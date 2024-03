Milline on Uus-Meremaa dollari tulevik?

Märts 04, 2024 16:22

Pärast Uus-Meremaa Reservpanga (RBNZ) viimast kohtumist 28. veebruaril langes Uus-Meremaa dollar USA dollari suhtes. RBNZ intressiotsuse eel olid analüütikud eriarvamusel, kas Uus-Meremaa keskpank jätab laenukulud muutmata või hoopiski tõstab neid.

RBNZ juhatus otsustas hoida intressimäärad varasemal tasemel, kuid muutis oma narratiivi rahapoliitika tuleviku osas. Selles artiklis jagame, kuidas seda tehti ja mida analüütikud prognoosivad.

RBNZ muudab intressimäärasid puudutavat retoorikat

Vaatamata intressitõusu prognoosidele otsustas RBNZ juhatus laenukulud muutmata jätta. Oma koosolekujärgses avalduses üllatas panga nõukogu analüütikuid, märkides, et RBNZ "on endiselt kindel, et baasintressimäära praegune tase piirab nõudlust".

Kekspanga juht Adrian Orr märkis, et juhatus on endiselt mures alusinflatsiooni pärast ja lisas, et riigi majandus seisab silmitsi "pehme maandumise" stsenaariumiga. Orr mainis ka, et RBNZ on majanduse väljavaadete suhtes kindlam kui 2023. aasta novembris ja prognoosib, et keskpangad peavad hoidma intressimäärasid turgude ootustest kõrgemal.

Uus-Meremaa majandus: langenud on nii inflatsioon kui ka SKP kasv

Uus-Meremaa parlament avaldas 14. veebruaril oma igakuise majandusülevaate, mis sisaldas riigi majandustingimusi puudutavaid andmeid. Ülevaates märgiti, et majandus langes kolmandas kvartalis 0,3 protsenti, nõrgenedes rohkem kui turg ja keskpank ooatsid, kusjuures riigi töötuse määr tõusis neljandas kvartlis 4,0 protsendini, jäädes siiski OECD 38 liikmesriigi seas madaluse poolest 14. kohale.

Ülevaates märgitakse, et "aastane inflatsioon langes 2023. aasta detsembri kvartalis eelmise kvartali 5,6% -lt 4,7% -le. Aastane inflatsioonimäär ületab jätkuvalt reservpanga keskpika perioodi inflatsioonieesmärgi vahemikku 1-3 protsenti." RBNZ juht Adrian Orr ütles, et inflatsiooniväljavaade on tasakaalus ja ta on kindel, et baasintressimäära praegune tase piirab nõudlust. Ta rõhutas ka, et baasintressimäär peab jääma 2024. aastaks sinna, kus see on, sest riigi majandus areneb ootuspäraselt.

Uus-Meremaa statistikaameti andmetel vähenes Uus-Meremaa jaemüük 2023. aasta neljandas kvartalis kvartalipõhiselt 1,9%, tähistades kaheksandat järjestikust kvartalit, kus näitaja on langenud.

Analüütikute arvamused

Uus-Meremaa dollari (NZD) jaoks möödus veebruar hästi ja valuutast sai parima tootlusega G10 valuuta.

ING analüütikud on Uus-Meremaa dollari väljavaadetega USA dollari suhtes optimistlikud. Märgitakse: "Meie seisukoht, et Uus-Meremaal ei alustata intressimäärade kärpimist enne augustit ja et Föderaalreserv peaks hoopiski suvel kärpimisega alustama, tähendab, et NZD/USD ülejäänud aasta profiil on tõusustrendis. Väline volatiilsus võib aga teha tasa agressiivse RBNZ positiivse mõju veebruaris ja soodustada lühikeses plaanis libisemist atraktiivsemale tasemele pikemaajalise tõusutredni positsiooni jaoks. Arvame, et NZD/USD murrab 0,6500 taseme 2024. aasta kolmandas kvartalis."

Kujutatud: Admirals MetaTrader 5 - NZD USD päevagraafik. Aeg: 25. august 2023 – 4. märts 2024. Jäädvustatud: 4. märts 2024. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Sellegipoolest märgivad nad, et "mõned USA valimistega seotud langusriskid ja potentsiaalselt negatiivsed mõjud Hiinaga seotud meeleolule võivad 2024. aasta neljandas kvartalis õigustada vähem optimistlikku NZD profiili".

ABN AMRO panga majandusteadlased kirjutasid, et "me arvame, et keskpank võib lõdvendamise alustamisega veelgi kauem oodata. Kõik sõltub inflatsiooniväljavaatest. Keskpank on karmistamistsükli lõpu lähedal, kuid RNBZ võib intressimäära veel 25 protsendipunkti tõsta, kui inflatsioon ei lange nii kiiresti kui oodati." Panga analüütikud väidavad, et "me ootame leevendustsükli hilisemat algust ja vähem intressikärpeid 2024. aastal Uus-Meremaal võrreldes Föderaalreservi ja EKP-ga. See peaks toetama Uus-Meremaa dollarit USA dollari ja euro vastu. See kajastub meie NZD prognoosides. NZD peaks tänu problemaatilisemale disinflatsiooniteele saama kasu atraktiivsest carry'ist pikemaks ajaks."

Kujutatud: Admirals MetaTrader 5 - NZD USD kuugraafik. Aeg: 1. jaanuar 2013 – 4. märts 2024. Jäädvustatud: 4. märts 2024. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Kommenteerides RBNZ otsust, pakkusid Kiwibanki analüütikud, et intressimäära alandamise võimalus novembris on nüüd kõrgem. „Mõtted intressitõusudes on küll hajunud ja meie novembri kärpe pakkumine näib olevat veidi lähemal," märkisid nad RBNZ rahapoliitikat käsitlevas raportis ja lisasid, et tõstmine oleks olnud viga, sest andmed on ilmselgelt muutust näidanud ja RBNZ liikmed lõpuks nõustuvad sellega, sest suheldes kasutati leebemat tooni. . .

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ja kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et antud analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvu finantsteenuse tingimustega, veendu et oled riskidest aru saanud ning vajadusel pea nõu asjatundjaga.