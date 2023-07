Singapuri dollariga kauplemine - kõik, mida pead teadma

Juuli 28, 2023 18:10

Kui elukallidus välja arvata, on Singapur välismaalaste jaoks üks sõbralikumaid sihtkohti maailmas. Singapur kuulub Aasia tiigrite hulka, nautides investeeringuid ja tehnoloogilisi uuendusi kogu maailmast. Singapuri tugev majandus toetab ka Singapuri dollarit.

Selles artiklis jagame infot Singapuri dollari kohta, mis võib algajatele kauplejatele kasulikuks osutuda.

Kui tugev on Singapuri majandus?

Singapur on Edela-Aasias, Malai poolsaare tipus asuv linnriik. Singapur sai Briti kolooniaks 1946. aastal, liitus Malaisia Föderatsiooniga 1963. aastal ning iseseisvus 9. augustil 1965. Singapuri Vabariik (riigi ametlik nimi) on kiirelt arenev majandus ja üks olulisemaid sadamaid Ida-Aasias. Singapur kuulub koos Taiwani, Lõuna-Korea ja Hongkongiga nn nelja Aasia tiigri hulka, olles maailmajao arenenuimate majanduste seas.

Majandusteadlased peavad Singapuri globaalseks ärisõbralikuks majanduskeskuseks. Singapur meelitab oma strateegilise asukoha, haritud tööjõu, madalate maksude ja arenenud taristuga ligi rohkelt välisinvesteeringuid. Singapur on sel aastal International Institute for Management Development (IMD) maailma kõige konkurentsivõimelisemate majanduste edetabelis neljandal kohal, langedes 2022. aastaga võrreldes ühe koha võrra.

Singapuri keskpank ja valuuta

1971. aastal asutatud Singapuri Rahandusamet (MAS) on riigi keskpank ja finantsregulaator. MAS teeb koostööd ka finantssektoriga, et luua riigist dünaamiline rahvusvaheline finantskeskus. MAS on volitatud reguleerima riigi finantsteenuste sektorit.

Samuti on selle ülesandeks edendada rahanduslikku stabiilsust ning majanduse kasvu soodustavat krediidi- ja valuutakursside poliitikat. MAS-i veebilehE andmetel haldab asutus erinevaid raha-, pangandus-, kindlustus-, väärtpaberi- ja finantssektoriga seotud põhikirju. Pärast 2002. aastal Board of Commissioners of Currencyga ühinemist, võttis MAS üle ka raha emissiooni funktsiooni.

Singapuri dollar (SGD – S$) on alates 1967. aastast Singapuri Vabariigi ametlik valuuta. Rahvusvaheliste Arvelduste Panga (BIS) kolmeaastase keskpankade uuringu kohaselt on Singapuri dollar kümnes enim kaubeldav valuuta maailmas.

Singapuri dollari tootlus

USD/SGD valuutapaar tõusis 1. septembril 2022 mitme aasta kõrgeimale tasemele (1,43 USA dollarit), nagu on ka alumisel kuugraafikul näha.

Kujutatud: Admirals MetaTrader 5 - USD SGD kuugraafik. Aeg: 1. mai 2018 – 27. juuli 2023. Jäädvustatud: 27. juuli 2023. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

2022. aasta neljandas kvartalis langes Singapuri dollar aga mitme aasta madalaimale tasemele (1,31 USA dollarit).

Kujutatud: Admirals MetaTrader 5 - USD SGD päevagraafik. Aeg: 2. mai 2023 – 27. juuli 2023. Jäädvustatud: 27. juuli 2023. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

2023. aastal on Singapuri dollari väärtus kõikunud. Valuuta näitab oma tugevust USA dollarit vastu ja paar jääb vahemikku 1,32-1,35 USA dollarit.

Singapuri dollar ja majandus - analüütikute arvamused

Tasub teada, et Singapuri keskpank ei sea intressimäärasid, nagu tehakse näiteks USA-s ja Ühendkuningriigis. Alates 1981. aastast haldab Singapuri keskpank selle asemele hoopiski vahetuskurssi. Miks on keskpank erinevalt näiteks EKP-st ja Föderaalreservist just selle tee valinud?

MAS, intressimäärad ja Singapuri dollari vahetuskurss

Põhjuseks on see, et Singapur on väike majandus, mis sõltub kaubandusest. See tähendab, et erinevalt näiteks Jaapani jeenist või USA dollarist, omab Singapuri dollari tugevus või nõrkus inflatsioonile suurt mõju. MSA on lubanud kontrollida Singapuri dollari tugevust, et tarbijahindu hallata. Seda tehakse Singapuri dollari nominaalse efektiivse vahetuskursiga (S$NEER). Singapuri dollari nominaalne efektiivne vahetuskurss on valuuta ja riigi peamiste kaubanduspartnerite valuutakorvi vaheline vahetuskurss.

Kas Singapuri majandus on endiselt üks neljast Aasia tiigrist?

