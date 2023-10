Uued USA ekspordipiirangud ja nende mõju AI ettevõtetele

Oktoober 20, 2023 17:19

Tehisintellekt ehk AI on ilmselt selle aasta populaarseim vestlusteema tehnoloogiamaailmas. Aasta alguses tõmbasid tähelepanu ChatGPT ja teised sarnased generatiivse tehisintellekti mudelid, mille pakutavad uued võimalused ja interaktiivne kasutajaliides seadsid uued standardid. Värske AI tehnoloogia on tekitanud aga uue konflikti USA ja Hiina vahel, kes mõlemad on mõistnud vastava riist- ja tarkvara arendamisest tulenevat potentsiaali.

Loe värskeid uudiseid USA otsusest rakendada uusi piiranguid kiipide ja muu tehisintellektiga seotud tehnoloogia eksportimisele Hiinasse, Venemaale jt riikidessse.

USA karmistab AI tehnoloogia ekspordipiiranguid Hiinale

17. oktoobril avaldas USA valitsus 400-leheküljelise aruande, mis sisaldab reegleid ja piiranguid tehisintellekti kiipide ekspordile Hiinasse ja teistesse riikidesse, nagu Iraan ja Venemaa. Uute piirangute eesmärk on piirata hiinlaste võimekust oma sõjaväge tehisintellekti abil arendada.

Esimesed piirangud rakendati 2022. aasta oktoobris, kuid USA ametivõimud on hinnanud, et nendes esineb palju lünki, mida vastaspool on AI tehnoloogiale juurdepääsu saamiseks ärakasutanud.

Riikliku julgeolekunõukogu agendid ütlesid Reutersi ajakirjanikele, et põhimõte kõigi nende reeglite loomise taga on suunata neid võimekustele, mis toetavad Hiina sõjalisi süsteeme. "Neid ei huvita laiaulatuslikud tarbijarakendused," lisasid agendid.

DUV süsteemid

Ekspordipiirangud hõlmavad DUV süsteeme. Ettevõtted kasutavad ülijuhtide tootmiseks sügav-ultravioletse (DUV) litograafia masinaid. Nende piirangutega tahab USA peatada riigis valmistatud ülijuhtidest koosnevate DUV masinate ekspordi.

Uudised piirangutest langetasid AI ettevõtete aktsiahindu

Uudised uuendatud ekspordipiirangute kohta panid mitmete tuntud tehnoloogiaettevõtete aktsiaid 17. oktoobril langema. Näiteks NVIDIA (NVDA) aktsiad kukkusid 4,67% ja jätkasid langemist ka 18. oktoobril. Inteli (INTC) aktsiad langesid 1,4% ja Advanced Micro Devicesi (AMD) aktsiad 1,2%.

NVIDIA prognoosib, et piirangud ei mõjuta finantstulemusi

NVIDIA juhid ütlesid USA väärtpaberi- ja börsikomisjonile (SEC) esitatud aruandes, et "arvestades meie toodete nõudluse tugevust kogu maailmas, ei oota me, et täiendavad piirangud avaldavad lähitulevikus olulist mõju meie finantstulemustele."

Citi analüütikud langetasid oma NVIDIA aktsia hinnaprognoosi 630 dollarilt 575 dollarile, öeldes, et "Me vähendame oma 25/26 fiskaalaasta prognoose ja eeldame, et tõenäosus, et USA valitsus annab ekspordilitsentse, on väike." Arvati, et uued piirangud jõudlusele muudavad Hiinale müümise keeruliseks, kuna vajalikud on suuremad muudatused, kui tehti varasemalt Hiinale müüdud toodetele.

Morningstari analüütikud kommenteerisid NVIDIA tulevikku: „See poliitika mõjutab tõenäoliselt osa Nvidia kiiresti kasvavast ärist, mis tegeleb tehisintellekti (AI) jaoks kasutatavate andmekeskuste graafikaprotsessorite (GPU) müügiga. Praeguse seisuga arvame, et piirangud pakuvad halvimal juhul Nvidia eksponentsiaalsele kasvule tagasihoidlikku pikaajalist vastutuult."

