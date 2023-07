Türgi liir – mida toob tulevik?

Juuli 07, 2023 16:38

Türgi liiriga kauplemine nõuab algajatelt kauplejatelt ettevaatlikkust. Türgi valuuta väärtust on mõjutanud keskpanga rahapoliitilised otsused, mis on aeg-ajalt tekitanud analüütikute seas arutelusid. Selles artiklis jagame kasulikku infot Türgi liiriga kauplemise kohta, et aidata algajatel kauplejatel teha teadmispõhiseid otsuseid.

Fakte Türgi liiri kohta

Türgi liir (TL, kood:TRY) on Türgi ametlik valuuta. Selle eelkäija Ottomani liir võeti kasutusele 1844. aastal ja asendati Türgi liiriga 1927. aastal. Viimastel aastakümnetel on Türgi liir olnud seotud Briti naela, Prantsuse frangi ja USA dollariga. Guinnessi rekordiraamat nimetas Türgi liiri maailma kõige vähem väärtuslikuks valuutaks aastatel 1995 ja 1996 ning uuesti aastatel 1999-2004.

Maailmapanga andmetel on Türgi 19. suurim majandus maailmas, mille SKP on umbes 906 miljardit dollarit. Tootlikkuse kasv on aga aeglustunud, kuna reformid on viimase kümne aasta jooksul vähenenud ning tähelepanu on suunatud majanduskasvu toetamisele laenubuumi ja nõudluse stiimulitega, suurendades majnaduse sisemist ja välist haavatavust. Suurt erasektori võlga, püsivat jooksevkonto puudujääki, kõrget inflatsiooni ja kõrget tööpuudust on alates 2018. aasta augustist süvendanud makromajanduslik ebastabiilsus.

Kuidas on Türgi liir reageerinud muutunud rahapoliitikale?

2021. aasta kolmandas kvartalis Türgi liiriga USA dollari vastu kaubeldes, oleks keeruline olnud ennustada, kui palju Türgi liir väärtust kaotab. 1. augustil 2021 võrdus üks USA dollar 8,3 Türgi liiriga (vt alumist graafikut).

Kujutatud: Admirals MetaTrader 5 - USD TRY kuugraafik. Ajavahemik: 1. mai 2018 – 6. juuli 2023. Jäädvustatud: 6. juuli 2023. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Sellest ajast alates on USA dollar pidevalt liiri vastu tõusnud ning 6. juuli seisuga on vahetuskurss 1 USD = 26,04 TRY.

Kujutatud: Admirals MetaTrader 5 - USD TRY päevagraafik. Aeg: 16. jaanuar 2023 – 6. juuli 2023. Jäädvustatud: 6. juuli 2023. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Türgi liir on ebatavalise finantspoliitika tõttu kaotanud aasta esimese kuue kuuga pea 28% oma väärtusest. 22. juunil teatas Türgi keskpank (CBRT) otsusest tõsta intressimäärasid 650 baaspunkti võrra, mis oli esimene intressitõus alates 2021. aasta märtsist.

Kuid keskpanga otsus ei olnud investorite jaoks piisav, kuna enamik majandusteadlasi ootas 1150-baaspunktilist tõusu.

Türgi liir - kas keskpank suudab valuuta päästa?

Kõrge inflatsioon ja Türgi liiri langev väärtus on viimastel aastatel Türgi tarbijatele palju muret tekitanud. Kuna nad ei suuda hinnatõusuga sammu hoida, on nad olnud sunnitud oma oste vähendama ja kulutusi ümber hindama. Türgi juunikuu tarbijahinnaindeks ja tootjahinnaindeks langesid riigi statistikaameti andmetel aastapõhiselt 38,21%-le ja 40,42%-le.

Tasub teada, et Türgi keskpanga uueks juhiks on nimetatud Hafize Gaye Erkan, Keskpank peaks mängima võtmerolli riigi kriisis majanduse toetamisel. Erkan on esimene naine Türgi keskpanga juhi kohal ning omab töökogemust mitmetes USA suurimates pankades.

