Kuidas kaubelda Meta aktsiatega?

Aprill 06, 2023 16:25

Meta Platforms oli 2023. aasta esimeses kvartalis kõige parema tootlusega FAANG aktsia. FAANG on Facebooki (praegune Meta), Apple'i, Amazoni, Netflixi ja Google'i (praegune Alphabet) akronüüm ning selle lõi CNBC "Mad Money'st" tuntud Jim Cramer. Nüüd on ta muutnud akronüümi MAMAA-ks, et esindada olulisemaid tehnoloogiasektori aktsiaid: Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon ja Apple.

Meta aktsiad olid 2022. aasta oktoobris mitme aasta madalaimal tasemel. Võrreldes 2021. aasta juuli rekordhinnaga, oli langus enam kui 75%. 2023. aasta esimeses kvartalis oli aktsia hind aga 76% kõrgem.

Järgnevalt jagame, mis viis sellise kõrge tulemuslikkuseni ja kas analüütikud ootavad jätkuvat tõusu või hoopiski langust.

Aktsia: Meta Sümbol Invest.MT5 kontol: META Idee kuupäev: 4. aprill 2023 Ajaline kestvus: 1-6 kuud Ostu hind: 218 $ Eesmärgi tase: 307 $ Positsiooni suurus Invest.MT5 kontol: Max 5% Riski tase: Kõrge

Invest.MT5 konto võimaldab osta aktsiaid ja väärtpabereid 15 suurimalt börsilt maailmas.

Igat liiki kauplemine on kõrge riskiga ja võite seeläbi kaotada rohkem kui olete valmis riskima. Ärge kunagi investeerige rohkem, kui võite endale lubada kaotada, sest mõnikord võite jääda oma investeeringutega kahjumisse, mõnikord kasumisse. Alustage väikeselt, et mõista, milline on teie riskitaluvus või harjutage demokontol, et enne investeerimist oma teadmiseid täiustada.

Meta aktsiatega kauplemine esimese kvartali kõrge tootluse järel

Meta aktsiad tõusid 2023. aasta esimeses kvartalis 76%, mis on tunduvalt rohkem kui paremuselt teise tulemusega FAANG-i aktsia Apple, mis tõusis umbes 26%. See on tohutu pööre karuturul kogetud krahhist, mida Meta aktsiad kogesid 2022. aastal.

Hinnaralli taga nähakse mitut põhjust. Meta, nagu enamik teisi tehnoloogiahiide, teatas koondamisest. Töö kaotab üle 21 000 inimese. Sellised sammud on paraku aktsionäride jaoks positiivsed, kuna igasugune kokkuhoid aitab kaasa tulemuste paranemisele.

Meta on viimastel aastatel kaotanud kasutajaid TikTokile. Samas, TikTok seisab silmitsi USA ja Ühendkuningriigi seadusandjate karmi kontrolliga, mis seab ettevõtte pikaajalise tuleviku kahtluse alla. Investorid näevad seda kui võimalust Meta Facebooki platvormi jaoks.

Oma neljanda kvartali tuluaruandes, jäi Meta analüütikute prognoosidele alla, kuid teatas 40 miljardi dollari suurusest aktsiate tagasiostusprogrammist. See tähendab, et ettevõte ostab oma aktsiaid tagasi, et suurendada järelejäänud aktsiate väärtust.

Mark Zuckerberg ütles, et 2023 on "efektiivsuse aasta", mis aitas aktsial tõusta tuluaruande avaldamise järel üle 18%. Samas, kui Meta kaotas eelmisel aastal Apple'i iPhone'i uue privaatsuspoliitika tõttu umbes 10 miljardit dollarit reklaamitulu. Meta on nüüdseks kasutusel võtnud tehisintellekti, mis aitab reklaame palju paremini suunata, siis on raske öelda, kas ettevõte suudab kaotatu tagasi teenida.

Teine mure on Metaverse'i peale tehtud kulutused, mis kaotas möödunud aastal 13,7 miljardit dollarit ja 10,2 miljardit dollarit sellele eelnenud aastal. Investorid võivad loota, et ettevõte võtab tehisintellekti laiemalt kasutusele. See aitas näiteks Nividia aktsial tõusta 1. kvartalis 90%.