Arvatakse samuti, et "Nvidia massiivne kasv võib muuta Hiinast saadava tulu aja möödudes vähem oluliseks. Nvidia pakub oma andmekeskuse tuludeks Hiinas 20-25% kogutulust, kuid see protsent võib väheneda, kui ettevõte saavutab kiire AI-ga seonduva kasvu teiste arenenud turgude pilvandmetöötluse liidrite kaudu. Jätkuvalt prognoosime 2024. fiskaalaasta andmekeskuste tuludeks 41 miljardit dollarit, kasvades 100 miljardi dollarini 2028. fiskaalaastal tänu tohutule nõudlusele tehisintellekti mudelite ehitamise ja rakendamise järele."

ASML: 2024. aasta tulu on tõenäoliselt ühtlane

Ka üks maailma olulisemaid pooljuhtide ettevõtteid ASML on Hiina ja USA vaheliste pingete keskmesse sattunud. Hollandi ettevõte teatas oma kolmanda kvartali tulemustest, mis näitavad kasumi aastapõhist kasvu ja ületavad analüütikute ootusi. ASML-i kolmanda kvartali aruandes märgiti siiski, et 2024. aasta tulud jäävad tõenäoliselt ühtlaseks.

Kuna ASML on üks maailma suurimaid DUV tootjaid, arvavad mõned analüütikud, et uued piirangud võivad mõjutada ASML-i kasumlikkust, mis on kannatanud nõrga nõudluse tõttu mobiilseadmete, nagu nutitelefonide ja sülearvutite järele. Tasub teada, et ka Holland on kehtestanud reeglid tehisintellektiga seotud kiipide Hiinasse eksportimise vastu, kuid ASML-i juhtide sõnul ei mõjuta need meetmed 2023. aasta finantstulemusi.

AI aktsiatega kauplemine ja riskijuhtimine

Algajad kauplejad võivad tehisintellektiettevõtete aktsiate viimaste aastate hinnagraafikuid nähes nende oma portfellidesse lisamist kaaluda. Tehnoloogiasektor on tõusuteel ja seda nii tänu tehisintellektile kui ka küberturvalisusele. Hoolimata tehnoloogiaaktsiate tõusust, kaasnevad kauplemisega siiski riskid ja algajad peaksid keskenduma oma teadmiste täiustamisele, et võimalike raskustega toime tulla.

Õppimine on parim viis, kuidas paremaks kauplejaks saada. Algajatele kauplejatele leidub hulgaliselt veebis kauplemist käsitlevaid õppematerjale, nagu artiklid, juhendid, videod jmt. Oma kauplemisalaseid teadmisi täiustades saavad algajad kauplejad vähendada maailma finantsturgude volatiilsusest tulenevat riski.

Algajad kauplejad peaksid kindlasti ka riskijuhtimistööriistu kasutama õppima. Kauplemisplatvormid pakuvad paljusid riskijuhtimistööriistu, mis juhul kui neid õigesti kasutatakse, võivad strateegia jaoks määravaks osutuda. Tuleb mõista, et turud võivad liikuda vastu sinu ootuseid, mistõttu on parem end tehnoloogia abil kaitsta, et mitte oma raha tarbetult ohtu seada.

Oled huvitatud majandusuudistel põhinevast kauplemisest? Osale Admiralsi tasuta veebikoolitustel ja saa uusi teadmisi! Suhtle kogenud kauplejatega ja vaata kauplemissessioone reaalajas.

Tasuta veebikoolitused Võta osa reaalajas veebikoolitustest, mida viivad läbi meie eksperdid REGISTREERU

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ja kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et antud analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvu finantsteenuse tingimustega, veendu et oled riskidest aru saanud ning vajadusel pea nõu asjatundjaga.