Viimase intressitõusu järel 22. juunil märkis keskpanga juhatus avalduses: „Komitee otsustas alustada rahapoliitika karmistamise protsessi, liikuda võimalikult kiiresti disinflatsiooni suunas, ankurdada inflatsiooniootusi ja kontrollida hinnakäitumise halvenemist.“

Türgi liiriga kauplemine ja analüütikute prognoosid

ING analüütikud väidavad, et kuigi aastane inflatsioon langes juunis tänu oodatust parematele tulemustele, näib alates oktoobrist kestnud langustrend olevat lõppemas. 5. juulil avaldatud aruandes väidetakse, et võimalikud kohandused jäikadele hindadele võivad samuti üldist inflatsiooni suurendada. Poliitikaid uurides, ei ole vahetuskursside ja intressimäärade tasakaalupunkti veel leitud, sest märgid järkjärgulisest poliitilisest lähenemisviisist viitavad, et tavapärasemate poliitikate juurde pöördumine võtab aega. Aruande kohaselt saab turuosaliste fookuses olema valitsuse uus keskpikk programm, mis avaldatakse septembris.

Goldman Sachsi analüütikute väitsid, et Türgi liiri vahetuskurss dollari vastu võib 12 kuu jooksul langeda 28-ni. Varasem prognoos oli 22 liiri. Panga analüütikuid tabas aga juuni alguses üllatus, kui Türgi liir langes oodatust rohkem. 3. juunil avaldatud aruandes märgiti, et "meie jaoks on küsimus pigem selles, millal, mitte kas valuuta oluliselt nõrgeneb, kusjuures suure ja äkilise muutuse tõenäosus on suurenenud. Usume, et Mehmet Simseki valimine uueks rahandusministriks suurendab tõenäosust, et rahapoliitika hakkab tavapärasemaks muutuma".

Suleyman Demirel Ülikooli majandusprofessor Murat Okcu ütles Al Jazeerale, et "tööstus on valmis vahetuskursiks 25 liiri USA dollari vastu. Tegelikult ei peetaks ebatavaliseks isegi 25 ja 28 liiri vahelist dollari vahetuskurssi,” lisades, et liiri väärtus ei lange eeldatavasti 2014. aasta eelsele tasemele.

MUFG analüütikud tõid välja muutuse keskpanga rahapoliitikas ja märkisid vajadust usaldusväärsuse taastamiseks. Aruandes kirjutatakse: "Juunis langes Türgi liir järsult USA dollari suhtes, Londoni sulgemiskursside kohasetl 20,701-lt 26,063-le. Türgi keskpank (CBRT) tõstis ühe nädala repomäära 6,50 protsendi võrra 15,00%-ni. Nüüd on oluline, et Türgi poliitikakujundajad taastaksid usalduse välisinvestorite seas, kes on järsult vähendanud oma tegevust Türgis. Investorite usalduse taastamine võtab aega, kuna kardetakse, et poliitika ümberpööramine võib osutuda lühiajaliseks, kuna sellega kohanemine saab majanduse jaoks valus olema."

Türgi liir ja riskijuhtimine

Türgi liiriga kauplemine nõuab palju tähelepanu, kuna Türgi valuuta on viimastel aastatel kogenud märkimisväärseid kõikumisi, mis võivad sõltuvalt sinu strateegiast töötada nii sinu kasuks kui ka kahjuks. Türgi liiri tõusud ja mõõnad ei jää kogenud kauplejatele kindlasti märkamata, kuid kuidas on lood algajatega?

Algajad kauplejad, kes sooviksid lisada Türgi liiri oma strateegiatesse, peaksid uurima internetis leiduvaid ressursse ja selgitama, millised tegurid mõjutavad Türgi valuuta väärtust ja miks. Õigete teadmisteta kauplemine võib osutuda ohtlikus, põhjustades raha kaotust. Kauplemisteenuste osutajate pakutavad riskijuhtimistööriistad on üks võimalus, kuidas oma kahjumit ebasoodsate turliikumiste korral minimeerida.

Riskijuhtimistööriistade kasutama õppimine on algajate kauplejate jaoks äärmiselt oluline. Kui oled alles oma kauplemisteekonnna alguses, tutvu õppematerjalidega nagu e-raamatud, blogipostitused, veebikoolitused ja videod. Riskijuhtimistööriistad võivad muuta kauplemise sinu jaoks nauditavamaks, vähendades stressi, mis omakorda aitab sul keskenduda parima võimaliku kauplemisstrateegia kujundamisele.

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ja kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et antud analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvu finantsteenuse tingimustega, veendu et oled riskidest aru saanud ning vajadusel pea nõu asjatundjaga.