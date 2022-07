Kuidas kaubelda Levi Straussi aktsiatega dividendi kasvu ja oodatust kõrgema 2. kvartali tulu järel?

Juuli 14, 2022 12:35

Levi Strauss (LEVI) on kuulus rõivaettevõte, mis on tuntud oma Levi's teksabrändi poolest. Ettevõte avaldas oodatust parema teise kvartali tuluaruande ja teatas samuti aktsionäridele dividendide väljamaksete suurendamisest.

Andmed 13F aruandest näitavad ka, et riskifondid on suurendanud oma positsioone viimaste kvartalite jooksul. Lisateavet riskifondide tegevuse ja Levi aktsia hinnaga kauplemise kohta leiate allpool.

Aktsia: Levi Strauss & Co Börs: NYSE Sümbol Invest.MT5 kontol: LEVI Idee kuupäev: 13. juuli 2022 Ajaline kestvus: 1-6 kuud Ostu hind: 17,80 USD Eesmärgi tase: 26,00 USD Positsiooni suurus Invest.MT5 kontol: Max 5% Riski tase: Kõrge

Invest.MT5 konto võimaldab teil osta aktsiaid ja väärtpabereid 15 suurimalt börsilt maailmas.

Igat sorti kauplemine on kõrge riskiga ja võite seeläbi kaotada rohkem kui olete valmis riskima. Ärge kunagi investeerige rohkem, kui võite endale lubada kaotada, sest mõnikord võite kaotada, mõnikord võite võita oma investeeringutest. Alustage väikeselt, et mõista, milline on teie riskitaluvus või harjutage demokontol, et enne investeerimist oma teadmiseid kasvatada.

Miks kaubelda Levi Straussi aktsiatega?

Levi Straussi viimases 2022. aasta teise kvartali kasumiaruandes avaldatud tulemused olid tugevad, mis tuli praegustes turutingimustes investoritele üllatusena.

Ettveõtte tulud tõusid 15 protsenti 1,47 miljardi dollarini, mis ületas analüütikute prognoositud 1,43 miljardit dollarit. Seetõttu kasvas aktsiakasum 26% võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga. Otse tarbijale suunatud müük tõi aastaga müügi 35%-lise kasvu.

Tulemused üllatasid investoreid, sest hirmud majanduslanguse ees on tekitanud muret ettevõtete, nagu Levi Strauss, aktsiate pärast, kelle tooted ei ole tarbijale hädavajalikud. Siiski mõjutasid ettevõtet tarneahela häired, mille tõttu vähenes müük hinnanguliselt 60 miljoni dollari võrra.

Andmed väärtpaberite ja börsikomisjonile (SEC) esitatud 203 riskifondi 13F aruandest näitavad, et riskifondid on viimaste kvartalite jooksul suurendanud oma positsioone ettevõttes.

Allikas: TipRanks, 13. juuli 2022

San Franciscos asuv ettevõte teatas ka oma plaanist suurendada kvartalipõhist dividendide väljamakset 10 sendilt aktsia kohta 12 sendini aktsia kohta. Samuti oli juhtkond ka 2022. aasta osas positiivselt meelestatud, vihjates 11-13% tulude kasvule.

Tarbijate äranägemisest sõltuvad aktsiad, nagu Levi Strauss, võivad aga kannatada, kui kartused majanduslanguse ees realiseeruvad.

Levi Straussi börsiprognoos - mida analüütikud arvavad?

TipRanksi poolt viimase kolme kuu jooksul küsitletud analüütikute sõnul on Levi Straussi aktsial parasjagu 7 "osta", 0 "hoia" ja 0 "müü" reitingut, kuid see põhineb ainult 7 analüütiku arvamustel. Levi Straussi börsiprognoosi kõrgeim hinnasiht on 33 dollarit ja madalaim hinnasiht 19 dollarit.

Levi Straussi börsiprognoosi keskmine hinnasiht on 26,14 dollarit, mis on kirjutamise ajal praegusest hinnast rohkem kui 54% kõrgem.

