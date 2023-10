Ühendkuningriigi inflatsioon püsis septembris muutumatuna, tähelepanu Powelli kõnel

Oktoober 18, 2023 17:40

Ühendkuningriigi statistikaameti (ONS) avaldatud andmete kohaselt püsis riigi tarbijahinnaindeksi aastane inflatsioon septembris muutumatuna 6,7% juures. Ühendkuningriigi inflatsioon on endiselt G7 riikide kõrgeim.

Aruannet kommenteerides ütles Ühendkuningriigi varakantsler (rahandusminister), et "Inflatsioon langeb harva sirgjooneliselt, kuid kui me oma plaanist kinni peame, siis eeldame endiselt, et see jätkab sel aastal langemist." Pärast aruande avaldamist tõusis Briti nael veidi USA dollari suhtes.

Jätkates uudistega väljaspoolt Euroopat, Hiina majandus kasvas kolmandas kvartalis 1,3%, ületades analüütikute ootusi. Reutersiga rääkinud majandusteadlased arvasid, et majandus võib sel aastal kasvada 5%, mis on kooskõlas valitsuse seatud kasvueesmärgiga.

Kanadas langes tarbijahindade aastane inflatsioon septembris 3,8%-ni, mis on madalam kui analüütikute oodatud 4%.

Föderaalreservi Powell kõneleb New Yorgis

Föderaalreservi juht Jerome Powell peab neljapäeval New Yorgi majandusfoorumil kõne. Powelli kommentaarid USA majanduse kohta võivad anda vihjeid 1. novembril tehtava Föderaalreservi juhatuse rahapoliitilisest otsusest.

ANZ majandusteadlased arvasid, et Föderaalne Avatud Turu Komitee (FOMC) võib hakata intressimäärasid kärpima 2024. aasta kolmandas kvartalis. Aruandes märgiti: "Selleks ajaks eeldame, et baasinflatsioon on jätkusuutlikult eesmärgi suunas teel ja FOMC-l ei ole mingit põhjust majandust kõrgemate reaalsete intressimääradega survestada."

Hiina keskpanga intressiotsus

Reedel avaldab Hiina Rahvapank (PBoC) oma intressiotsuse. Riigi majandus on olnud alates aasta algusest, mil kaotati Covid-19 piirangud, raskustes. Majandusteadlased prognoosivad, et Hiina keskpank ei tõsta laenukulusid.

Viimasel Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) kohtumisel peetud kõnes ütles keskpanga president, et PBoC pakub jätkuvat toetust majanduse elavdamiseks ja sisenõudluse suurendamiseks. Ta mainis ka, et positiivsed tegurid Hiina majandustegevuses on suurenemas ja eeldatavasti ka paranevad.

Ühendkuningriigi septembri jaemüük

Ühendkuningriigi statistikaamet (ONS) avaldab septembri jaemüügi. Turuanalüütikud prognoosivad, et jaemüük on aastapõhiselt püsinud muutumatuna, kuid ootavad kuupõhiselt 0,1%-list langust.

Briti Jaemüügikonsortsiumi (BRC) eelmisel nädalal avaldatud aruandes öeldi, et jaemüük aeglustus septembris, kuna kõrge elukallidus mõjutab jätkuvalt tarbijate rahakotti. BRC uuring näitas, et jaemüük kasvas igakuiselt 2,7%, samas augustis oli kasvumäär 4,1%. KPMG eksperdid märkisid, et „tarbijad jätkavad heade pakkumiste otsimist ning hind juhib ostuotsuseid". Leiti, et tõenäoliselt on tegu ühe oluliseima kuldse kvartaliga (detsembriga lõppev kolmekuune periood, mil leiab aset mitu ostusagedust tõstvat sündmust), mida on viimastel aastatel nähtud, sest mõnede sektori ettevõtete jaoks võib see osutuda otsustavaks.

