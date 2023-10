Tähelepanu keskpunktis on USA jaemüük ja Hiina SKP

Oktoober 17, 2023 17:51

Samal ajal kui analüütikud jälgivad arenguid Lähis-Idas, pakuvad USA jaemüügi aruanne ja Ühendkuningriigi ja Kanada inflatsiooniandmed vihjeid range rahapoliitika mõju kohta riikide majandustele.

Aasia aktsiaturud tõusid teisipäeva hommikul. Investorid ootavad Hiina kolmanda kvartali SKP kasvu aruannet, mis avaldatakse homme.

Uus-Meremaa tarbijahinnaindeksi inflatsioon langes kolmandas kvartalis kahe aasta madalaimale tasemele - aastapõhiselt 5,6%. Uus-Meremaa dollar nõrgenes 0,44%, kuna kauplejad arvasid, et kohalik keskpank (RBNZ) ei pruugi novembris laenukulusid suurendada.

USA septembri jaemüük

Täna avaldatakse USA jaemüügi andmed. Majandusteadlased eeldavad, et aruanne näitab septembris kuupõhiselt 0,2% tõusu. Prognoositud näitaja on madalam kui augustis. Analüütikud arvavad, et tarbijate kulutused on viimastel kuudel märkimisväärselt langenud, kuna suured laenukulud ja kõrgemad hinnad näivad tarbijate rahakotti tühjendavat.

Mõne nädala eest prognoosis Adobe Analytics, et pühade ajal kasvab veebimüük aastapõhiselt 4,8%, kuna müüjad püüavad tarbijaid suuri allahindlusi pakkudes kulutama meelitada.

Kanada tarbijahinnaindeks

Kolmapäeval avaldavad Kanada keskpank (BoC) ja statistikaamet septembri inflatsiooninäitajad. Majandusteadlaste hinnangul püsis koguinflatsioon septembris stabiilsena. Oodatakse, et see on aastapõhiselt 4%.

Kanada keskpanga president Tiff Macklem ütles hiljutises Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) kohtumisel osalenud ajakirjanikele, et pank "võtab arvesse" kõrgema pikaajalise võlakirjade tootluse tõttu karmistunud finantstingimusi enne oma 25. oktoobriks kavandatud rahapoliitilist teadaannet. BoC juht kordas, et Kanada majandus ei ole suunal majanduslangusesse.

Hiina kolmanda kvartali SKP kasv

Kolmapäeval avaldab Hiina statistikaamet oma kolmanda kvartali SKP. Mõned majandusteadlased prognoosivad, et Hiina majandus kasvas aastapõhiselt 4,4%, langedes teises kvartalis registreeritud 6,3%-lt, kuid suurenes kvartaalselt 1,0% võrra, veidi rohkem kui eelmises kvartalis.

Eksport ja import on jätkanud vähenemist, samas kui suurenenud pangalaenudele vaatamata on analüütikud täheldanud deflatsiooni. Reutersi ariklis märgiti, et "majandus kasvab sel aastal 5,0%, mis on kooskõlas septembri küsitluse ja Pekingi enda eesmärgiga, kuid vähem kui 5,5%, mis on prognoositud juulis toimunud küsitluses. Prognooside kohaselt aeglustub majanduskasv 2024. aastal 4,5%-ni.”

Ühendkuningriigi tarbijahinnaindeks

Ühendkuningriigi inflatsiooniandmed avaldatakse kolmapäeva hommikul. Analüütikud prognoosivad, et septembri inflatsioon oli aastapõhiselt 6,5%.

Inglise Panga peaökonomist Huw Pill ütles, et rahapoliitika komitee (MPC) peab 2%-lise inflatsioonieesmärgi saavutamiseks võib-olla rohkem rahapoliitikat karmistama.

„Meil on 2% tasemeni jõudmiseks vaja veel tööd teha. Ja meil on ilmselt vaja tööd teha, et tagada, et kui jõuame tagasi 2%-ni, teeme seda viisil, mis on aja jooksul jätkusuutlik," ütles ta, lisades, et inflatsiooni vähenemine ei ole piisav, et BoE saaks öelda, et töö on tehtud.

Oled huvitatud majandusuudistel põhinevast kauplemisest? Osale Admiralsi tasuta veebikoolitustel ja saa uusi teadmisi! Suhtle kogenud kauplejatega ja vaata kauplemissessioone reaalajas.

Tasuta veebikoolitused Võta osa reaalajas veebikoolitustest, mida viivad läbi meie eksperdid REGISTREERU

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ja kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et antud analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvu finantsteenuse tingimustega, veendu et oled riskidest aru saanud ning vajadusel pea nõu asjatundjaga.