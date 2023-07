Kas RBNZ paneb rahapoliitika karmistamise pausile?

Juuli 11, 2023 18:09

Kas Uus-Meremaa Reservpank (RBNZ) hoidub kolmapäeval intressimäärade tõstmisest või järgib Austraalia keskpanga eeskuju ja karmistab oma intressipoliitikat veelgi? See küsimus tõmbab parasjagu turgudel tähelepanu, kuna RBNZ oli üks esimesi, kes hakkas kiirenenud inflatsiooni tõttu laenukulusid suurendama.

Jätkates Ühendkuningriigiga, keskmist sissetulekut käsitlev raport näitas, et vaatamata Inglise Panga (BoE) ja valitsuse hoiatustele, jätkasid palgad tõusmist, saavutades maile eelnenud kolme kuu jooksul rekordilise kasvumäära. Analüütikud arvavad, et BoE võib inflatsiooniriski tõttu taas intressimäärasid tõsta.

Euroopa Keskpanga (EKP) poliitikakujundaja Francois Villeroy de Galhau ütles, et "meieni on hakkanud inflatsiooni kohta häid uudiseid jõudma", prognoosides, et inflatsioon jätkab langust ja on 2025. aastaks tagasi 2% juures.

RBNZ intressiotsus

Uus-Meremaa keskpank teatab kolmapäeval oma intressiotsusest. Enamik majandusteadlasi arvab, et keskpank ei tõsta intressimäärasid. Reutersi poolt 7. juulil küsitletud majandusteadlased prognoosivad, et RBNZ hoiab 12. juuli kohtumisest kuni aasta lõpuni intressimäärad 5,50% juures. See tähistaks keskpanga 20-kuulise intressitõusu tsükli lõppu, mis on majanduse juba langusesse viinud.

Intressimäärad on 14 aasta kõrgeimal tasemel, samal ajal kui aastane inflatsioon oli mais 6,7% - endiselt kõrgem kui keskpanga 1-3% eesmärk. Kiwibanki raport näib nõustuvat Reutersi küsitluse prognoosidega, rõhutades, et mai avalduses anti selgelt märku intressimäära edasise suuna kohta - aasta lõpuni ei muutu midagi ja seda ei ole mõistnud vaid vähesed. Leitakse, et sellest ajast saadik ei ole midagi muutunud. Väidetakse, et RBNZ viimane samm oli signaal, et tehakse paus ning osa põhjusest selle pausi taga on asjaolu, et majandusnäitajad on olnud alla kespanga enda prognoose. "Neil pole tegelikult midagi muud öelda kui ootame ja vaatame", seisab raportis.

Ühendkuningriigi keskmine sissetulek ja töötuse määr

Ühendkuningriigi statistikaameti (ONS) raport näitas, et keskmine sissetulek (v.a boonused) tõusis aastapõhiselt maile eelnenud kolme kuu jooksul 7,3% võrra. See on kõigi aegade kiireim kasvumäär. Riigi töötuse määr tõusis aga 4 protsendini, kuigi majandusteadlased olid ennustanud, et näitaja jääb samaks.

Kuna töötajad näivad endiselt kogevat kopsakaid palgatõuse, pakuvad mõned analüütikud, et Inglise Pank on sunnitud laenukulusid tõstma. ING majandusteadlased ütlesid, et "mõne kuu eest näis, et ÜK palgakasv oli saavutanud haripunkti. Nüüd on see kiirem kui kunagi varem ja sõltuvalt järgmise nädala inflatsiooninäitajatest, võib see sundida Inglise Panka augustis intressimäära veel 50 baaspunkti võrra tõstma".

Hiina tarbijahinnaindeksi inflatsioon püsis juunis stabiilsena

Hiina aastapõhine tarbijahinnaindeks juunis ei muutunud, olles mais tõusnud 0,2%. Majandusteadlased olid prognoosinud 0,2% tõusu. Reutersi tsiteeritud Barclaysi majandusteadlased ütlesid: "Me arvame, et keerulisem deflatsioonikeskkond ja kasvutempo järsk aeglustumine toetavad meie seisukohta, et Hiina Rahvapank on alustanud intressimäärade langetamise tsüklit."

Peking on seadnud eesmärgiks, et keskmine tarbijainflatsioon oleks 2023. aastal umbes 3%. 2022. aastal tõusid hinnad aastapõhiselt 2%. Hiina statistikaameti (NBS) kohaselt langes tootjahinnaindeks (PPI) juunis üheksandat kuud järjest, kukkudes aastataguse ajaga võrreldes 5,4 protsenti, mis on viimase seitsme aasta suurim langus.

Oled huvitatud majandusuudistel põhinevast kauplemisest? Osale Admiralsi tasuta veebikoolitustel ja saa uusi teadmisi! Suhtle kogenud kauplejatega ja vaata kauplemissessioone reaalajas.

Tasuta veebikoolitused Võta osa reaalajas veebikoolitustest, mida viivad läbi meie eksperdid REGISTREERU

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ja kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et antud analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvu finantsteenuse tingimustega, veendu et oled riskidest aru saanud ning vajadusel pea nõu asjatundjaga.