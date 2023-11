Mida tuleks teada Tai baadiga kauplemisest?

Tai on tuntud oma rikkaliku kultuuri, kaunite randade ja maitsva köögi poolest. Riik on üks maailma populaarsemaid turismisihtkohti, mida külastavad turistid nii Ameerikast, Euroopast kui ka ülejäänud Aasiast.

Kas teadsid, et Tai on Indoneesia järel Kagu-Aasia suuruselt teine majandus. Kuna riigi majandus meelitab ligi välisinvestoreid, on rahvusvaluuta Tai baat Forexil turuosa omandanud.

Käesolevas artiklis jagame infot Tai baadiga kauplemise ja riigi majanduse kohta.

Tai majandus: tulemused ja väljavaated

Peaaegu 70 miljoni elanikuga Tai Kuningriik on regiooni üks mõjukaim majandus ja suuruselt üheksas Aasias. Tai majandus põhineb ekspordil, mis moodustab 58% riigi sisemajanduse koguproduktist (SKP).

Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) aruande kohaselt usuvad IMF-i analüütikud Tai majanduslikku potentsiaali: tõsteti 2024. aasta väljavaateid. IMF prognoosib , et Tai majandus kasvab sel aastal 2,7% ja järgmisel aastal 3,6%. Fondi majandusteadlased ütlesid, et välisnõudluse paranemine ja eratarbimise jätkuv kindel kasv on aidanud Tai majandust ja eeldavad, et nende mõju kajastub järgmisel aastal SKP kasvumääras.

Oktoobris avaldatud Maailmapanga raport ei näinud Tai majanduse suhtes aga optimistlik. Maailmapanga analüütikud kärpisid 2023. ja 2024. aasta väljavaateid, viidates ülemaailmse nõudluse vähenemisele, mis võib eksporti vähendada. Aruandes märgiti, et Tai majandus kasvab tõenäoliselt sel aastal 3,4% ja 2024. aastal 3,5%, kusjuures mõlemad näitajad on madalamad kui Maailmapanga aprillis avaldatud näitajad. Arvatakse, et Ida-Aasia ja Vaikse ookeani piirkond on 2023. aastal maailma peamiste piirkondade seas kõige kiiremini kasvav ja dünaamilisem, kuigi oodatakse kasvu aeglustumist sarnaselt Hiinaga.

SKP kasvunäitajaid ei olnud aga ainuke maailmapanga käsitletud probleem. Maailmapanga Ida-Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna peaökonomist Aaditya Mattoo ütles ajakirjanikele, et "Riik ja piirkond kasvasid avatuse tõttu kaubandusele, investeeringutele ja tootmisele, kuid teenuste osas ollakse endiselt reformidele palju vastumeelsem. Me vajame reformi, et rakendada tehnoloogiat ja tagada, et kasu jõuab kõigini."

Tai baat ja keskpank

Riigi keskpank on Tai Pank (BOT). Tai keskpank alustas tegevust 1942. aasta detsembris. BOT-i veebisaidi kohaselt on selle peamine roll "tagada korrakohased siseriiklikud makromajanduslikud ja finantstingimused, et toetada Tai majanduse stabiilset ja jätkusuutlikku majanduskasvu". BOT loob ja rakendab rahapoliitikat, emiteerib Tai baati, teostab järelevalvet pangandusasutuste üle ja püüab säilitada finantsstabiilsust.

Riigi ametlik valuuta on Tai baat (THB), mida väljastab BOT. Baadi lugu sai alguse 1900. aastate esimesel poolel. Tai valuuta on kaks korda (1956-1973 ja 1984-1997) olnud seotud USA dollariga. 1997. aasta juulis seoti Tai baat lahti, misjärel kukkus valuuta väärtus kokku, kuna Aasia finantskriis hakkas kohalikke majandusi mõjutama. Inimesed, kes olid võtnud laene USA dollarite ei suutnud enam oma võlgu tasuda, kuna nende tulud olid bahtides ja paljud ettevõtted läksid pankrotti.

