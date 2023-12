Kuidas intressimäärad finantsturge mõjutavad?

Eelmisel nädalal kohtusid Föderaalreservi (Fed), Inglise Panga (BoE) ja Euroopa Keskpanga (EKP) juhatused, et viimast korda sel aastal rahapoliitikat arutada.

Nagu prognoositud, jätsid kõik kolm intressimäärad muutmata. Kuna otsustes oldi juba varem kindel, huvitusid turud hoopiski kolme keskpanga kaasnevatest kommentaaridest, otsides vihjeid selle kohta, millal võime intressikärpeid oodata.

Kuigi kõik kolm otsust olid samad, erinesid keskpankade signaalid intressikärbete kohta.

Teated

Alustame Föderaalreservist. Föderaalse Avatud Turu Komitee (FOMC) liikmed hääletasid kolmapäeval ühehäälselt intressimäärade muutmata jätmise poolt, kuid kasutasid suheldes oodatust leebemat tooni, andes märku võimalusest 2024. aastal 0,75 baaspunkti võrra kärpida.

Föderaalreservile järgnes BoE. Erinevalt Föderaalreservist ei olnud otsus ühehäälne ning kolm rahapoliitika komitee liiget üheksast pidas intressimäärade tõstmist asjakohasemaks.

Kuna hääletus näitas, et mõnede liikmete arvates pole tõusud olnud veel piisavad, oli kaasnev teadaanne karmim. BoE lükkas tagasi spekulatsioonid, et peatselt saabuvad intressikärped: keskpanga juht Andrew Bailey väitis, et intressimäärad peavad ÜK inflatsiooniprobleemi haldamiseks jääma kõrgeks "pikemaks ajaks".

Viimaks avaldas oma otsuse EKP, kes näis võtvat eeskuju BoE-lt. Intressimäärad jäeti muutmata ja EKP avaldus sarnanes BoE omale: „Baasintressimäärad seatakse piisavalt piiravale tasemele nii kauaks kui vaja”.

Ka EKP ei andnud mingit märku intressimäärade peatsest langetamisest. EKP president Christine Lagarde ütles, et intressikärpeid kohtumisel isegi ei arutatud.

Kuidas aga finantsturud sellele kõigele reageerisid? Neile, kes on kursis intressimäärade mõjuga turgudele, oli reaktsioon ehk etteaimatav. Need, kes intressimäärade võimalikku mõju veel ei mõista, jätkake lugemist ja me selgitame, mis juhtus ja miks.

Aktsiaturg

Kui Föderaalreserv teatas kolmapäeval, et intressimäärad jäetakse muutmata ja potentsiaalselt näeme peagi kärpeid, oli Wall Streeti rõõm turul kohe näha. Teatele järgnenud tunnil tõusid Dow, S&P 500 ja Nasdaq Composite kõik üle 1%.

Kujutatud: Admirals MetaTrader 5 – SP500 M15 graafik. Aeg: 13. detsember 2023 – 14. detsember 2023. Jäädvustatud: 14. detsember 2023. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Sarnast nähtust kogesid neljapäeva hommikul ka Euroopa turud. Üleeuroopaline Euro Stoxx 50 indeks ja Ühendkuningriigi FTSE 100 alustasid sessiooni üle 1% võrra kõrgemal. BoE ja EKP teadaannete järel kaotasid mõlemad aga osa varasemast tõusust.

Kujutatud: Admirals MetaTrader 5 – FTSE 100 5 minuti graafik. Aeg: 14. detsember 2023. Jäädvustatud: 14. detsember 2023. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Näeme korrelatsiooni intressimäärade ja aktsiahindade vahel. Üldiselt kipuvad intressikärped või nendega spekuleerimine saama aktsiaturul positiivse reaktsiooni. Kõrgemad intressimäärad kipuvad aga aktsiahindu langetama. Miks see nii on?

Intressimäärad on üks tööriistu, mida keskpangad inflatsiooni kontrollimiseks kasutavad. Kui inflatsioon on kõrge, tõstetakse intressimäärasid, et inflatsiooni alla tuua. Kuigi kõrgemad intressimäärad vähendavad inflatsiooni, võivad need ettevõtete kasumitele negatiivselt mõjuda.

Selleks on kaks põhjust. Esiteks, kõrgemad intressimäärad vähendavad tarbijate vaba raha, mis omakorda pärsib nõudlust. Kui inimesed ostavad tavalisest vähem asju, mõjutab see negatiivselt ettevõtete läbimüüki ja seega ka kasumit. Teiseks, kõrgemad intressimäärad tähendavad, et ettevõtetel muutub oma olemasoleva võla maksmine kallimaks, mis pärsib kasumit veelgi.

See selgitab, miks aktsiaturud reageerisid positiivselt Föderaalreservi kolmapäevasele teadaandele ning negatiivselt BoE ja EKP neljapäevastele teadaannetele. Loomulikult ei ole see suhe aktsiate ja intressimäärade vahel alati nii lihtne ja on ka aktsiaid, mis võivad teatud olukordades intressitõusudest kasu saada.

Forexi turg

Nägime sel nädalal aktsiaturu reaktsiooni kolmele intressiotsusele, aga kuidas on lood valuutaturuga? Kas seal juhtus midagi sarnast?

Tund aega pärast Föderaalreservi kolmapäevast teadaannet langes dollari väärtust konkureerivate valuutade korvi suhtes jälgiv USA dollari indeks 1% ja jätkas langemist ka järgnevatel tundidel. Seega on indeks nüüd madalaimal tasemel augustist saadik.

Loomulikult, kui USA dollar langes, siis GBPUSD ja EURUSD valuutapaarid tõusid. BoE ja EKP teadaanded tõstsid samuti mõlemad valuutapaari.

Kujutatud: Admirals MetaTrader 5 – GBPUSD 15 minuti graafik. Aeg: 13. detsember 2023 – 14. detsember 2023. Jäädvustatud: 14. detsember 2023. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Näeme siinpuhul Forexil aktsiaturule peaaegu vastupidist reaktsiooni. Üldjuhul kõrgemad intressimäärad tugevdavad ja madalamad intressimäärad nõrgestavad valuutat.

Selgitus on lihtsam kui aktsiate puhul. Kõrgemad intressimäärad meelitavad ligi suuremaid välisinvesteeringuid. Sellest tulenev riigi valuuta nõudluse kasv tugevdab seda konkureerivate valuutade vastu.

GBPUSD ja EURUSD jaoks olid selle nädala intressiotsused positiivsed lausa kahel põhjusel. Föderaalreservi signaal, et peagi võib oodata intressikärpeid nõrgendas USA dollarit ja vastupidised signaalid BoE-lt ja EKP-lt tugevdasid naelsterlingit ja eurot.