Riigi statistikaameti avaldatud aruandest selgub, et Singapuri majandus vältis 2023. aasta teises kvartalis tehnilist majanduslangust, kasvades aastapõhiselt 0,7% ja kvartalipõhiselt 0,3%. Reutersi küsitletud majandusteadlased prognoosisid kvartalipõhiselt 0,3% ja aastapõhiselt 0,6% kasvu.

MAS-i analüütikud väitsid iga-aastases ülevaates, et lähiaja väljavaated on ebakindlad ja eksisteerib oodatust halvema olukorra risk. rõhutatakse, et kui lähikuudel peaks ülemaailmses finantssüsteemis ilmnema varjatud , võib tarbijate ja investorite usaldus saada veelgi suurema löögi, millel oleks negatiivne mõju majandusele üldiselt. MAS-i hinnangul peak sisemajanduse koguprodukt langema sel aastal vahemikku 0,5-2,5%, mis on palju madalam kui 3,6% kasv 2022. aastal.

HSBC majandusteadlased väitsid, et "Singapur on heas positsioonis piirkonnas kiire taastumise poolest esirinnas". CNBC-le kommentaare jagades öeldi, et Singapuri majanduse teatud segmendid on osutunud vastupidavaks, märkides, et võrreldes 2019. aastaga on Hiina turistide arv küll vaid 30%, on riik siiski Hiinaga otselendude taastamises esirinnas. See sillutavat teed Hiina turistide arvu suurenemisele lähikuudel, toetades Singapuri teenindussektorit.

UOBi inflatsiooni käsitlevas aruandes öeldi, et kuigi koguinflatsioon on oodatust kiirem, jäi baasinflatsiooni tempo kooskõlas prognoosiga mõõdukaks. Seetõttu eeldatakse, et üldine inflatsioon on madalam 4,7% (võrreldes eelmise prognoosiga 5,0%), samas 2023. aasta baasinflatsiooni prognoos jäeti samaks (4,0%). Kui 2023. aasta käibemaksu mõju välja arvata, eeldatakse nüüd, et üldine inflatsioon on 2023. aastal keskmiselt 3,7% (varasem prognoos 4,0%) ja baasinflatsioon keskmiselt 3,0% (muutmata) - mõlemad ületavad endiselt "tavapärast" 2% sihttaset.

ANZ analüütikud jagasid 6. juunil avaldatud dokumendis oma prognoose Singapuri dollari kohta, väites et kuna Singapuri rahandusamet oma rahapoliitikas muutusi ei tee, ei saa singapuri dollar kasu valuuta lubatud kõikumisvahemikku tõstmisest nagu eelmisel aastal. Oodatakse, et S$NEER jätkab tõusmist kõrgemale ja jääb lubatud kõikumisvahemiku ülemisse otsa. Singapur jätkab kapitali sissevoolu ligimeelitamist, mida mas on osaliselt oma valuutareservide suurendamise kaudu absobeerinud. Väidetakse, et SGD ja DXY tugev korrelatsioon tähendab, et suurem mõjuvõim on USA dollari poolel. Kuna USA Föderaalreserv on oma karmistamistsükli lõpule lähedal, prognoositakse DXY langust aasta teisel poolel, mis aitaks SGD-l tõusta. ANZ aruandes prognoositakse, et Singapuri dollar kaupleb aasta lõpuks USA dollari vastu 1,31 dollariga.

Singapuri dollariga kauplemine ja riskijuhtimine

Kui oled otsustanud Singapuri dollari oma kauplemisportfelli lisada, pead ka sellega seotud riske hindama. Algajad kauplejad kipuvad mõnikord oma võimeid üle hindama, tehes vigu väheste teadmiste või kiirustamise tõttu. Kuid kaubeldes võivad vigadel olla negatiivsed tagajärjed, vahel suuremad, vahel väiksemad.

Algajatel kauplejatel on on mitmeid võimalusi oma riskide minimeerimiseks. Üks neist on suurendada oma kauplemisalaseid teadmisi, õppides võimalikult palju erinevate kauplemistehnikate kauplemise kohta üldiselt. Veebipõhised maaklerid pakuvad tasuta erinevaid veebikoolitusi, artikleid, seminare ja videoid.

Teine võimalus on õppida riskijuhtimisvahendeid, nagu stop-loss, kasutama. Need tööriistad on kauplemisplatvormidel olemas. Riskide haldamise tööriistad aitavad sul vähendada võimalikke kahjusid, kui turud liiguvad teie plaanide vastu ja aidates sind kaitsta oma raha kaotamise eest. Õppige, kuidas neid ära kasutada, et saaksid luua finantsstrateegia, mis aitaks sul kauplemist nautida.

Oled huvitatud majandusuudistel põhinevast kauplemisest? Osale Admiralsi tasuta veebikoolitustel ja saa uusi teadmisi! Suhtle kogenud kauplejatega ja vaata kauplemissessioone reaalajas.

Tasuta veebikoolitused Võta osa reaalajas veebikoolitustest, mida viivad läbi meie eksperdid REGISTREERU

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ja kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et antud analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvu finantsteenuse tingimustega, veendu et oled riskidest aru saanud ning vajadusel pea nõu asjatundjaga.