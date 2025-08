Euroopa aktsiad ja euro langesid EL-i ja USA kaubanduslepingu järel

Juuli 30, 2025 12:44

Esmaspäeval sulgesid Euroopa aktsiad languses ja ka euro langes, kuna turud seedisid kauaoodatud EL-i ja USA kaubanduslepingut, millest teatati pühapäeval.

Atlandi ookeani teisel kaldal sulgesid S&P 500 ja Nasdaq taas rekordkõrgustel. Algav nädal on täis olulisi teateid.

EL-i ja USA kaubandusleping

Pühapäeval sõitis Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen Šotimaale, et kohtuda USA presidendi Donald Trumpiga.

Kaks riigijuhti sõlmisid kaubanduslepingu, mis kehtestab 15% tollimaksu enamikule EL-i eksporditavatele kaupadele USA-sse. Kuigi see hõlmab autosid, millele varem kehtis 27,5% tollimaks, jäävad sellest välja teras ja alumiinium, millele jätkuvalt kehtib 50% tollimaks.

Mõned sektorid, sealhulgas lennukiosad, väldivad tollimakse, kuid tollimaksuvabade toodete nimekiri pole veel lõplikult kinnitatud - näiteks veini ja alkohoolsete jookide üle käivad endiselt läbirääkimised.

Trump ütles samuti, et EL suurendab investeeringuid USA-sse 600 miljardi dollari võrra ja kulutab energiale 750 miljardit dollarit.

Mitmed Euroopa liidrid on väljendanud rahulolematust lepinguga.

Saksamaa kantsler Friedrich Merz ütles, et see kahjustaks Saksa majandust "märkimisväärselt", kuid tunnistas, et Brüsseli läbirääkimismeeskond "ei saanud loota rohkemat saavutada".

Prantsusmaa peaminister Francois Bayrou ütles, et see oli "tume päev" ja võrdles lepingut "alistumisega".

Turu reaktsioon

Esialgu reageerisid Euroopa aktsiad emaspäeva hommikul uudistele positiivselt, sest investoreid rõõmustas selgus pärast mitu kuud kestnud teadmatust. Tõus ei kestnud aga kaua.

Päeva jooksul näis turg mõistvat, et kuigi 15%-lised tollimaksud olid paremad kui ähvardatud 30%-lised, on need märkimisväärselt kõrgemad kui keskmine 4,8%-line tollimaks, mis kehtis enne Trumpi.

Saksamaa 40 indeks, mis oli esmaspäeva hommikul avanenud 0,86% tõusuga, muutis suunda ja lõpetas sessiooni 1,02% langusega. Ka Prantsusmaa CAC40 avanes 1,15% tõusuga, kuid lõpetas 0,43% langusega.

Euro langes samuti, kaotades USA dollari suhtes 1,35% ja Briti naela suhtes 0,78%. Siiski on euro käesoleva aasta jooksul dollari suhtes 12% tõusnud.

Atlandi teisel kaldal Wall Streetil leidis aset üpris tasane sessioon, kuid S&P 500 ja Nasdaq sulgusid siiski rekordkõrgustel, tõustes vastavalt 0,02% ja 0,33%. Vastupidiselt, Dow Jones aga langes 0,14%.

Sessioon märkis kuuendat järjestikust päeva, mil võrdlusindeks S&P 500 sulges rekordkõrgusel, ning tegu oli selle 15. rekordsulgemisega sel aastal.

Mida sel nädalal jälgida?

See nädal on potentsiaalselt turgu mõjutavate teadaannete poolest tihe, kuna lähipäevadel on oodata hulga olulisi majandusandmeid ja suurte ettevõtete tuluaruandeid.

Majanduslikud teadaanded

Oodatakse, et kolmapäeval jätab Föderaalreserv viiendat järjestikust kohtumist järjest eintressimäärad muutmata, hoolimata president Trumpi suurenevast survest keskpangale.

CME FedWatch tööriista kohaselt näitavad CME Groupis kaubeldavad intressimäärade futuurid 97% tõenäosust, et määrad jäävad muutumatuks.

Seetõttu keskenduvad turuosalised pigem Föderaalreservi juhi Jerome Powelli järgnevatele kommentaaridele, et saada vihjet selle kohta, millisesse suunda intressimäärad aasta lõpu poole liikuma hakkavad.

Järgmisel päeval avaldatakse isiklike tarbimiskulutuste indeks – Föderaalreservi eelistatud inflatsioonimõõdik –, mis näitab, millist mõju on Trumpi tollimaksud seni hindadele avaldanud.

Teised olulised sündmused selle nädala majanduskalendris hõlmavad:

Kolmapäev, 29. juuli: 2025. aasta II kvartali Saksamaa sisemajanduse koguprodukt (SKP) 2025. aasta II kvartali USA SKP

Neljapäev, 30. juuli: 2025. aasta juuli Saksamaa tarbijahinnaindeks (THI)

Reede, 1. august: 2025. aasta juuli euroala THI 2025. aasta juuli USA mittepõllumajanduslikud töökohad



Tuluaruanded

Seni on 170 S&P 500 ettevõtet avaldanud kvartalitulemused, millest 83% ületas ootusi.

Käesolev nädal kujuneb tuluavalduste hooaja kõige tihedamaks, mil üle 150 S&P 500 ettevõtte kavatseb tulemusi avaldada.

Nende ettevõtete seas on neli nn Magnificent Seveni liiget, kusjuures Microsoft ja Meta Platforms avaldavad tulemused kolmapäeval ning Apple ja Amazon neljapäeval.

Teiste märkimisväärsete tuluaruannete hulka kuuluvad:

Teisipäev, 29. juuli: Visa Procter & Gamble UnitedHealth Boeing

Kolmapäev, 30. juuli: Arm Holdings

Neljapäev, 31. juuli: Mastercard



