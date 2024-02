Kas vasehinnad tõusevad 2024. aastal?

Vask on üks suurima nõudlusega tooraineid maailmaturul. Kuna vaske kasutatakse peaaegu kõikjal, alates elektrijuhtmetest kuni autode ja arvutite mikrokiipideni, on metall äärmiselt tähtis. Rohkem vaske vajavate elektrisõidukite kasutuselevõtt ja tehisintellekti jaoks vajalike mikrokiipide tootmise kasv võivad nõudlust suurendada.

Mõned analüütikud prognoosivad, et vasehinnad lähiaastatel tõusevad - kas prognoos saab teoks?

Majanduslanguse märgid kõigutavad vasehindu

Mitmed majandused on viimase kahe aasta jooksul kõrge inflatsiooni käes kannatanud. Tulemusena olid keskpangad sunnitud rahapoliitikat karmistama, tuues majandused majanduslanguse äärele. Sellistel aegadel kipuvad tarbijad oma kulutusi piirama ja vähem ostlema. Siis kipuvad metallide, nagu raud, vask ja teised, hinnad langema, sest ettevõtted on sunnitud oma tootmisplaane kohandama.

Kujutatud: Admirals MetaTrader 5 - vask (1000 naela) / USX kuugraafik, jäädvustatud 23. veebruaril 2024. Aeg: 1. mai 2016 - 23. veebruar 2024. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Turuanalüütikud ei olnud eelmisel aastal aset leidnud vasehindade languse pärast üllatunud:⁠ agressiivne rahapoliitika üle maailma mõjutas majandust, eriti arengumaades. 2024. aasta veebruari esimestel päevadel langesid vase börsihinnad kolme kuu madalaimale tasemele, 8200 dollarini tonni kohta. Kuid 20. veebruariks tõusid need aga kolme nädala kõrgeimale tasemele, 8548 dollarini tonni kohta.

ICSG: maailma vasekaevanduste toodang kasvab 2024. aastal tõenäoliselt 3,7%

Vaseturu läbipaistvust suurendada püüdev ja vaseprobleemide rahvusvahelist arutelu ja koostööd edendav International Copper Study Group (ICSG) on 2024. aasta globaalse vasetootmise osas optimistlik.

Kujutatud: Admirals MetaTrader 5 - vask (1000 naela) / USX päevagraafik, jäädvustatud 23. veebruaril 2024. Aeg: 13. oktoober 2023 - 23. veebruar 2024. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

ICSG analüütikud pakuvad, et maailma vasekaevanduste toodang kasvab 2024. aastal 3,7%, märkides, et "lisaks uute või laiendatud kaevanduste täiendavale toodangule eeldatakse, et tootmismahud paranevad 2023. aastal tegevuspiirangute poolt mõjutatud riikides, nimelt Tšiilis, Hiinas, Indoneesias, Panamas ja USA-s".

Avastatud vasemaardla saab olema maailma TOP kolme kaevanduse seas

California idufirma KoBold Metals, mille toetajate hulka kuuluvad miljardärid Bill Gates ja Jeff Bezos, teatas tohutu vasemaardla avastamisest Sambias. Ettevõtte juhid ütlesid, et nad on leidnud viimase saja aasta suurima suurima vasemaardla Sambias ja ennustasid, et nn Mingoba kaevandusest võib saada üks maailma kolmest kõrgekvaliteedilisest vasekaevandusest.

Äsja avastatud vasemaardla võib pakkuda alternatiivse lahenduse ettevõtetele, kes vajavad, et toorainega kauplemine toimiks lääneriikide kaudu, kuna USA on sattunud kaubanduskonflikti Hiinaga, mis on üks maailma suurimaid tootjaid.

Ettevõtte juhid ütlesid Financial Timesi ajakirjanikele, et nad kavatsevad alustada vase tootmist 2 miljardi dollarilises maa-aluses kaevanduses millalgi järgmise kümnendi alguses.

Analüütikud arutavad vasehindade üle

ING analüütikud rõhutasid, et Föderaalreservi rahapoliitika mängib vasehindade kõikumises ilmselt olulist rolli. "Vasehindu toetab USA Föderaalreservi lõdvendamise tõttu nõrgem USA dollar. Usume, et Föderaalreservi intressimäärade muutused jätkavad vase lühiajalise hinnaväljavaate kujundamist. Vasehinnad saavad kasu lõdvemast rahapoliitikast, mis leevendab laenukulude vähendamise kaudu tootjate ja ehitusettevõtete finantskoormust. Kuid kui USA intressimäärad jäävad pikemaks ajaks kõrgeks, tooks see kaasa tugevama USA dollari ja investorite kehvemad turuhoiakud, mis omakorda tähendaks madalamaid vasehindu," märkisid nad aruandes.

Goldman Sachs: vasehinnad tõenäoliselt tõusevad Föderaalreservi intressikärbete pärast

Goldman Sachsi majandusteadlased ütlesid 21. veebruaril Reutersi jagatud teates, et vase- ja kullahinnad võivad tõusta, kui Föderaalreservi poliitikakujundajad otsustavad laenukulusid langetada. "Kohene hinnatõus, mis on tignitud Föderaalreservi USA kaheaastaste intressimäärade 100 baaspunkti suurusest kärpest, on suurim metallide, eriti vase (6%) ja seejärel kulla (3%) puhul, millele järgneb nafta (3%). Madalamate intressimäärade positiivne mõju nii toorainenõudlusele kui ka -pakkumisele muudab toorainehinna mõju teoreetiliselt ebaselgeks,"kirjutasid nad.

ANZ: ootame 2024. aastal USA, Hiina ja India vasinõudluse kasvu

ANZ analüütikud arvavad, et 2023. aastal valitsenud kehv vasehindade väljavaade võib peagi olla ajalugu, kuna turuootused näivad muutuvat. ANZ aruandes märgitakse: "Vase tarbimine on laialt levinud kogu maailmamajanduses, mis põhjustab rangema rahapoliitika ja nõrgema majanduskasvu tõttu muret nõudluse pärast. Siiski on see jäänud keset suuremat fookust elektrifitseerimisele ja CO2-heite vähendamisele tugevaks. Eeldame, et nõudluse kasv Hiinas, USA-s ja Indias, mis on kolm viiest suurimast tarbijast, jõuab 2024. aastal 4,3% -ni. See tuleb kesest sagenevaid pakkumispoolseteid probleeme. Ettenägematud katkestused jäävad tõenäoliselt sagedaseks, kuna tootjad võitlevad kõrgete kulude ja langeva kvaliteedi probleemidega. Ka poliitilised riskid püsivad kõrged, seades ohtu uute kaevanduste arendamise.“

ANZ aruandes prognoositakse, et vase hindu toetaks 2024. aastal turu puudujääk ja säilitatakse oma lühiajaline hinnasiht 9000 dollarit, eeldades, et see tõuseb järgmise 12 kuu jooksul üle 10 000 dollari.

