Tähelepanu keskmes on USA tarbijahinnaindeksi inflatsiooni aruanne

Märts 14, 2023 15:13

Investorite tähelepanu tõmbavad SVB ja Signature pankade kokkuvarisemine ja USA tarbijahinnaindeksi inflatsiooni aruanne. Mõned turuanalüütikud väidavad, et USA Föderaalreserv (Fed) võib panna oma rahapoliitika karmistamise plaani pausile, et vältida uue panganduskriisi algust.

ÜK riikliku statistikaameti (ONS) täna avaldatud andmed näitasid, et riigi töötuse määr langes jaanuarile eelnenud kolme kuu jooksul 3,7%-ni. Majandusteadlased juhtisid tähelepanu sellele, et täitmata töökohtade arv langes kaheksandat kuud järjest ja ettevõtted süüdistasid uute töötajate palkamise piiramises majandusest tulenevat survet.

USA tarbijahinnaindeksi inflatsiooni aruanne annab infot majandusolukorrast

USA tööstatistika büroo (BLS) avaldab veebruari tarbijahinnaindeksi inflatsiooni aruande. Majandusteadlased prognoosivad, et tarbijahinnaindeksi üldine inflatsioonimäär tõuseb aastapõhiselt 6%-ni ja kuupõhiselt 0,4%-ni. Tasub märkida, et inflatsioon oli jaanuaris 6,4%, ületades analüütikute ootusi.

CME FedWatch Tool näitab Föderaalreservi intressitõusu

CME Groupi FedWatch Tool näitas esmaspäeval 72% tõenäosust, et eelseisval Föderaalreservi juhatuse koosolekul tõstetakse intressi 25 baaspunkti võrra, viies selle vahemikku 4,75%-5,00%. Turuanalüütikud prognoosivad aga suunamuutust, mis kujutaks endast umbkaudu 75-baaspunktilist langust 2023. aasta detsembriks võrreldes märtsi tipptasemega.

Goldman Sachs: märtsis ei tasu oodata Fedi intressimäärade tõusu

Goldman Sachsi (GS) analüütikud ütlesid, et nad ei oota, et Föderaalreserv jätkaks intressimäärade tõstmist oma eelseisval juhatuse koosolekul 22. märtsil. "Arvestades pinget pangandussüsteemis, ei oota me enam, et FOMC tõstaks intressimäärasid oma järgmisel kohtumisel 22. märtsil." Siiski märkisid nad, et ootavad endiselt 0,25%-list intressitõusu mais, juunis ja juulis.

USA president Joe Biden lubas hirme rahustada

Joe Biden ütles Washingtonis ajakirjanikele, et hoiused ja USA pangandussüsteem ei ole ohus. "Ma palun kongressil ja pangandusregulaatoritel tugevdada pankadele seatud reegleid, et vähendada tõenäosust, et selline pankade pankrot kordub." Ta rõhutas ka, et SVB päästepakett ei mõjuta maksumaksjaid ning lisas, et panga juhtkond vallandatakse ja ka investorid ei ole kaitstud.

Hiina jaemüügiaruanne avaldatakse kolmapäeval

Hiina riiklik statistikaamet (NBS) avaldab jaanuari ja veebruari jaemüügi andmed. Turuanalüütikute hinnangul kasvas jaemüük 2023. aasta kahel esimesel kuul aastapõhiselt 3,5%.

Bloomberg teatas, et NBS-i juht ütles Rahvakongressi liikmetele, et jaanuari ja veebruari majandusandmed, sealhulgas tööstustoodang ja jaemüük, on näidanud märkimisväärset paranemist.

