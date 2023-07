USA jaemüügiaruande ootuses

Juuli 18, 2023 16:58

Täna ja homme on majandusteadlaste tähelepanu keskmes USA jaemüügiaruanne ja Kanada, Uus-Meremaa ning Ühendkuningriigi inflatsiooniandmed. Föderaalse Avatud Turu Komitee (FOMC) järgmisel nädalal toimuva intressi-teemalise koosoleku eel oodatakse, et USA jaemüügiaruanne näitab, kuidas tarbijad reageerivad kõrgematele intressimääradele ja Föderaalreservi agressiivsele rahapoliitikale.

Austraalia Reservpanga (RBA) protokollist selgus, et juhatus nõustus mõningase täiendava karmistamise võimaliku vajalikuse osas ning märkis, et augustis toimuval koosolekul kaalutakse seda uuesti. RBA hoidis intressimäärad pärast viimast juhatuse koosolekut muutumatuna, kuigi mõned liikmed pooldasid 25-baaspunktilist tõusu.

Ühendkuningriigi peaminister Rishi Sunak ütles LBC-le, et inflatsioon ei lange nii kiiresti, kui valitsus tahaks. Inflatsiooni püsivust Kommenteerides ütles Sunak, et tema esimene prioriteet on inflatsiooni poole võrra vähendada. Ta selgitas, et see võtab soovitust kauem aega, kuid lisas, et inimesed usaldvad teda majanduse haldamise ja nendega sel teemal aus olemise osas ning inflatsiooni langetamine nõuab keeruliste otsuste langetamist, mis on aga riigi jaoks pikas plaanis paremad.

Kanada juuni tarbijahinnaindeks

Kanada statistikaamet avaldab täna juuni tarbijahinnaindeksi. Turuanalüütikud prognoosivad, et koguinflatsioon on 3%, mis on madalam kui mai 3,4%. Scotiabanki analüütikud väidavad, et see võib tekitada turul mõningast volatiilsust, kuid ei näita midagi Kanada Panga järgmise võimaliku sammu kohta, sest keskpanga otsusega intressi tõsta kaasnes ka värske prognoos. Leitakse, et keskpank ei pea enne 6. septembrit midagi tegema ja seega on selle juhtkonnal pea kaheksa nädalat aega oma järgmise käigu üle järele mõelda ja täiendavaid analüüse teha.

Kanada keskpank (BoC) tõstis intressimäärasid 25 baaspunkti võrra ja kuigi inflatsioon on juba mõnda aega langenud, teeb see seda aeglasemas tempos kui keskpank sooviks ja on 2% sihttasemest palju kõrgemal.

Kas USA jaemüük kasvas juunis?

Teisipäeval avaldab USA statistikaamet juuni jaemüügi andmed. Analüütikud prognoosivad, et jaemüük kasvas kuupõhiselt 0,5%. Prognoosi tõeks osutumine tähendaks 0,2%-list kasvu võrreldes mai näitajaga. Majandusteadlased juhivad tähelepanu, et jaemüük moodustab peaaegu 30% USA tarbijate kogukulutustest.

Jaemüügi aruanne ei sisalda aga lennupileteid, mõningaid tervishoiu- ja kindlustusoste, mistõttu ei anna see jaemüügist täielikku pilti. Oodatust madalamad andmed näitaks, et Föderaalreservi agressiivne rahapoliitika on hakanud tulemusi andma, kuid oodatust kõrgem näitaja võib panna Föderaalreservi kaaluma rohkemaid intressitõuse.

Uus-Meremaa teise kvartali tarbijahinnaindeks

Uus-Meremaa statistikaamet avaldab teisipäeva õhtul 2023. aasta teise kvartali tarbijahinnaindeksi. Turuanalüütikud prognoosivad, et aastapõhine koguinflatsioon on 5,9% - oluliselt madalam kui esimese kvartali näitaja (6,7%). Kuupõhiselt peaks inflatsioon langema 0,9%-ni, mis on 0,3% vähem kui esimeses kvartalis.

Kuu alguses hoidis Uus-Meremaa Reservpank (RBNZ) intressimäärad muutmata, kooskõlas majandusteadlaste ootustega. Kuid RBNZ juhatus ütles oma kohtumisjärgses avalduses, et inflatsioon Uus-Meremaal on endiselt liiga kõrge ja lisas, et intressimäärad peaksid lähitulevikus jääma piiravale tasemele.

Ühendkuningriigi juuni tarbijahinnaindeks

Kolmapäeva hommikul on investoritel võimalus tutvuda ÜK statistikaameti (ONS) tarbijahinnaindeksiga. Majandusteadlased eeldavad, et näitaja on aastapõhiselt 8,2% ja kuupõhiselt umbes 0,7%. Kõrged tarbijahinnad on üks suuremaid probleeme nii ÜK valitsusele kui ka Inglise Pangale (BoE).

Inflatsioon jõudis aasta alguses 10%-ni, purustades 40 aasta rekordeid ning valitsus lubas seda aasta alguseks poole võrra vähendada. Oodatust kõrgem tarbijahinnaindeksi näitaja võib sundida BoE-d jätkama oodatust suuremate intressitõusudega, tugevdades naela USA dollari ja euro suhtes. Madalam näitaja võib panna BoE-d oma rahapoliitikat ümber hindama ja tulevasi intressitõuse vastavalt kohandama.

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ja kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et antud analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvu finantsteenuse tingimustega, veendu et oled riskidest aru saanud ning vajadusel pea nõu asjatundjaga.