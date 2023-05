Milline saab olema Inglise Panga intressiotsus?

Mai 10, 2023 20:11

Investorid ja kauplejad on pööranud oma tähelepanu Inglise Panga (BoE) intressiotsusele. Enamik majandusteadlasi prognoosib, et keskpank tõstab laenukulusid sarnaselt Föderaalreservile ja Euroopa Keskpangale.

Deutsche Banki ja BNP Paribase analüütikud ütlesid CNBC ajakirjanikele, et kohtumisjärgne avaldus võib anda vihjeid selle kohta, kas BoE poliitikakujundajad usuvad, et inflatsioon võib järgmise kahe-kolme aasta jooksul 2%-i eesmärgini langeda.

USA Tööstatistika Büroo avaldab aprilli tarbijahinnaindeksi. See oluline inflatsiooninäitaja võib mängida võtmerolli turu ootuste kujundamisel Föderaalreservi järgmise rahapoliitilise sammu suhtes.

Inglise Panga intressiotsus

BoE juhatus teatab oma intressiotsusest neljapäeva pärastlõunal. Majandusteadlased prognoosivad, et keskpank tõstab tarbijahindade kontrolli alla saamiseks baasintressimäära 25 baaspunkti võrra, viies selle 4,50%-ni. Kui prognoos realiseerub, oleks see BoE jaoks 12. intressitõus järjest.

Reutersi küsitlus näitas, et majandusteadlased ennustavad ühehäälselt intressitõusu. Samas arvatakse, et rahapoliitika komitee jaguneb 7-2, kuna kõik liikmed tõenäoliselt ei soovi rahapoliitikat karmistada. Kaks nädalat tagasi näitas sarnane Reutersi küsitlus, et vaid väike enamus ennustas laenukulude tõusu.

Royal Bank of Canada turuanalüütikud prognoosisid varem, komitee hoiab intressimäära 4,25% juures, kuid leiti, et aprilli tööturgu ja märtsi tarbijahinnaindeksi ei ole võimalik ignoreerida. Arvatakse, et komitee väldib mis tahes otsest või kaudset viidet rahapoliitika karmistamise peatamisele, et hoida kõik võimalused laual. Oodatakse, et pigem jätkab komitee karmistamise toetamist.

Commonwealth Bank of Australia (CBA) avaldatud aruandes leiatakse aga, et see saab olema tsükli viimane intressitõus. Eeldatakse, et kohtumisjärgsed sõnavõtud toetavad karmistamist vähem, arvestades kui agressiivne on keskpanga rahapoliitika juba olnud. Parasjagu ootavad finantsturud selle nädala kohtumise järel veel üht 25-baaspunktilist tõusu. Leebem BoE võiks kaotada oodatava intressitõusu mõju hindadele, langetades ajutiselt GBP/USD valuutapaari.

Hiina aprilli tarbijahinnaindeks

Hiina statistikaamet avaldab aprilli tarbijahinnaindeksi. Majandusteadlased prognoosivad, et inflatsioon tõusis aastapõhiselt 0,3%, kuid püsis kuupõhiselt muutumatuna. Märtsis langes Hiina tarbijahinnaindeks toiduhindade tõttu viimase 20 kuu kõige madalamale tasemele.

Bank of America analüütikud leidsid, et Hiina kvartali rahapoliitika raportite ja kohtumiste protokollide põhjal ei näinud keskpankurid deflatsiooni pärast muret tundvat. Oodatakse, et SKP lõhe kitsenedes aasta teises pooles inflatsioonisurve tõuseb, eriti uue laenutsükli alguse tõttu.

Ühendkuningriigi esimese kvartali SKP

Ühendkuningriigi statistikaamet avaldab riigi 2023. aasta esimese kvartali SKP esialgsed andmed. Analüütikud ootavad kvartalipõhiselt 0,1%-list kasvu. Ka ühe teise andmekogumi puhul oodatakse, et see näitab kuupõhiselt SKP 0,1%-list kasvu märtsis.

Jaemüügi ja teenuste sektor on 2023. aasta esimestel kuudel osutunud vastupidavaks, toetades riigi majandust püüetes surutist vältida.

Olete huvitatud majandusuudistel põhinevast kauplemisest? Osale Admiralsi tasuta veebikoolitustel ja saa uusi teadmisi! Suhtle kogenud kauplejatega ja vaadata kauplemissessioone reaalajas.

Tasuta veebikoolitused Võta osa reaalajas veebikoolitustest, mida viivad läbi meie eksperdid REGISTREERU

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ja kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et antud analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvu finantsteenuse tingimustega, veendu et oled riskidest aru saanud ning vajadusel pea nõu asjatundjaga.