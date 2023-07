Ühendkuningriigi juuni tarbijahinnaindeks oli oodatust madalam

Juuli 19, 2023 16:59

Tähelepanu keskmes on Ühendkuningriigi langev tarbijahinnaindeks, mille tulemusel on Inglise Panga 50-baaspunktilise intressitõusu tõenäosus augustis langenud nädala alguse 59%-lt 42%-le.

Lähipäevade oluliseimate andmeavalduste seas on Jaapani riiklik tarbijahinnaindeks ja Ühendkuningriigi jaemüügiuuring.

Ühendkuningriigi inflatsioon langes juunis

Täna hommikul avaldatud ÜK tarbijahinnaindeks üllatas majandusteadlasi. Juunis oli aastane inflatsioon 7,9% - madalam kui prognoositud 8,2%. ÜK statistikaameti (ONS) andmetel tõusis inflatsioon kuupõhiselt 0,1%, mis on samuti madalam kui turuanalüütikute oodatud 0,4%. ONS-i majandusteadlaste sõnul on madalate inatsiooninäitajate taga langev kütusehind. Kohe pärast andmete avaldamist langes Briti nael USA dollari suhtes 0,6%.

Uus-Meremaa inflatsioon langes teises kvartalis

Uus-Meremaa statistikaameti andmetel oli aastane inflatsioon teises kvartalis 6,0%, majandusteadlased olid oodanud aga 5,9%. Koguinflatsioon oli siiski oluliselt madalam kui 2023. aasta esimeses kvartalis registreeritud 6,7%. Aruannet kommenteerinud ANZ analüütikud, ütlesid, et "me säilitame oma prognoosi, et RBNZ ei ole tegelikult veel tõstmisega lõpetanud ning novembriks on 25-baaspunktiline tõus plaanitud".

Jaapani juuni tarbijahinnaindeks

Neljapäeva õhtul avaldab Jaapani statistikaamet juuni riikliku tarbijahinnaindeksi. Majandusteadlased prognoosivad, et see tõuseb aastapõhiselt 3,5%-ni, mis on 0,3% kõrgem kui mais.

Jaapani Panga juht Kazuo Ueda ütles, et keskpank on kannatlikult lõtva rahapoliitikat säilitanud. Ueda väitis, et kui just eeldus vajadusest saavutada 2% sihttase jätkusuutlikult ei muutu, ei tee seda ka nende rahapoliitika. Keskpanga juhi kommentaarid ei andnud märku ühestki muutusest tootluskõvera kontrolli (YCC) osas, mis viis Jaapani jeeni langusesse.

Ühendkuningriigi jaemüük juunis

Riiklik statistikaamet (ONS) avaldab reedel ÜK juunikuu jaemüügiaruande. Analüütikud prognoosivad, et jaemüük kasvas kuupõhiselt 0,2%, mis on veidi vähem kui mais. Aastapõhiselt prognoositakse 1,5%-list langust. Jaemüük on tavaliselt usaldusväärne näitaja selle kohta, kuidas tarbijad on keskpanga (nagu BoE) rahapoliitika muutustele reageerinud.

BRC-KPMG Retail Sales Monitori andmetel kasvas kogu jaemüük aastapõhiselt 4,9%. Kommenteerides 12. juulil avaldatud riikliku jaemüügiettevõtete konsortsiumi (BRC) aruannet, ütlesid analüütikud: "Välja arvatud langus mais, on jaemüügi kasv püsinud selle aasta esimesel poolel igakuiselt stabiilselt umbes 5% juures. Kuid kasvu taustal on palju kõrgem inflatsioonitase, mille tulemuseks on vähenenud marginaalid ja kasumlikkus kogu sektori ettevõtete jaoks."

