Kuidas kaubelda IBM-i aktsiatega?

Juuni 28, 2023 14:56

Viimastel aastatel on IBM püüdnud end uue tegevjuhi Arvind Krishna juhendamisel ümber kujundada. See on hõlmanud uusi ühinemisi ja ülevõtmisi ning keskendumist tehisintellektile, millega on tegeletud alates 1997. aastast, mil IBM-i superarvuti Deep Blue alistas male maailmameistri Garri Kasparovi.

Loe IBM-i plaanidest lähemalt ja saa teada, mida prognoosivad analüütikud tulevikuks.

Aktsia: International Business Machines Corp Sümbol Invest.MT5 kontol: IBM Idee kuupäev: 26. juuni 2023 Aeg: 1-6 kuud Ostu hind: 140 dollarit Eesmärgi tase: 162 dollarit

IBM-i uus tarkvara tehing ja plaanid tehisintellektiga

IBM plaanib 5 miljardi dollari suurusust tehingut, et võtta üle IT eelarvestamise ja prognoosimise tarkvarafirma Apptio. 2018. aastal erakapitali investeerimisettevõtte Vista Equity Partners poolt eraõiguslikuks muudetud Apptio tehingust teatas esmakordselt Wall Street Journal.

Apptio pilvepõhine ärihaldustarkvara pakub finants- ja muud infot, et toetada ettevõtteid teadmispõhiste finantsotsuste tegemisel. Kui leping allkirjastatakse, viib see lõpule rea omandamisi, mis hõlmab Turbonomicu omandamist 1,5 miljardi dollariga 2021. aastal ja Red Hati omandamist 34 miljardi dollariga 2019. aastal.

Tehingut peetakse järjekordseks sammuks IBM-i plaanis aina rohkem tehisintellekti (AI) rakendada. Ettevõttel on juba mitmeid tehisintellektil põhinevaid tööriistu, nagu Watson.ai, Watson.data ja Watson.governance. Need AI-programmid aitavad IBM-i klientidel luua uusi andmemudeleid, andmeid salvestada ja tagada, et teave on täpne.

IBM on laiendanud ka oma partnerlust Adobe'iga, et generatiivse tehisintellekti abil sisu luua. Kuigi IBM on tehisintellektiga tegelenud viimased neli aastakümmet ja suunab sellele valdkonnale taas rohkem tähelepanu, on aktsia hind olnud madal võrreldes teiste AI-aktsiatega.

Näiteks Nvidia aktsiad tõusid sel aastal üle 170% - peamiselt tänu AI-rakenduste jaoks loodud kiipidele. Samas IBM-i aktsiad on sel aastal langenud umbes 8%.

Investorite jaoks on probleem selles, et teised tehisintellektiga tegelevad ettevõtted on teatanud, kui palju tulu nad oma AI-toodetest teenivad. IBM seda teinud ei ole ja tegevjuht väitis, et seda on võimatu arvutada, sest järgmise viie aasta jooksul on tehisintellekt igas asjas sees. Samas ütles ta, et IBM võib tehisintellekti tõttu kasvada umbes 4-6%, kuid see ei pruugi olla investorite jaoks piisav, et aktsiat täielikult toetada, mis võib olla põhjuseks, miks mitmed analüütikuid on andnud aktsiale hinnangu "hoia", nagu allpool näha.

IBM-i börsiprognoos - analüütikute arvamused

TipRanksi läbiviidud küsitlus (kolm kuud) näitas, et IBM-i aktsial on parasjagu 4-osta, 5- hoia ja 0-müü reitingut. IBM-i börsiprognoosi kõrgeim hinnasiht on 162,00 dollarit, madalaim 135,00 dollarit ja keskmine 146,56 dollarit.

Allikas: TipRanks , 26. juuni 2023

Näide - IBM-i aktsia kauplemisidee

Osta aktsia, kui selle hind on 140,00 dollarit, arvestades volatiilusega turul.

Sea sihiks analüütikute kõrgeim hinnasiht 162 dollarit.

Ära võta liigseid riske ning kauple maksimaalselt 5%-ga oma konto koguväärtusest.

Aeg = 1-6 kuud

Ostes 10 aktsiat: Eesmärgi saavutades on potentsiaalne kasum 220 dollarit (162,00 - 140,00 * 10 aktsiat).



Pea meeles, et aktsia hind ei pruugi tõusta sirgjooneliselt. See võib enne tõusmist palju langeda – IBM-i aktsiad on ka see aasta langenud.

Läbi tuleb mõelda, kui palju võib investeeringuga potentsiaalselt kaotada ja millised on sellega seotud riskid ning tasud.

4 sammu IBM-i aktsia ostmiseks

Allikas: Admirals MetaTrader 5. IBM. Kuugraafik. Aeg: 1. august 2009 - 26. juuni 2023, jäädvustatud 26. juunil 2023. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Sina arvad, et IBM-i aktsia hind liigub teistmoodi?

Pea meeles, et kogu analüütika ja kauplemise ideed põhinevad autori isiklikel vaadetel ja kogemustel.

