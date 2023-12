Mängutööstus ja Grand Theft Auto 6 haip

Mängutööstuse aktsiatega kauplemine kogub populaarsust, sest ettevõtted nagu Microsoft ja Sony võitlevad suurema turuosa eest, tulles välja uute mängukonsoolidega ja omandades stuudioid. Mõni aasta tagasi ei olnud mängutööstuse aktsiad aga investorite esimeste valikute seas, kuid asjad on muutunud. Mängusektoris toimuv, nagu Rockstar Games'i Grand Theft Auto VI treileri avaldamine, jõuab nüüd uudistesse, kuna pandeemia tõttu on mängutööstus saanud enneolematult populaarseks.

Artiklis jagame kauplejatele kasulikku infot mängutööstuse ja Grand Theft Auto VI kohta.

Rockstari GTA 6 treiler raputab internetti, kuid mitte turge

5. detsembril ilmus Rockstari Grand Theft Auto 6 treiler. Osade sõnul on GTA 6 kümnendi kõige oodatuim mäng. Treiler purustas ka ise ühe rekordi: sellest sai YouTube'is 24 tunni jooksul enim vaadatud mittemuusikavideo, saavutades 85 miljonit vaatamist. Treileri vaatamised on juba ületanud GTA 5 treileri vaatamiste arvu, mis tuli turule 2013. aastal ja on endiselt üks Take Two rahalehmadest. Take-Two Interactive'ile kuuluvad Rockstar Games ja 2K, mis on mängutööstuse kaks kõige olulisemat videomängutootjat.

Tasub teada, GTA 5 väljalasked Sony Playstationi konsoolidele, Microsoft Xboxi konsoolidele ja PC-le teenisid Take-Two Interactive'ile ligi 8 miljardit dollarit ja mängu müüdi üle 185 miljoni. GTA 5 teenib jätkuvalt iga-aastaste tellimuste ja mängusiseste ostude pealt tulu.

Kuid GTA 6 treiler aga turgudel elevust ei tekitanud. Kuigi mõned ootasid treileri avaldamsie järel Take-Two Interactive'i aktsia hinna tõusu, siis nii ei läinud. Take-Two Interactive'i (TTWO) aktsia hind langes turueelse kauplemise jooksul peaaegu 4%, kuid taastus kauplemise jätkudes, registreerides 1%-lise languse.

Grand Theft Auto 6 treileri viimane tseen (allikas: YouTube )

Mis oli languse põhjus? Mõned analüütikud pakkusid, et languse tekitas viimane tseen lausega "Coming 2025" (eesti keeles "Tulekul aastal 2025"), kuna mängurid ja investorid olid ennustanud, et GTA 6 jõuab poeriiulitele 2024. aasta lõpuks. Infolekked sotsiaalmeedias viitavad, et GTA 6 tegemise maksumus tõuseb üle 2 miljardi dollari, arvestades, et Rockstari arendajad on selle kallal juba peaaegu 10 aastat töötanud.

Take-Two Interactive ja GTA 6 - analüütikute arvamused

Teame, et investorid sooviksid GTA 6 juba 2024. aasta jõuludel müügis näha. Eeldatakse, et mäng ületab müügi poolest oma eelkäijat ning mängu müügile jõudmine võib tõsta mängukonsoolide oste nimeste poolt, kes loodavad mängida, nagu mõned ütlevad, kõigi aegade parimat videomängu.

Take-Two Interactive'i aktsiad on sel aastal tõusnud 52%, edestades populaarseid indekseid nagu Nasdaq. Take-Two juhid teatasid GTA 6 treileri avaldamisest novembri esimesel nädalal ja sellest ajast alates on aktsia tõusnud 16%.

Oppenheimer & Co analüütikud ütlesid Forbes'i ajakirjanikele, et treiler "näitab mängu, mille kvaliteet ületab ootusi vaatamata varasematele leketele ja kõrgetele standarditele kõigele", lisades, et viivitus pärast 2025. aasta algust on samuti võimalik.

Samas Forbes'i artiklis pakkusid Deutsche Banki majandusteadlased, et "GTA VI toob oma esimesel aastal turul rohkem kui 1 miljardi dollari eest täiendavaid netobroneeringuid, mis on potentsiaalselt tohutu müügi kasvu tõstja, arvestades, et Take-Two registreeris eelmisel majandusaastal kokku 5,3 miljardit dollarit netobroneeringuid."

Bank of America (BofA) majandusteadlased ei näi olevat aga sama optimistlikud. BofA aruandes alandati Take-Two Interactive'i aktsia reitingut ostult neutraalsele, kuna "mitte kõik investorid ei soovi pikendada [investeeringu] kestust üle 15 kuu", viidates, et analüütikute arvates võib GTA 6 välja tulla 2025. aasta esimese kvartali asemel hoopiski sügisel.

Aruandes märgiti, et "investorite järelepärimiste mustrite põhjal on osalemine aktsia hinna põhja saavutamisest saadik oluliselt kasvanud. Ootame väljatulekul osalemise edasist kasvu, mis vähendab hinnalanguse riski, kuid me ei näe praegu märkimisväärset edasist tõusupotentsiaali."

Sony vs Microsoft - PS5 vs Xbox: sõda kestab

Videomängud, nagu GTA 6, kipuvad mängukonsoolide müüki suurendama. Mäng ilmub nii Sony PS5 kui ka Microsoft Xboxi jaoks, kuid PC väljalaske kohta veel infot pole. Sony andmetel müüs ettevõte oma teises kvartalis (lõpp 30. septembril) 4,9 miljonit PS5-te. 2020. aastast saadik on müüdud 46,6 miljonit konsooli. Vaid kuu aega tagasi tutvustas Sony PS5 õhukest versiooni, muutes konsooli atraktiivsemaks neile, kel on ruumi vähem, sest selle esimene versioon oli üpris suur. Mõned mänguanalüütikud pakuvad, et PS5 Pro uuendatud versiooni tuleb välja 2024. aasta novembris.

Microsofti Xbox Series X|S müüs 23,90 miljonit konsooli ja ettevõtte turuosa on 35%. Xboxi müük vähenes eelmisel aastal aastapõhiselt 5%. Microsoft on lubanud languse tagasi teha, omandades olulisi stuudioid, nagu Activision Blizzard.

