RBNZ jättis intressimäärad muutmata, tähelepanu on USA SKP-l ja euroala THHI-l

Veebruar 28, 2024 16:02

Lähipäevil on investorite ja kauplejate tähelepanu keskmes USA SKP ja euroala harmoneeritud tarbijahinnaindeksi (THHI) esialgsed andmed. Teistes uudistes: Uus-Meremaa Reservpank (RBNZ) jättis baasintressimäärad muutmata ja pehmendas koosolekujärgses avalduses oma karmi retoorikat.

USA Föderaalreservi Kansase panga president Jeffrey Schmid ütles, et keskpank ei kiirusta intressimäärade langetamisega. Schmid märkis: „Föderaalreserv peaks olema kannatlik ja ootama veenvaid tõendeid, et inflatsioonivastane võitlus on võidetud. "Liiga kõrge" inflatsiooni oht ei ole veel möödas. Inflatsiooni 2% juurde tagasi toomine nõuab tõenäoliselt tööturgudel tasakaalu taastamist, palgakasvu aeglustamist."

RBNZ ei muutnud baasintressimäärasid, Uus-Meremaa dollar langes

RBNZ jättis laenukulud viimase juhatuse koosoleku järel muutumata. RBNZ juht Adrian Orr ütles, et poliitikakujundajate seas valitses tugev üksmeel, et intressimäärad on piisavad. Orr mainis pma kohtumisjärgses märkuses, et juhatus on endiselt mures alusinflatsiooni pärast ja lisas, et riigi majandus seisab silmitsi nn "pehme maandumise" stsenaariumiga.

RBNZ seisukoha muutus range rahapoliitika rakendamise väljavaate osas langetas Uus-Meremaa dollarit USA dollari suhtes. Valuuta kaotas kolmapäeva hommikul 1% oma väärtusest.

USA neljanda kvartali esialgne SKP

Täna avaldab USA Majandusanalüüsi Büroo (BEA) riigi SKP 2023. aasta viimase kvartali esialgsed andmed. Analüütikud prognoosivad, et USA majandus kasvas aastapõhiselt 3,3%, mis vastab kolmanda kvartali SKP kasvunäitajale.

National Association for Business Economics (NABE) prognoosib, et USA SKP kasvab 2024. aastal 2,2%. Varsemalt prognoositi 1,3%-list kasvu. Swiss Re Institute'i analüütikud kirjutasid aruandes, et nende USA 2024. aasta reaalse SKP prognoosi märkimisväärne tõus on suuresti tingitud keskmisest suuremast ülekandemõjust, mis on tingitud USA majandustegevuse üllatavast tõusust 2023. aasta lõpus, kuid lisati, et "USA majandusväljavaated on ebakindlamad, kui peaprognoos näitab. Näeme endiselt aeglustumist, sest ees on neli kvartalit alla trendi jäävat kasvu."

Kanada neljanda kvartali SKP

Kanada statistikaamet avaldab neljapäeval SKP aruande. Majandusteadlased prognoosivad, et Kanada majandus kasvas detsembris kuupõhiselt 0,2%, säilitades novembris kogutud hoogu. Samad analüütikud prognoosivad neljanda kvartali aastapõhiseks SKP kasvuks 0,8%, pöörates tagasi osa 2023. aasta kolmandas kvartalis registreeritud 1,1%-lisest langusest.

RBC Economicsi avaldatud aruandes öeldi: "Eeldame, et neljanda kvartali SKP kasv jääb väikese aastapõhise 0,5%-lise kasvuga positiivseks. See takistab majandusel kahe järjestikuse kokkutõmbega kvartali kogemist, mida sageli kasutatakse "tehnilise" majanduslanguse määratlusena. Kuid võrreldes riigi kiire rahvastiku kasvuga on see kuues järjestikune kvartaalne langus elaniku kohta koos kasvava tööpuuduse määraga."

Euroala veebruari esialgne THHI

Eurostat avaldab veebruari ühtlustatud tarbijahinnaindeksi (THHI) esialgsed andmed. Majandusteadlased prognoosivad, et aastapõhine THHI on 2,5% baasnäitaja 2,9%, mis on oluliselt madalam kui jaanuaris registreeritud 3,3%.

Euroopa Keskpanga (EKP) president Christine Lagarde ütles esmaspäeval Euroopa Parlamendile, et "praegune inflatsioonitempo aeglustumise protsess peaks jätkuma, kuid nõukogu peab olema kindel, et see viib meid jätkusuutlikult meie 2% eesmärgini. Eeldame, et inflatsioon jätkab aeglustumist, kuna varasemate tõusušokkide mõju väheneb ja ranged rahastamistingimused aitavad inflatsiooni alla suruda."

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ja kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et antud analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvu finantsteenuse tingimustega, veendu et oled riskidest aru saanud ning vajadusel pea nõu asjatundjaga.