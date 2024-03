Tähelepanu on Fedi ja BoE intressiotsustel, Ühendkuningriigi tarbijahinnaindeks langes

Märts 20, 2024 16:52

Selle nädala tähtsaimateks finantssündmusteks on USA Föderaalreservi (Fed) ja Inglise Panga (BoE) intressiotsused. Investorid ja kauplejad soovivad teada saada, kuidas need kaks suurt keskpanka oma rahapoliitikat kohandada plaanivad.

Nädal algas pauguga: Jaapani Pank (BoJ) tõstis oma lühiajalised intressimäärad esimest korda pärast mitmeid aastaid 0%-lt 0,1%-le, tähistades pöördepunkti keskpanga strateegias. Pöördelise otsuse tulemusena on Jaapani jeen USA dollari suhtes nelja kuu madalaimal tasemel.

Föderaalreservi intressiotsus

Föderaalreservi juhatus teatab kolmapäeva pärastlõunal oma intressiotsusest. Majandusteadlased arvavad, et Föderaalreserv ei vähenda juhatuse koosoleku järel laenukulusid, sest tõenäoliselt tahab keskpank veel oodata, et näha inflatsiooni langustrendi kohta tugevamaid tõendeid.

CME FedWatch Tool näib prognoosiga nõustuvat, andes 99% võimaluse, et baasintressimäära täna ei muudeta. Commonwealth Financial Networki majandusteadlased ütlesid CBS Newsile, et "Föderaalreserv saab kolmapäeva pärastlõunal lõppeva märtsi kohtumise tõttu sel nädalal palju tähelepanu. Oleme aasta alguses näinud segaseid majandusandmeid. Huvitav on näha, kuidas Föderaalreserv sellele reageerib, eriti Föderaalreservi esimehe Jerome Powelli kohtumisejärgsel pressikonverentsil."

Goldman Sachsi majandusteadlased ütlesid, et nad prognoosivad 2024. aastaks kolme kärbet, mis on madalam kui varasem nelja kärpe prognoos.

Inglise Panga intressiotsus

BoE rahapoliitika komitee (MPC) teatab neljapäeva pärastlõunal oma intressimäära otsusest. Tõenäoliselt rahapoliitikas olulisi muudatusi ei tehta, sest majandusteadlased prognoosivad, et BoE hoiab laenukulud praegusel, 16 aasta kõrgeimal tasemel.

Yahoo Finance'i tsiteeritud Nomura analüütikud ütlesid: "Turu hinnangud EKP ja vähemal määral BoE kohta on suuresti tingitud Fedi intressimäärade ootustest. Turuosalised usuvad, et teised keskpangad kardavad esimesena tegutseda, kuid me arvame, et USA ja Euroopa makromajanduslikud tsüklid on eraldumas, mis õigustab EKP ja BoE üksinda tegutsemist ja Föderaalreservist sõltumata intressimäärade kärpimist."

Deutsche Banki majandusteadlased märkisid: "Arvestades nõrgemat majanduskasvu, nõrgemat inflatsiooni ja nõrgemaid palgaandmeid, arvame, et 8-1 häälte arv näib nüüd tõenäolisem — mispuhul rahapoliitika komitee väline liige [Swati] Dhingra hääletab intressikärpe poolt. Praegu jääme oma pakkumise juurde, et esimene kärbe toimub mais. Kuid meie kindlustunde tase on langenud, eriti kuna rahapoliitika komitee on andnud vähe signaale selle kohta, millal intressikärped alata võiks."

Ühendkuningriigi tarbijahinnaindeksi inflatsioon langes veebruaris

Ühendkuningriigi tarbijahinnaindeksi inflatsioon langes veebruaris 3,4%-ni , kuigi analüütikud olid oodanud 3,5%-list inflatsiooni. Tasub teada, et jaanuaris oli Ühendkuningriigi tarbijahinnaindeks 4%. Veebruari näitaja on madalaim alates 2021. aasta septembrist. Riikliku statistikaameti (ONS) aruandest selgus samuti, et tarbijahinnaindeksi baasinflatsioon (mis ei sisalda energiat, tubakat, alkoholi ega toitu) langes jaanuari 5,1%-lt 4,5%-le.

Ühendkuningriigi liidukantsler Jeremy Hunt ütles, et "see loob aluse parematele majandustingimustele, mis võib võimaldada edasisi edusamme meie püüdlustes majanduskasvu edendada". Briti nael langes kolmapäeva hommikul oma konkurentide suhtes, Kuna oodatust madalam tarbijahinnaindeksi inflatsioon võib panna Inglise Panka (BoE) oodatust varem laenukulude vähendamist kaaluma.

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ja kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et antud analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvu finantsteenuse tingimustega, veendu et oled riskidest aru saanud ning vajadusel pea nõu asjatundjaga.