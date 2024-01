Tokyo tarbijahinnaindeks langes, Nikkei lõi 33 aasta rekordi

Jaanuar 09, 2024 16:01

Austraalia ja Jaapani inflatsiooninäitajad on selle nädala olulisemad finantsandmete avaldused. Kuigi teisipäevaks suuri sündmuseid plaanitud ei ole, jõudis Nikkei uudistesse, kuna saavutas tõusvate tehnoloogiaaktsiate tõttu 33 aasta kõrgeima taseme.

Pärast suuri languseid esmaspäeval, stabiliseerusid naftahinnad teisipäeval. Saudi Araabia teatas, et langetab toornafta hinnad viimase 27 kuu madalaimale tasemele.

Teistes uudistes: maailma suurim mälukiipide, nutitelefonide ja telerite tootja Samsung teatas, et 2023. aasta viimase kolme kuu kasum langeb tõenäoliselt üle 30%. Kuigi tulemused avaldatakse alles 31. jaanuaril, arvasid analüütikud, et languses võisid rolli mängida oodatust väiksem elektroonikaseadmete müük ja põhikomponentide varude kasv.

Austraalia novembri tarbijahinnaindeksi inflatsioon

Austraalia statistikaamet (ABS) avaldab kolmapäeva hommikul novembri inflatsiooninäitajad. Kuigi kõige suurimat tähtsust omavad kvartaliaruanded, pööravad majandusteadlased tähelepanu ka kuupõhistele inflatsiooninäitajatele, et mõista, kuidas hinnad muutuvad ja millist mõju need kohalikule majandusele avaldavad.

Analüütikud arvavad, et tarbijahinnaindeksi inflatsioon oli aastapõhiselt 4,4%, mis tähendaks langust oktoobris registreeritud 4,9%-lt. ING majandusteadlased kommenteerisid: "Eelmise aasta energia- ja toiduhindade tõus ebaharilikult külma ja vihmase ilma tõttu tõenäoliselt ei kordu, vähemalt mitte samal määral, kuigi märgime, et hiljutised üleujutused Queenslandis võivad mõnes piirkonnas hindu ikkagi tõsta. Sellegipoolest peaks võrdlus eelmise aasta tõusudega olema piisavalt hea, et näha inflatsioonimäära langust – võib-olla oluliselt."

Tokyo detsembri tarbijahinnaindeks

Jaapani statistikaameti avaldatud uuring näitas, et Tokyo tarbijahinnaindeksi inflatsioon langes novembris registreeritud 2,6%-lt detsembris 2,4%-le . Tokyo tarbijahinnaindeksi baasinflatsioon oli 2,1%, mis on kooskõlas analüütikute ootustega.

Kuigi inflatsiooninäitajad detsembris langesid, on need endiselt Jaapani keskpanga (BoJ) 2% eesmärgist kaugel. Vahetult pärast tarbijahinnaindeksi avaldamist tõusis Jaapani jeen USA dollari suhtes, sest osade kauplejate arvates peab BoJ millalgi sel aastal oma tohutust stiimulist järk-järgult loobuma.

Morgan Stanley: Fed hoiab intressimäärad pikemalt stabiilsena

Morgan Stanley majandusteadlased väitsid, et Föderaalreserv võib hoida intressimäärasid stabiilsena kauem, kui turg arvab, lisades, et selle tulemusena oleks intressikärped oodatust suuremad. Morgan Stanley analüütikud arvavad nüüd, et esimene intressikärbe saab olema suuruses 25 baaspunkti ja toimub juunis.

Morgan Stanley USA peaökonomist ütles konverentsil: "Ärge laske end eksitada, nad vähendavad sel aastal intressimäärasid. Nad võivad olla kannatlikud ja võtta aega."