Allikas: TipRanks, 13. juuli 2022

Levi Straussi aktsia hinna kauplemisidee näide

Levi Straussi aktsia hinna kauplemisidee võiks olla näiteks järgmine:

Osta aktsia 17,80 $ peal.

Seadke sihiks analüütikute keskmine hinnasiht 26,00 $.

Hoia oma riskid minimaalsed, kaubeldes maksimaalselt 5%-ga oma konto koguväärtusest.

Ajakava = 1-6 kuud

Kui ostate 10 Levi Straussi aktsiat: Kui eesmärk on saavutatud = $ 82.00 potentsiaalne kasum ($ 26.00 - $ 17.80 * 10 aktsiat).



On tark meeles pidada, et aktsia hind tõenäoliselt ei tõuse sirgjooneliselt ja see võib isegi minna palju madalamale, enne kui see tõuseb, eriti arvestades hiljutist müügilainet maailma aktsiaturgudel.

Seetõttu veenduge, et panete rõhku riskijuhtimisele, mis on üks olulisemaid aspekte edukalt kauplemise puhul. Peaksite alati teadma, kui palju võiksite investeeringuga potentsiaalselt kaotada ja millised on sellega seotud riskid.

Teine tegur, mida kaaluda on komisjonitasu, sest see võib teie kasumit vähendada. Admirals Invest.MT5 kontoga saate osta USA aktsiaid alates 0,02 dollari suuruse vahendustasuga aktsia kohta. See tähendab, et ostes 10 Fordi aktsiat, oleks vahendustasu 0,20 dollarit (0,02 * 10 aktsiat).

Kehtib ka madal minimaalne tehingutasu suurusega 1 dollar. Seega oleks näitena toodud kauplemise idee vahendustasu kokku vaid 1 dollar!

Kuidas osta Levi Straussi aktsiaid 4 sammu kaudu

Admiralsis saate osta aktsiaid ettevõtetes nagu Levi Strauss vaid 0,02 dollari suuruse vahendustasuga aktsia kohta ja minimaalne vahendustasu on USA aktsiate puhul vaid 1 dollar.

Kaupleja Kabinetti pääsemiseks avage Admiralsis konto. Veebiplatvormi avamiseks klõpsake ühel oma reaalsel või demokontol nuppu Kauple. Otsi „LEVI“ Turu Ülevaate akna alumisest osast ja liiguta sümbol graafikule. Kasuta ühenupuvajutuse kauplemist, või avage kauplemise pilet, et sisestada oma tehingu suurus, kaotuse piir (stop-loss), ja kasumi võtmise tase.

Allikas: Admirals MetaTrader 5 Web. Mineviku tootlus ei ole usaldusväärne näitaja tulevaste tulemuste või tuleviku tootluse kohta.

Levi Straussi aktsia ostmiseks kliki allolevale reklaamiribale! ▼▼▼

Kas teil on Levi Straussi aktsia hinna liikumise kohta erinev arvamus?

Pidage meeles, et kogu analüütika ja kauplemise ideed põhinevad autori isiklikel vaadetel ja kogemustel.

Kui usute, et on suurem tõenäosus, et Levi Straussi aktsia hind langeb, siis saate ka müüa lühikeseks hinnavahelepingutega (CFD) kauplemiskontol.

Trade.MT4 ja Trade.MT5 konto võimaldab teil spekuleerida aktsiate hinna suuna üle kasutades CFD-sid.

See tähendab, et saate kaubelda pikas ja lühikeses perspektiivis, et potentsiaalselt teenida kasu tõusvatelt ja langevatelt hindadelt. Lisateavet CFD-dega kauplemise kohta leiate sellest artiklist.

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, hinnangute, prognooside, ennustuste, turuülevaadete, nädalaprognooside ning mistahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edapidi „Analüüs"), mis on avalikustatud Admiralsi veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale: