neljandas kvartalis 0,6 protsenti. Prognooside kohaselt langeb põhiline jaemüük 0,6% võrra, järgnedes 1,6%-lisele languele 2022. aasta viimases kvartalis.

Olete huvitatud majandusuudistel põhinevast kauplemisest? Osale Admiralsi tasuta veebikoolitustel ja saa uusi teadmisi! Suhtle kogenud kauplejatega ja vaadata kauplemissessioone reaalajas.

Tasuta veebikoolitused Võta osa reaalajas veebikoolitustest, mida viivad läbi meie eksperdid REGISTREERU

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ja kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et antud analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvu finantsteenuse tingimustega, veendu et oled riskidest aru saanud ning vajadusel pea nõu asjatundjaga.