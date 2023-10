Kuidas kaubelda PepsiCo aktsiatega?

Oktoober 12, 2023 12:54

PepsiCo tegeleb toidu- ja joogikaupade tootmise ja turustamisega ning ettevõttele kaubamärgid nagu Pepsi, 7 Up, Gatorade, Quaker Foods and snacks, Doritos ja palju teised.

Jätka lugemist, et saada teada, millised on olnud PepsiCo kolmanda kvartali tulemused ja mida prognoosivad analüütikud tulevikuks.

Aktsia: PepsiCo Inc Sümbol Invest.MT5 kontol: PEP Idee kuupäev: 10. oktoober 2023 Aeg: 1-6 kuud Ostu hind: 165 dollarit Eesmärgi tase: 225 dollarit Positsiooni suurus Invest.MT5 kontol: Max 5% Riski tase: Kõrge

Invest.MT5 kontol on võimalik osta aktsiaid ja väärtpabereid maailma suurimatelt börsidelt.

Igat liiki kauplemine on kõrge riskiga ja võid seeläbi kaotada rohkem kui oled valmis riskima. Alusta väikeselt, et mõista, milline on sinu riskitaluvus või harjuta demokontol, et enne investeerimist oma teadmiseid täiustada.

PepsiCo kolmanda fiskaalkvartali tulemused

Olulisemad näitajad:

Aktsiakasum: 2,25 dollarit vs prognoositud 2,15 dollarit

Tulu: 23,45 miljardit dollarit vs prognoositud 23,39 miljardit dollarit

Netotulu tõusis möödunud aasta 2,7 miljardilt dollarilt 3,09 miljardi dollarile

Müügitulu kasvas 6,7% (23,45 miljardi dollarini)

Jookide müük Põhja-Ameerikas langes 6%

PepsiCo kolmanda kvartali tulemused olid oodatust palju paremad, ületades analüütikute prognoose nii aktsiakasumi kui tulu osas. Ettevõte tõstis ka täisaasta kasumiprognoosi, mida on täiustanud hinnatõusude ülekandmine klientidele.

Hinnatõus oli kolmandas kvartalis keskmiselt umbes 11%, aidates kontsernil oodatust veidi kõrgamt tulu teenida. Murettekitav on aga see, et hinnatõus põhjustas müügimahu vähenemise 6% võrra.

Andmed näitavad, et osad inimesed võisid toote kõrgema hinna tõttu ostmata jätta. Kui PepsiCo jätkab kõrgemate kulude ülekandmist tarbijatele, võib sellel olla väga negatiivne mõju ettevõtte müügimahule, mõjutades potentsiaalselt täisaasta prognoose ja kasumit.

Inflatsioonist tingitud surve elettevõtetele ja tarbijatele on trend, mida tuleks jälgida. Seetõttu on oluline makromajanduslikel andmetel silm peal hoida.

PepsiCo börsiprognoos - analüütikute arvamused

TipRanksi läbiviidud küsitlus (kolm kuud) näitas, et PepsiCo aktsial on parasjagu 11-osta, 5- hoia ja 0-müü reitingut. PepsiCo börsiprognoosi kõrgeim hinnasiht on 225 dollarit, madalaim 170 dollarit ja keskmine 197,27 dollarit.

Allikas: TipRanks , 10. oktoober 2023

Näide - PepsiCo aktsia kauplemisidee

Osta aktsia, kui selle hind on 165 dollarit, arvestades volatiilusega turul.

Sea sihiks analüütikute kõrgeim hinnasiht 225 dollarit.

Ära võta liigseid riske ning kauple maksimaalselt 5%-ga oma konto koguväärtusest.

Aeg = 1-6 kuud

Ostes 10 aktsiat:

Eesmärgi saavutades on potentsiaalne kasum 600 dollarit [(225,00 - 165,00) * 10 aktsiat].

Pea meeles, et aktsia hind ei pruugi tõusta sirgjooneliselt. See võib enne tõusmist palju langeda, eriti arvestades, kui tundlikud võivad PepsiCo aktsiad olla tarbimisnõudluse suhtes.

Läbi tuleb mõelda, kui palju võib investeeringuga potentsiaalselt kaotada ja millised on sellega seotud riskid ning tasud.

Admirals Invest.MT5 kontoga saad osta USA aktsiaid alates 0,02 dollari suuruse vahendustasuga aktsia kohta. Näiteks, ostes 10 PepsiCo aktsiat, oleks vahendustasu 0,20 dollarit (0,02 dollarit * 10 aktsiat) ühepoolse tehingu kohta.

Kehtib ka madal minimaalne tehingutasu suurusega 1 dollar. Seega oleks antud näite puhul vahendustasu kokku vaid 1 dollar.

4 sammu PepsiCo aktsia ostmiseks

Admiralsis on vahendustasu aktsia kohta vaid 0,02 dollarit ning minimaalne vahendustasu USA aktsiate puhul on vaid 1 dollar.

Loo Admiralsis konto ja sisene Dashboardi. Kauplemiseks tee valik reaalsel või demokontol. MetaTrader WebTraderis reaalajas hinnagraafiku avamiseks otsi aktsiat lehekülje ülemise osa paremal poolel asuvas otsinguaknas. Kauplemispileti avamiseks kliki "Create New Order", mis asub ekraani alumises osas.

Allikas: Admirals MetaTrader 5. PepsiCo. Kuugraafik. Aeg: jaanuar 2016 kuni oktoober 2023, jäädvustatud 10. oktoobril 2023. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Sina arvad, et PepsiCo aktsia hind liigub teistmoodi?

Pea meeles, et kogu analüütika ja kauplemise ideed põhinevad autori isiklikel vaadetel ja kogemustel.

Kui usud, et on suurem tõenäosus, et PepsiCo aktsia hind langeb, siis saad ka müüa lühikeseks hinnavahelepingutega (CFD) kauplemiskontol, mida Admirals samuti pakub.

Trade.MT4 ja Trade.MT5 kontod võimaldavad spekuleerida aktsiate hinna suuna üle kasutades CFD-sid.

See tähendab, et saad potentsiaalselt teenida kasu nii tõusvatelt kui ka langevatelt hindadelt. Lisateavet CFD-dega kauplemise kohta leiad siit.

