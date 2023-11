USA dollar tõusis Powelli kõne eel

November 08, 2023 16:08

USA dollar tõusis kolmapäeval Jerome Powelli kõne eel konkurentide suhtes. Majandusteadlased kuulavad reedel tähelepanelikult Föderaalreservi esimehe sõnavõttu Washingtonis toimuval teadusuuringute ja statistika osakonna sajandat aastat tähistaval konverentsil, et leida uusi vihjeid keskpanga järgmise poliitikaostsuse kohta.

Hirmud nõudluse vähenemise pärast USA-s ja Hiinas langetasid nafta hinna kolme kuu madalaima taseme lähedale. ING analüütikud ütlesid, et "Turg on selgelt vähem mures Lähis-Ida potentsiaalsete tarnehäirete pärast ja keskendub selle asemel lõdvendamisele [nõudluse ja pakkumise] tasakaalus."

Inglise Panga (BoE) peaökonomist Huw Pill ütles, et BoE intressimäärade esmane alandamine 2024. aasta augustis "ei näi täiesti ebamõistlik". Rahapoliitikat ommenteerides lisas ta: "Aga kui meil on piirav poliitika liiga kaua, siis on oht, et... vallandame majanduslanguse, vallandame majanduse ülemäärase aeglustumise."

Hiina oktoobri tarbijahinnaindeks

Hiina riiklik statistikaamet (NBS) avaldab andmed riigi oktoobri inflatsiooni kohta. Majandusteadlased ootavad, et aastapõhine inflatsioon on -0,1% ja kuupõhine inflatsioon 0%. Pärast augusti ülimadalat kasvu ja septembri 0%-list tarbijahinnaindeksi näitajat mõjutaks deflatsiooni naasmine valitsuse jõupingutusi taastada usaldus Hiina majanduse vastu. Hiina majandus on tarbijate madala kindlustunde ja kinnisvarasektori tõsise likviidsuskriisi tõttu endiselt ebakindlas seisus.

Ühendkuningriigi kolmanda kvartali SKP esialgsed andmed

ÜK riiklik statistikaamet (ONS) avaldab reedel kolmanda kvartali esialgsed SKP andmed. Analüütikud ootavad SKP kasvumääraks aastapõhiselt 0,5% ja kvartalipõhiselt -0,1%. Majandusteadlased väidavad, et SKP võib olla vähenenud, kuna ettevõtted on nõrgenenud tarbijanõudluse tõttu oma äri tagasi tõmmanud.

BoE juhatus on pakkunud, et majandus kasvab 2025. aastani tõenäoliselt 0%. inflatsioon on langenud küll 6,7%-ni, kuid on endiselt kaugel BoE sihttasemest 2%. Ühendkuningriigi rahandusminister Jeremy Hunt esitab 22. novembril majandus- ja fiskaalprognoosi ning valitsus on välistanud kõik tulumaksukärped, mis võiksid tarbijate olukorda kergendada.

Commerzbank: kullahinnad tõusevad tõenäoliselt 2000 dollarini

Kulla hind langeb eelmisest reedest saadik. Commerzbanki analüütikud pakuvad, et väärismetall heidab osa geopoliitilistest pingetest teenitud väärtusest. Oma investoritele suunatud aruandes märgivad nad, et "USA dollari ja võlakirjade tootlus ei ole praegu kulla hinna peamised mõjutajad. Lähis-Ida konflikti eskaleerumine ja sellest tulenev nõudlus kulla kui turvasadama järele mängis alates oktoobri algusest hinnatõusus võtmerolli. Kuna Lähis-Ida konflikt pole seni rohkem eskaleerunud, vaatamata Iisraeli armee maapealsele pealetungile Gaza sektoris, näib, et kulla hind heidab taas osa oma geopoliitilisest riskist tingitud hinnalisast. Näib, et 2000 dollarit on praegu kulla hinna tipuks."

Teisest küljest, ANZ aruande kohaselt toetavad kulla hindu maailma keskpankade kullaostud. Näitena tuuakse välja Hiina: "Oktoobris suurendas Hiina oma kullavarusid 12. kuud järjest, kusjuures tema reservid kasvasid ametlike andmete kohaselt umbes 740 000 untsi (~ 23 tonni) võrra."

