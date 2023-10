RBA jättis baasintressimäära muutmata, RBNZ teeb tõenäoliselt sama

Oktoober 03, 2023 15:50

Selle nädala alguses on finantsuudiste keskmes Austraalia Reservpanga (RBA) ja Uus-Meremaa Reservpanga (RBNZ) baasintressimäärade otsused. Varasemalt on mõlemad keskpangad tõusvate tarbijahindadega võideldes kiiresti laenukulusid tõstnud, kuid nüüd on jõutud konsolideerumise faasi.

RBA intressiotsus

RBA juhatus jättis analüütikute ootuste kohaselt baasintressimäära muutmata. Tegu oli esimese juhatuse koosolekuga, mida juhtis panga uus president Michele Bullock.

Kohtumisejärgses avalduses öeldi, et võib-olla on vaja rahapoliitikat veelgi karmistada, lisades, et "Austraalia inflatsioon on haripunkti ületanud, kuid on endiselt liiga kõrge ja jääb nii veel mõneks ajaks." RBA prognoosib, et tarbijahinnaindeksi inflatsioon jätkab langust ja naaseb 2025. aasta lõpus 2–3% sihtvahemikku.

RBNZ intressiotsus

RBNZ juhatus avaldab kolmapäeval oma intressiotsuse. Analüütikud arvavad, et Uus-Meremaa keskpank jätab laenukulud muutmata. Tegu oleks kolmanda järjestikuse kuuga, mil intressi pole muudetud, sest RBNZ poliitikakujundajad usuvad, et intressimäärad on inflatsiooni survestamiseks piisavalt kõrged.

RBNZ oli üks esimesi keskpanku, kes hakkas oma rahapoliitikat karmistama. UOB Groupi majandusteadlaste kohaselt võivad teise kvartali oodatust kõrgemad SKP näitajad sundida RBNZ-d veel korra intressimäära tõstma, kuid mitte kohe. Raportis öeldakse: "On risk, et Uus-Meremaa Reservpank (RBNZ) võib oma baasintressimäära (OCR) korra veel 25 baaspunkti võrra tõsta. Kuid arvame, et RBNZ otsustab oktoobris pausi teha ja tõenäoliselt ootab kuni 29. novembri rahapoliitika kohtumiseni, mille eeliseks on 2023. aasta teise kvartali tarbijahinnaindeksi näitajad (17. oktoober)."

Euroala augusti jaemüük

Kolmapäeval avaldab Eurostat oma augusti jaemüügi aruande, mis näitab, kuidas jaemüügisektor on EKP rahapoliitika muutustele reageerinud. Turuanalüütikud arvavad, et jaemüük võib juuli 1,0% languse järel taas miinuses olla.

Euroopa Komisjoni aruandes märgiti, et "võrreldes 2023. aasta juuniga vähenes 2023. aasta juulis hooajaliselt kohandatud jaekaubanduse maht euroalal 0,2% ja EL-is 0,3%".

Maailmapank langetas Ida-Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna kasvuprognoosi

Maailmapanga analüütikud alandasid oma Ida-Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna 2023. aasta kasvuprognoosi 5,1 protsendilt 5,0 protsendile. 2024. aasta kasvuprognoosi langetati 4,8%-lt 4,5%-le. Maailmapanga aruandes öeldi, et ümberhindamise peamised põhjused olid Hiina aeglane majanduskasv ja kõrged intressimäärad.

Viidati ka ettevõtete kasvavale võlale Tais, Hiinas ja Vietnamis. Hiina majanduse kohta ütlesid Maailmapanga analüütikud, et "Kui Hiina majanduskasvu peamised mõjutajad on tõenäoliselt sisemised tegurid, siis enamikus ülejäänud regioonis on tugevam mõju majanduskasvule välistel teguritel".

Oled huvitatud majandusuudistel põhinevast kauplemisest? Osale Admiralsi tasuta veebikoolitustel ja saa uusi teadmisi! Suhtle kogenud kauplejatega ja vaata kauplemissessioone reaalajas.

Tasuta veebikoolitused Võta osa reaalajas veebikoolitustest, mida viivad läbi meie eksperdid REGISTREERU

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ja kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et antud analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvu finantsteenuse tingimustega, veendu et oled riskidest aru saanud ning vajadusel pea nõu asjatundjaga.