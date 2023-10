Turud jälgivad pingeid Lähis-Idas

Oktoober 10, 2023 19:03

Naftahinnad tõusid teisipäeva hommikul, samal ajal kui analüütikud ja investorid püüavad hinnata Lähis-Ida konflikti võimalikku mõju energiavarustusele. Aasia aktsiaturud taastuvad eile tuntud survest.

Esmaspäeval tõstsid pinged Lähis-Idas maailmaturgude naftahindu ning kauplejate seas populaarne tooraine taastus eelmise nädala hinnalangusest. Brenti toornafta kerkis 4% kõrgemale (kuni 89 dollarit barreli kohta), sest investorid püüdsid oma portfellidesse rohkem nn "turvasadamaid" lisada.

Mõned analüütikud arvavad juba, et USA Föderaalreserv (Fed) võib majanduslanguse vältimiseks võimalikud intressitõusude kaalutlused ümber hinnata või isegi intressikärpeid järgmisel aastal ettepoole nihutada. CME FedWatch Tooli kohaselt on tõenäosus, et Föderaalreserv jätab novembrikuu juhatuse koosolekul intressimäärad muutmata, tõusnud 89%-ni.

Saksamaa tarbijahinnaindeks

Kolmapäeva hommikul avaldab Destatis septembri tarbijahinnaindeksi. Majandusteadlased prognoosivad, et aasta- ja kuupõhine koguinflatsioon on püsinud muutumatuna (vastavalt 4,5% ja 0,3%). Viimati registreeriti madalam inflatsioonimäär 2022. aasta veebruaris, vahetult enne sõda Ukrainas.

Saksa turult tulevad uudised ei ole aga eriti positiivsed. ING analüütikud juhtisid tähelepanu, et riigi kõige populaarsem ärinäitaja Ifo indeks langes viiendat kuud järjest, jäädvustades madalaima näitaja alates 2018. aastast.

Saksamaa tööstuse ostujuhtide indeks (PMI) oli augustis 39,1, mis on madaluse poolest teine näitaja alates 2020. aasta maist ja tehasetellimused langesid üle 4%, ületades majandusteadlaste ootusi.

OPEC tõstis pikaajalist naftatootmise prognoosi

OPEC prognoosis oma 2023. aasta maailma naftaturu väljavaates, et 2045. aastaks ulatub ülemaailmne nõudlus 116 miljoni barrelini päevas, mis on 6 miljonit barrelit rohkem kui eelmise aasta sama aja prognoos. Väljavaates öeldi, et tootmismahu suurendamiseks mõeldud investeerimisfondid võivad ulatuda ligi 14 triljoni dollarini.

OPEC-i peasekretär Haitham al-Ghais märkis: „Hiljutised arengud on pannud OPEC-i meeskonda ümber hindama seda, mida iga energiaallikas saab pakkuda, keskendudes pragmaatilistele ja realistlikele valikutele ja lahendustele. Üleskutsed uutesse naftaprojektidesse investeerimise lõpetamiseks on ekslikud ning võivad viia energeetika ja majandusliku kaoseni. Ajalugu on täis näidetest rahutustest, mis peaks olema hoiatuseks selle kohta, mis juhtub, kui poliitikakujundajad ei tunnista energiaga põimunud keerukusi."

EKP asepresident De Guindos soovitab ettevaatust

EKP asepresident Luis De Guindos ütles esmaspäeval, et turuosalised peaksid olema tõusvate tarbijahindade tõttu ettevaatlikud. De Guindos märkis, et makromajanduslik keskkond kannatab "tohutu ebakindluse" all.

De Guindos väljendas siiski oma veendumust, et inflatsioon on langustrendil hoolimata naftahindade tõusust, euro odavnemisest USA dollari suhtes ja tööjõukulude kasvust.

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ja kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et antud analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvu finantsteenuse tingimustega, veendu et oled riskidest aru saanud ning vajadusel pea nõu asjatundjaga.