Suur osa Metaga seotud headest uudistest võib juba olla aktsia hinnale oma mõju avaldanud, kuid on veel võimalus, et trend jätkub, kui ettevõte suudab täita oma lubadused aktsionäridele.

Meta börsiprognoos - mida analüütikud arvavad?

TipRanksi poolt viimase kolme kuu jooksul küsitletud analüütikute sõnul on Meta aktsial hetkel 38 "osta", 7 "hoia" ja 3 "müü" reitingut. Meta börsiprognoosi kõrgeim hinnasiht on 307 dollarit ja madalaim hinnasiht 110 dollarit.

Meta börsiprognoosi keskmine hinnasiht on 231,38 dollarit.

Allikas: TipRanks, 4. aprill 2023

Meta aktsia hinna kauplemisidee näide

Meta aktsia hinna kauplemisidee võiks olla näiteks järgmine:

Osta aktsia 218,00 $ peal, arvestades volatiilusega turul.

Seadke sihiks analüütikute kõrgeim hinnasiht 307 $.

Hoidke oma riskid minimaalsed, kaubeldes maksimaalselt 5%-ga oma konto koguväärtusest.

Ajakava = 1-6 kuud

Kui ostate 10 Meta aktsiat: Kui eesmärk on saavutatud = 890,00 $ potentsiaalne kasum (307,00 $ - 218,00 $ *10 aktsiat).



On oluline meeles pidada, et aktsia hind tõenäoliselt ei tõuse sirgjooneliselt. See võib enne tõusmist palju langeda, eriti arvestades, kui palju Meta aktsia on juba tõusnud.

Peaksite alati läbi mõtlema, kui palju võiksite investeeringuga potentsiaalselt kaotada ja millised on sellega seotud riskid ning tasud.

Admirals Invest.MT5 kontoga saate osta USA aktsiaid alates 0,02 dollari suuruse vahendustasuga aktsia kohta. See tähendab, et ostes 10 Meta aktsiat, oleks vahendustasu 0,20 $ (0,02 $ * 10 aktsiat) ühepoolse tehingu kohta.

Kehtib ka madal minimaalne tehingutasu suurusega 1 dollar. Seega oleks näitena toodud kauplemise idee vahendustasu kokku vaid 1 dollar!

4 sammu, kuidas osta Meta aktsiaid

Admiralsiga saate osta aktsiaid ettevõtetes nagu Meta, vaid 0,02 dollari suuruse vahendustasuga aktsia kohta ning minimaalne vahendustasu USA aktsiate puhul on vaid 1 dollar.

Kaupleja Kabinetti pääsemiseks avage Admiralsis konto.

Veebiplatvormi avamiseks klõpsake ühel oma reaalsel või demokontol nuppu Kauple.

Otsi aktsiat Turuvaate (Market Watch) akna alumisest osast ja liiguta sümbol graafikule.

Kasuta ühenupuvajutuse kauplemist, või avage kauplemise pilet, et sisestada oma tehingu suurus, kaotuse piir (stop-loss) ja kasumi võtmise (take-profit) tase.

Allikas: Admirals MetaTrader 5 Web. Meta (endine FB). Kuugraafik. Kuupäev: 1. mai 2012 - 4. aprill 2023, jäädvustatud 4. aprillil 2023. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Kas teil on Meta aktsia hinna liikumise osas erinev nägemus?

Pidage meeles, et kogu analüütika ja kauplemise ideed põhinevad autori isiklikel vaadetel ja kogemustel.

Kui usute, et on suurem tõenäosus, et Meta aktsia hind langeb, siis saate ka müüa lühikeseks hinnavahelepingutega (CFD) kauplemiskontol, mida Admirals samuti pakub.

Trade.MT4 ja Trade.MT5 konto võimaldab teil spekuleerida aktsiate hinna suuna üle kasutades CFD-sid.

See tähendab, et saate potentsiaalselt teenida kasu nii tõusvatelt kui ka langevatelt hindadelt. Lisateavet CFD-dega kauplemise kohta leiate siit.

