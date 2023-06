Tähelepanu on ÜK tarbijahinnaindeksil, PBoC langetas intressimäärasid

Juuni 20, 2023 17:27

Kolmapäevane Ühendkuningriigi tarbijahinnaindeks on nädala üks olulisemaid finantsavaldusi. Kuna neljapäeval selgub Inglise Panga intressiotsus, saab indeks analüütikutelt palju tähelepanu.

Hiina Rahvapank (PBoC) lõdvendas oma rahapoliitikat, nagu enamik majandusteadlasi oli oodanud. Jätkates Euroopa teemadel, Euroopa Keskpanga (EKP) poliitikakujundajad rõhutasid, et keskpank ei tohiks järgmisel kuul intressitõusust hoiduda.

Ühendkuningriigi tarbijahinnaindeks

Kolmapäeva varahommikul avaneb analüütikutel võimalus tutvuda ÜK tarbijahinnaindeksiga, mille avaldab riigi statistikaamet (ONS). Majandusteadlased prognoosivad, et tarbijahinnaindeksi inflatsioon oli mais aastapõhiselt 8,5%. Kui prognoos osutub õigeks, tähendab see, et koguinflatsioon langes aprilliga võrreldes 0,2% võrra. Inglise Panga juhatus eeldab, et inflatsioon langeb 2023. aasta lõpuks 5%-ni, ning analüütikud prognoosivad, et tarbijahindade kasv jõuab panga 2% eesmärgini 2024. aasta lõpuks. Neljapäeval teatab BoE juhatus oma intressimäärade otsusest ja majandusteadlasd arvavad, et jätkatakse rahapoliitika karmistamisega.

Hiina Rahvapanga intressiotsus

Hiina Rahvapanga juhatus langetas üheaastast laenuintressi 10 baaspunkti võrra 3,65 protsendilt 3,55 protsendile ja kärpis viieaastast laenuintressi 10 baaspunkti võrra 4,3 protsendilt 4,2 protsendile — esimest korda viimase kümne kuu jooksul.

Muutust Hiina keskpanga rahapoliitikas ootasid ka majandusteadlased, kuna hiljutised finantsandmed näitasid, et kohalikul majandusel on raskusi hoo kogumisega.

Kanada aprilli jaemüük

Kolmapäeval avaldab Kanada statistikaamet andmed riigi aprilli jaemüügi kohta. Majandusteadlased prognoosivad, et aprillis kasvas riigi jaemüük kuupõhiselt 0,2%, olles taas positiivne pärast 1,4%-list langust märtsis.

Conference Board of Canada (CBoC) avaldas mõned päevad tagasi aruande, kus märgitakse, et organisatsiooni tarbijakulutuste indeks näitas ostude langust aprilli esimesel nädalal, kuid stabiilset kasvu ülejäänud kuu jooksul. Mainitakse, et "üldine kasv võib viidata sellele, et inimesed usuvad, et mõjud finantskoormusele, nagu intressitõusud, on saavutanud haripunkti, võimaldades neil säästmise asemel rohkem ostmisele pühenduda".

Tasub teada, et kuigi Kanada Pank (BoC) oli lubanud oma rahapoliitika karmistamise plaanid pausile panna, oli keskpank sunnitud intressimäärasid kuu alguses tõstma, sest andmed näitasid majanduse ülekuumenemist.

EKP poliitikakujundajad kommenteerisid laenukulusid

Kaks EKP poliitikakujundajat leidsid, et viimaste finantsandmete põhjal oleks laenukulude tõstmine asjakohane.

Isabel Schnabel ütles, et "asjaolu, et me alahindasime inflatsiooni püsivust eelmisel aastal, suurendab tõenäosust, et alahindame inflatsiooni ka täna. Seetõttu peame jätkama intressimäärade tõstmist, kuni näeme veenvaid tõendeid selle kohta, et põhiinflatsiooni arengud on kooskõlas koguinflatsiooni naasmisega 2% eesmärgini".

Teine EKP juhatuse liige Peter Kazimir märkis, et intressitõusude liiga vara peatamine kujutaks endast palju suuremat riski kui ülepingutamine. Kazimiri sõnul on inflatsiooni tõusu risk endiselt märkimisväärne ja seotud tööturu, toiduainete hindade ja kasumimarginaalidega.

Goldman Sachs kärpis Hiina SKP prognoose

Goldman Sachs (GS), üks maailma suurimaid investeerimispankasid, teatas, et vähendab oma prognoosi Hiina SKP kasvu kohta 2023. aastal. GS-i analüütikud langetasid majanduskasvu väljavaateid 6,0%-lt 5,4%-le, mis viitab, et ees võivad olla majanduslikult pingelised ajad.

Mainitakse, et kui taasavamisest saadud hoog hääbub kiiresti, võivad keskpikaplaani väljakutsed, nagu demograafia, mitmeaastane kinnisvaraturu langus, kohalike omavalitsuste võlaprobleemid ja geopoliitilised pinged muutuda Hiina majanduskasvu väljavaadetes üha olulisemaks.

