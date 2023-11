Tähelepanu on USA tarbijahinnaindeksil

November 14, 2023 15:45

Täna avaldatav USA oktoobri tarbijahinnaindeks tõmbab investorite ja kauplejate tähelepanu. Mõned analüütikud prognoosivad, et koguinflatsioon on aastapõhiselt 3,3%, jätkates seega viimastel kuudel aset leidnud langust.

Samas märgivad nad, et inflatsioon võib järgmistel kuudel 3% juurde kinni jääda, sundides USA Föderaalreservi (Fed) rohkem pingutama. Commerzbanki majandusteadlased kommenteerisid tänast andmeavaldust, öeldes, et inflatsioon peaks olema üllatavalt kõrgel, et USA dollarit märkimisväärselt tõsta.

Ühendkuningriigi statistikaameti (ONS) andmete kohaselt vähenesid täitmata töökohad riigis kuueteistkümnendat kuud järjest, kuid püsisid endiselt pandeemiaeelsest tasemest kõrgemal. ONS-i analüütikud rõhutasid, et "Inflatsiooni leevenemise tõttu viimases kvartalis kasvab reaalpalk nüüd viimase kahe aasta kiireimas tempos."

USA oktoobri tarbijahinnaindeks

USA Tööstatistika Büroo (BLS) avaldab täna pärastlõunal riigi tarbijahinnaindeksi. Analüütikud prognoosivad kuupõhiseks inflatsiooniks 0,1%. Kui prognoos osutub tõeks, on näitaja oluliselt madalam kui septembri 0,4%.

Prognoositakse, et tarbijahinnaindeksi alusinflatsioon (ilma toidu ja energiata) jääb aastapõhiselt 4,1% tasemele ja igakuiselt 0,3% tasemele. Mõned majandusteadlased arvavad, et madal oktoobri inflatsioonimäär võib aktsiahindu tõsta ja USA dollarile mõningast survet avaldada.

Ühendkuningriigi oktoobri tarbijahinnaindeks

ÜK statistikaamet (ONS) avaldab kolmapäeval riigi oktoobri tarbijahinnaindeksi. Inglise Panga rahapoliitikat on mõjutanud nii aasta alguse kõrge inflatsioon kui ka tõusvad intressimäärad, kusjuures valitsus hindab viise, kuidas majanduskasvu tekitada.

Majandusteadlased arvavad, et koguinflatsioon võib aastapõhiselt olla 4,8% ja kuupõhiselt 0,1%. ING majandusteadlased väidavad, et "Välja arvatud ühegi üllatavalt kõrge teenuste inflatsiooni või palganäitaja korral järgmisel nädalal, arvame, et pank rahuldub detsembris intressimäärade muutmata jätmisega."

OPEC+ raporti tõttu tõusis nafta hind 1%

Naftat Eksportivate Riikide Organisatsioon ja selle liitlased (OPEC+) tõstsid maailma naftatootmise prognoosi, heites kõrvale mured Hiina nõrga majandusega pärast, mis võib nafta nõudlust vähendada.

USA energiateabeameti (EIA) aruanne väljendas aga vastupidist seisukohta: prognoositakse, et USA naftatootmine kasvab madalama nõudluse tõttu oodatust vähem.

Morgan Stanley ja Goldman Sachs ei nõustu tulevaste intressikärbete osas

Morgan Stanley majandusteadlased arvavad, et Föderaalreserv hakkab intressimäärasid langetama alates 2024. aasta juunist, jätkates alates aasta viimasest kvartalist 25 baaspunktiliste intressikärbetega.

Goldman Sachsi analüütikud arvavad aga, et Föderaalreserv teeb esimese 25-baaspunktilise intressikärpe 2024. aasta neljandas kvartalis ja jätkab kuni 2026. aasta keskpaigani väikeste kärbetega.

Oled huvitatud majandusuudistel põhinevast kauplemisest? Osale Admiralsi tasuta veebikoolitustel ja saa uusi teadmisi! Suhtle kogenud kauplejatega ja vaata kauplemissessioone reaalajas.

Tasuta veebikoolitused Võta osa reaalajas veebikoolitustest, mida viivad läbi meie eksperdid REGISTREERU

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ja kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et antud analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvu finantsteenuse tingimustega, veendu et oled riskidest aru saanud ning vajadusel pea nõu asjatundjaga.