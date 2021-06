Positiivne OPEC raport viis nafta hinnad üles

Eilsel kauplemissessioonil, nagu me oma analüüsis arutasime, avaldas OPEC oma igakuise aruande, milles nägime tema tulevikuootusi. Raportis oli OPEC tarbimise taastumise suhtes väga optimistlik ning organisatsioon ennustas, et järgmise aasta nõudluse rahuldamiseks peab ta lähikuudel tootmist suurendama.

Nagu me aruandest näeme, on 2022. aastal iga grupi liikmel piisavalt varu oma toodangu suurendamiseks 1,4 miljoni barreli võrra päevas. Investorid tervitasid seda aruannet, tõstes nii Brenti kui ka WTI barreli hinna vastavalt üle 72 ja 70 dollari taseme.

Tehnilisest vaatenurgast on Brent sel kuul siiani kogenud uut positiivset hoogu, mille tõttu see tõuseb alates kuu algusest umbes 5%. Pärast eelmise nädala 3,25% tõusu suutis see lõpuks ületada 70 dollari barreli taseme, sulgudes nädala 71,89 dollari juures, pärast seda, kui OPEC ja tema liitlased hoidsid teisipäeval praegust tootmise kärpimise programmi puutumata.

Tänasel kauplemissessioonil püsib hind praeguseks üle 72 dollari barreli kohta piirkonnas, mis on lähedal praegusele rohelise riba vastupanu tasemele. Peame olema tähelepanelikud hinna arengu suhtes ja vaatama, kas see suudab pärast seda positiivset raportit sellest tasemest üle saada või, vastupidi, muudab see oma toetustasemele psühholoogilisele 70 dollar tasemele. Selle praeguse vastupanutaseme purunemine võib põhjustada pikaajalise positiivse läbimurde, mis võib hinna viia 80 dollari juurde.

Allikas: Admiral Markets MetaTrader 5. Brenti nädalagraafik. Andmevahemik: 16. november 2014 - 11. juuni 2021. Valmistatud 11. juunil 2021 kell 12.00 CEST. Pange tähele, et varasemad tootlused ei taga tulevast tootlust.

Hinna areng viimase viie aasta jooksul:

2020: -21,52%

2019: 22,68%

2018: -19,55%

2017: 17,69%

2016: 52,41%

