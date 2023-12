Tähelepanu on USA mittepõllumajanduslike töökohtade raportil, Kanada keskpank otsustab intressimäärade üle

Detsember 06, 2023 16:21

Reedene USA mittepõllumajanduslike töökohtade raport (NFP) on selle nädala tähtsaim finantssündmus. Teisipäeval avaldatud USA tööpakkumiste ja tööjõu liikuvuse uuring (JOLTS) näitas, et vabade töökohtade suhe töötute arvuga langes 1,34-ni, mis on viimase kahe ja poole aasta madalaim näitaja.

Olukord tööturul mõjutab Föderaalreservi (Fed) rahapoliitilisi otsuseid. Kuigi osad analüütikud arvavad, et Föderaalreservi juhatus plaanib 2024. aastaks suuri intressikärpeid, leiavad Blackrocki majandusteadlased, et see on ebatõenäoline. Blackrocki investeerimisanalüütik Wei Li ütles: "Midagi peab selle tõeks osutumiseks tõsiselt valesti minema. Seega arvame, et Fed langetab intressimäärasid tõenäoliselt järgmise aasta teises pooles, kuid tehtavad kärped on võrreldes vanade majandustsüklite, vanade majanduslangustega pärsi palju väiksemad.”

Austraalia 2023. aasta kolmanda kvartali SKP kasvumäär oli 2,1%, mis vastas teise kvartali tulemustele ja ületas analüütikute ootusi. Austraalia statistikaameti (ABS) aruandes omistati oodatust suurem kasvumäär valitsuse kulutustele ja kapitaliinvesteeringutele.

Kanada keskpanga intressiotsus

Täna avaldab Kanada keskpank (BoC) oma intressiotsuse. Majandusteadlased arvavad, et BoC oma laenukulusid ei muuda, kuna erinevad andmed on näidanud, et inflatsioon langeb ja tööturgu on hakanud aasta esimesel poolel rakendatud rahapoliitikad mõjutama.

Analüütikud usuvad, et BoC juhatus langetab intressimäärasid 2024. aasta teises kvartalis. Eelseisvat intressiotsust kommenteerides kirjutasid CIBC majandusteadlased: "Kui [keskpanga] juht tahab jääda oma seisukoha juurde, et majanduslangus ei ole vajalik 2%-lise tarbijahinnaindeksi saavutamiseks, ei saa ta majandusele intressimääradest tulenevat survet lisada, mis on eelneva kahe kvartali jooksul juba näidanud nullisuurust keskmist kasvu. On päris lihtne unustada, et keskpangal tuleb intressiotsusest teatada, sest ei ole mingit põhjust oodata, et intressimäärad praegu muutuvad."

USA mittepõllumajanduslikud töökohad novembris

Reedel avaldab USA Tööstatistika Büroo (BLS) novembri mittepõllumajanduslike töökohtade raporti. Raport saab analüütikutelt alati palju tähelepanu, kuna see näitab olukorda riigi tööturul. Turud ootavad, et NFP näitaja on 185 000, mis on kõrgem kui oktoobris registreeritud 150 000.

Oodatust kõrgem näitaja võib USA dollarit tugevdada, kuna analüütikute arvates võib Fed oma intressimäärasid puudutavaid plaane ümber hinnata. Enamik majandusteadlasi usub siiski, et juhatus kaalub intressimäärade alandamist 2024. aasta esimeses kvartalis. Oodatust väiksem number näitaks aga, et rahapoliitika karmistamine on tööturule mõju avaldanud.

Oled huvitatud majandusuudistel põhinevast kauplemisest? Osale Admiralsi tasuta veebikoolitustel ja saa uusi teadmisi! Suhtle kogenud kauplejatega ja vaata kauplemissessioone reaalajas.

Tasuta veebikoolitused Võta osa reaalajas veebikoolitustest, mida viivad läbi meie eksperdid REGISTREERU

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ja kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et antud analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvu finantsteenuse tingimustega, veendu et oled riskidest aru saanud ning vajadusel pea nõu asjatundjaga.