Sellest ajast saadik on aga palju muutunud:⁠Tai majandus on piirkonna üks tugevamaid ja riigi eesmärk on saavutada arenenud majanduse staatus 2037. aastaks. Rahvusvaheliste Arvelduste Panga (BIS) uuringu kohaselt on Tai baat maailmas 22. kõige enam kaubeldav valuuta.

Baat langeb, BOT peatab tõenäoliselt intressitõusud

27. septembril üllatas BOT investoreid ja majandusteadlasi 25-baaspunktilise intressitõusuga. Viimane tõus oli kaheksas järjestikune ja tõstis intressimäärad kümne aasta kõrgeimale tasemele.

Keskpanga asepresident Piti Disyatat ütles Reutersile, et intressitõusu põhjuseks ei olnud baadi nõrgenemine, rõhutades, et valuuta liikus sarnaselt teistele piirkonna valuutadele, kes on tugeva USA dollari poolt survestatud. Tasub teada, et Tai baat on sel aastal kaotanud 5% oma väärtusest USA dollari suhtes.

BM Intelligence Groupi (BMI) analüütikud pakkusid, et hiljutine intressitõus oli karmistumistsükli viimane. Oversea-Chinese Banking Corporationi (OCBC) majandusteadlased näivad nõustuvat, märkides, et üllatuslik intressitõus võis olla lihtsalt ennetav löök potentsiaalse inflatsioonisurve vastu tulevikus, lisades, et nad ei prognoosi ühtegi uut keskpanga rahapoliitikat karmistavat sammu.

Teine tegur, mis võiks BOT-i rahapoliitilistes otsustes rolli mängida, on viimase kuu madalad inflatsiooninäitajad. Uuring näitas, et koguinflatsioon oli oktoobris aastapõhiselt -0,31%. See on esimene negatiivne määr alates 2021. aasta augustist, üllatades analüütikuid, kes prognoosisid, et inflatsioon on 0%. Numbreid kommenteerides tunnistasid valitsuse esindajad, et on halbu märke, mis põhjendavad majanduse stiimulimeetmete paketi rakendamist.

Tai stiimulipakett põhjustab segadust

Valituse 14 miljardi dollari suurune stiimulipakett on Tais palju tähelepanu saanud. Mõned majandusteadlased ja endised keskpankurid on hoiatanud, et kulud võivad põhjustada suuremat inflatsiooni ja suurendada eelarvepuudujääki. Ligi 50 miljonit inimest saaks 2024. aasta mais digitaalsesse rahakotti 280 dollarit, kui plaan täide läheb.

Kohe, kui peaminister Srettha Thavisin teatas kavatsustest teatas, jaemüüjate aktsiad tõusid ja võlakirjad ja valuutad langesid, sest analüütikud väljendasid oma hirmu paketi mõju pärast majandusele.

Riskijuhtimine Tai baadiga kaubeldes

USA dollar vs Tai baat (USD/THB) on tõenäoliselt kõige populaarsem Tai rahvusvaluutat hõlmav valuutapaar, millega algajad kauplejad võivad kokku puutuda. Kuigi mõned algajad võivad soovida valuutapaari oma portfelli lisada, oleks parem enne soovi täitmist rohkem aega oma kauplemisalaste teadmiste täiustamisele pühendada.

Algajad kauplejad peaksid keskenduma kauplema õppimisele ja seejärel oma oskuste lihvimisele. Maaklerid pakuvad laias valikus õppematerjale, sealhulgas veebikoolitusi, artikleid, juhendeid jne, mis on väärtuslikud teabeallikad. Põhialuste tundmine võib aidata algajatel kauplejatel oma strateegiaid luua ja kauplemismaailma sujuvamalt siseneda, vähendades samal ajal riske.

Rääkides riskidest: kogenud kauplejad rõhutavad, kui oluline on oma strateegiate elluviimisel riskijuhtimistööriistu kasutada. Algajad kauplejad peaksid harjutama tööriistade nagu stop-loss kasutamist, et nende raha ja eesmärke ohustavaid riske maandada.

