Ühendkuningriigi SKP kasvas jaanuaris, USA tarbijahinnaindeksi inflatsioon on endiselt kõrge

Märts 13, 2024 19:25

Ühendkuningriigi majandus näib taas olevat kasvu teel: riikliku statistikaameti (ONS) andmetel majandus jaanuaris suurenes.

USA veebruari tarbijahinnaindeksi inflatsioon oli oodatust kõrgem, toetades Föderaalreservi poliitikakujundajate seisukohta, et enne intressimäärade langetamist tuleb näha selgeid märke majanduse aeglustumisest.

Ühendkuningriigi SKP kasvas jaanuaris

ONS-i raportist selgus, et Ühendkuningriigi majandus kasvas jaanuaris 0,2%, saades tuge teenindus- ja ehitussektorist. Näitaja vastas analüütikute ootustele.

Barclay'si majandusteadlased ütlesid CNBC ajakirjanikele, et SKP näitajad "ei kujuta väga positiivet pilti, kuid see on edasiminek sellest, kus aasta lõpus olime. Tööstus ja tootmine on viimases paaris aruandes olnud nõrgad ja võib oodata, et need lõpuks veidi taastuvad. Seda on hea näha, kuid me peame seda pikemas plaanis nägema, teadmaks, et see on midagi püsivamat."

Ühendkuningriigi SKP näitajaid kommenteerides märkisid ING majandusteadlased, et "me ei tohiks ühe kuu SKP näitajaid üle hinnata, kuid arvame, et see on kooskõlas majandustegevuse järkjärgulise taastumisega, mida me lähikuudel ootame. Arvame, et neljanda kvartali üldise SKP langus, mis tähistas teist järjestikust kvartalit negatiivset kasvu ja seega tehnilist majanduslangust, tõenäoliselt 2024. aasta esimeses kvartalis ei kordu.“

USA tarbijahinnaindeks tõusis veebruaris

USA tarbijahinnaindeks, mis mõõdab kaupade ja teenuste hindu, kasvas Tööministeeriumi Tööstatistika Büroo andmetel kuupõhiselt 0,4% ja aastapõhiselt 3,2%. Aastane koguinflatsioon ületas ootusi, mistõttu arvavad analüütikud, et Föderaalreserv võib intressimäärade langetamist edasi lükata.

Kohe pärast inflatsiooninäitajate väljakuulutamist tõusis USA dollar konkurentide suhtes. Commerzbanki analüütikud ütlesid, et "inflatsiooni langus USA-s on pidurdumas. Veebruaris tõusid tarbijahinnad eelmise kuuga võrreldes tugevalt 0,4%, nii üldiselt kui ka ilma energia ja toiduta. Eelkõige tõusid teenuste hinnad, kajastades palgakulude tõusu. Jaanuari kõrge inflatsioonimäär ei olnud seega võõrväärtus. Andmed toetavad meie seisukohta, et turg ülehindab Föderaalreservi intressikärbete potentsiaali."

EKP juhatuse liikmed arutasid intressimäärasid

Euroopa Keskpanga (EKP) poliitikakujundaja Francois Villeroy de Galhau ütles, et keskpank on inflatsioonivastast võitlust võitmas, kuid on endiselt ettevaatlik. Intressikärbete kohta ütles ta, et "järeldused, mida me Euroopa Keskpangas peaksime tegema, on tõenäoliselt intressimäärade kärpimine kevadel ja ma tuletan teile meelde, et Prantsusmaal ja Euroopas kestab see hooaeg aprillist 21. juunini."

EKP juhatuse liige Peter Kazimir soovitas alustada arutelu intressimäärade alandamise üle, kuid rõhutas, et juhatus vajab rohkem kindlaid tõendeid inflatsiooniväljavaadete kohta. Kazimir märkis, et EKP peaks ootama intressimäärade korrigeerimisega juunini ja lisas, et sammuga kiirustamine ei oleks tark ega kasulik.

OPEC: ülemaailmne naftanõudlus kasvab 2024. ja 2025. aastal tugevalt

OPEC-i viimasest, 12. märtsil avaldatud aruandest selgus, et organisatsioon säilitas oma prognoosi, et ülemaailmne naftanõudlus kasvab 2024. ja 2025. aastal suhteliselt tugevalt. "Kuigi mõned langusriskid püsivad, võib aasta alguses tekkinud hoo oodatav jätkumine tekitada täiendava tõusupotentsiaali 2024. aasta globaalsele majanduskasvule. India, Hiina ja Ameerika Ühendriikide 2024. ja 2025. aasta kasvutrajektoorid võivad ületada praeguseid ootusi,“ märgiti OPEC-i aruandes.

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ja kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et antud analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvu finantsteenuse tingimustega, veendu et oled riskidest aru saanud ning vajadusel pea nõu asjatundjaga.