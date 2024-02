Kas Uus-Meremaa keskpank tõstab intressimäärasid?

Veebruar 27, 2024 16:10

Nädala kõige olulisemad finantsuudised pärinevad Okeaaniast. Uus-Meremaa Reservpank (RBNZ) teatab oma intressiotsusest ja Austraalia jaanuari tarbijahinnaindeks näitab, kuidas riigi majandus langevatele näitajatele reageerib.

RBNZ intressiotsus

RBNZ juhatus teatab oma intressiotsusest kolmapäeva hommikul. Esimest korda mitme kuu jooksul on majandusteadlased eriarvamusel, kas RBNZ poliitikakujundajad hoiavad laenukulud praegusel tasemel või tõstavad neid.

ANZ analüütikud prognoosivad, et keskpank tõstab baasintressimäära 25 baaspunkti võrra nii kolmapäeval kui ka järgmisel juhatuse koosolekul, mis leiab aset 22. mail. TD Securitiesi aruandes näidakse nõustuvat ANZ pakutud intressitõusuga: "Nüüd prognoosime järgmise nädala koosolekul tõusu – 25 baaspunkti – ja mais, et viia baasintressimäär 6%-ni. Sellest tulenevalt on lõdvendustsükkel tõenäoliselt agressiivsem koos 200 baaspunkti kärbetega."

Eelmisel nädalal läbi viidud Bloombergi küsitlus näitas aga, et kõik peale kahe majandusteadlase arvasid, et RBNZ hoiab intressimäärad praegusel tasemel. Kiwibanki analüütikud kirjutasid märkuses: "Me arvame, et Reservpank hoiab baasintressimäära muutumatuna 5,50% juures, kuid nad jätkavad kordamist, et inflatsioon ei ole eesmärgi juurde naasnud. Reservpangas valitseb (inflatsiooni osas) mõningane frustratsioon...ja nende retoorika saab jätkuvalt olema üpris karm. Eeldame, et nad hoiavad paigal, kuid nad hoiatavad meid ka edaspidi, et üllatava tõusu korral on tõus tõenäolisem kui kärbe.“

Austraalia jaanuari tarbijahinnaindeks

Austraalia statistikaamet (ABS) avaldab kolmapäeval jaanuari tarbijahinnaindeksi. Eksperdid arvavad, et tõenäoliselt inflatsioon aasta esimesel kuul tõusis, kerkides kuupõhiselt 3,5%-ni. Tasub teada, et 2023. aasta viimases kvartalis oli tarbijahinnaindeks aastapõhiselt 4,1%.

ING analüütik ütles Reutersile, et "turud sattusid liiga hoogu... Ma ütleksin, et praegu on aeg võtta vastandlik seisukoht ja et järgmise paari kuu inflatsiooniandmed võivad näida tunduvalt vähem kasulikud." RBA peaökonomist dr Sarah Hunter märkis, et "kui tarnešokid kaovad ja inflatsioonidünaamika normaliseerub, muutub palgakasv taas peamiseks inflatsiooni põhjustajaks, pidades silmas, et tööjõukulud on tavaliselt ettevõtete suurimad kulud."

Jaapani jaanuari riiklik tarbijahinnaindeks

Jaapani statistikaamet teatas, et tarbijahinnaindeksi baasinflatsioon langes jaanuaris kolmandat kuud järjest, kukkudes 2,0%-ni, mis on veidi kõrgem kui majandusteadlaste prognoositud 1,8%. Näitaja tekitas ootusi, et Jaapani keskpank (BoJ) võib aprillis negatiivsetele intressimääradele lõpu teha.

Capital Economicsi majandusteadlased ütlesid Reutersile, et "jaanuari tarbijahinnaindeks jätab võimaluse, et BoJ tõstab märtsikuisel koosolekul oma baasintressimäära, juhul kui esialgsed Shunto tulemused, mis avaldataksee mõni päev enne koosolekut, on julgustavad. Peame siiski tõenäolisemaks tõusu aprillis. Esiteks tõuseb inflatsioon veebruaris tublisti üle 2%, kuna aasta tagasi käivitatud energiasubsiidiumide baasefektid hakkavad mõjuma, mis võimaldaks pangal esitada veenvamalt, et inflatsioon püsib tugevana."

Goldman Sachs prognoosib 2024. aastaks 5 BoE intressikärbet

Goldman Sachsi majandusteadlased arvavad, et Inglise Pank langetab sel aastal intressimäärasid viis korda, mis kujutaks palju agressiivsemat poliitkamuutust kui teised prognoosid.

Goldman Sachsi analüütikud kirjutasid oma märkuses klientidele, et „turgudel pole esimene intressikärbe alati positiivselt vastu võetud. Näiteks suurenevad kasvumured 2001. ja 2007. aastal tegid rohkem kui tasa toetuse, mida intressikärped pakkusid."

