Kas Austraalia dollar taastub?

Veebruar 05, 2024 19:26

Austraalia majandus on üks Kagu-Aasia ja Okeaania piirkonna tugevamaid. Vaatamata oma potentsiaalile ei ole Austraalia majandus suutnud maailma suurriike mõjutanud keerulise majandusolukorra puudutust vältida.

Seetõttu on Austraalia dollaril, hüüdnimega "Aussie", olnud keeruline USA dollari suhtes jalgu alla saada ja valuuta näib kaugel 2017. aastal saavutatud lähiaastate tipptasemest, mil see oli väärt 0,80 USA dollarit.

Käesolevas artiklis uurime, kuidas on Austraalia majandusel viimastel kuudel läinud ja millised on Austraalia dollarit mõjutavad väljakutsed.

Austraalia Reservpanga intressiotsus

Kolmapäeval teatab Austraalia Reservpank (RBA) oma intressiotsusest. RBA oli üks esimesi keskpanku, kes karmistas oma rahapoliitikat, et inflatsiooni vastu võidelda.

Majandusteadlased arvavad, et keskpanga nõukogu jätab tõenäoliselt intressimäärad eelseisval kohtumisel muutmata. RBA ei ole viimastel kuudel intressimäärasid muutnud, kuna keskpank jälgib, kuidas kõrged laenukulud riigi majandust mõjutavad.

ANZ analüütikud väidavad, et Austraalia keskpangal oleks liiga vara muuta oma poliitikat, et intressimäärasid langetada, kuna inflatsioon mitmes tähtsas valdkonnas on endiselt eesmärgist kõrgemal. RBA poliitikat kommenteerides märgiti, et tõenäoliselt säilitab RBA veebruari avalduses oma kallakuse karmistamise poole ja agressiivse tooni. Sellegipoolest leiti, et riskid võivad hakata kalduma intressikärbete varasema kättejõudmise suunas.

Austraalia tarbijahinnaindeksi inflatsioon langes, kuid mitte piisavalt

Austraalia statistikaameti (ABS) 31. jaanuaril avaldatud aruanne näitas, et Austraalia tarbijahinnaindeksi inflatsioon langes neljandas kvartalis aastapõhiselt 4,1%-ni. Näitaja üllatas analüütikuid: oodati, et inflatsioon on 4,3%. Oodatust madalam number näib lükkavat edasi intressimäära alandamise ootused, kuna hinnad näivad langevat ilma rahapoliitikat lõdvendamata.

Riigi rahandusminister Jim Chalmers kommenteeris Austraalia inflatsiooniandmeid X-is: "Tänased väga head tulemused on isegi paremad kui turuootused, kuid teame, et inimesed on ikka veel surve all, mistõttu on @AustralianLabori elukalliduse maksukärped Kesk-Austraalias niivõrd olulised."

Rahandusminister lisas:⁠ "@ABSStats'i uued andmed näitavad, et me teeme inflatsioonivastases võitluses väga teretulnud ja julgustavaid edusamme, valitsuse poliitikad aitavad, kuid see ei tähenda missiooni täitmist, sest teame, et inimesed on endiselt surve all."

EY majandusteadlased ütlesid The Guardiani ajakirjanikele, et inflatsiooniandmed näitasid, et alates 2022. aasta maist aset leidnud 13 RBA intressitõusu on toiminud ja pole põhjust järgmisel nädalal baasintressimäära tõsta, lisades, et "inflatsioonisurve siseriiklikud allikad on endiselt olemas – sealhulgas jätkuvalt tugev nõudlus eluasemete järele, tõusvad kindlustusmaksed ja pingeline tööturg".

Analüütikute arvamused

CIBC Capital Marketsi majandusteadlased ütlesid, et nad ei oota Austraalia dollari nõrgenemist USA dollari suhtes ja jätsid oma esimese kvartali prognoosi muutmata. Aruandes märgivad nad: "Me ei oota RBA kärpeid enne kolmandat kvartalit või hiljem (pärast Föderaalreservi). Stabiilne RBA-poliitika keset Föderaalreservi kärpeid ja Austraalia teenustesektori tugevus tähendavad, et AUD peaks hoolimata Hiina jätkuvast nõrkusest suhteliselt stabiilne olema. Me arvame, et AUD/USD jätkab reageerimist Föderaalreservi ootustele – kuna FOMC intressikärpe tõenäosuseks hinnatakse parasjagu 50%, arvame, et AUD edaspidine langus on piiratud ja säilitame esimeses kvartalis oma AUD/USD prognoosi 0,6600."

Allikas: Admirals MetaTrader 5 . AUD/USD - kuugraafik. Aeg: 1. mai 2016 - 2. veebruar 2024, jäädvustatud 2. veebruaril 2024. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Rabobanki avaldatud raport näib olevat kooskõlas CIBC prognoosiga Austraalia dollari vastupidavuse kohta. Rabobanki majandusteadlased kirjutasid: "Keset spekulatsioone, et värsked RBA prognoosid võivad viidata, et tarbijahinnaindeksi inflatsioonil võib sihttasemele naasmiseks varasemastest prognoosidest veidi kauem aega kuluda, viitavad turukursid, et RBA jääb poliitikate osas tõenäoliselt rangemaks kui Föderaalreserv või EKP. Esmapilgul peaks see AUD/USD-d toetama. Siiski on meie arvates tõenäoline, et turg jätkab selle aasta esimesel poolel oodatud Föderaalreservi intressikärbete ümberhindamist. See tähendab, et lähiajal võib USA dollar olla tugevam."

Allikas: Admirals MetaTrader 5 . AUD/USD - päevagraafik. Aeg: 22. september 2023 kuni 2. veebruar 2024, jäädvustatud 2. veebruaril 2024. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Danske Banki analüütikud väidavad, et majanduskasv ja relatiivsed intressimäärad, nagu Föderaalreservi oma, võivad Austraalia valuutat mõjutada. Kommenteerides AUD/USD valuutapaari dünaamikat, märkisid nad, et "kui Austraalia juhtivad näitajad osutavad kindlalt langusele ja USA majandusandmed on endiselt kindlad, eeldame, et relatiivsed intressimäärad ja kasv mõjutavad tulevikus AUD/USD-d. AUD/USD on jätkuvalt kindlalt ülemaailmsest riskisendimendist mõjutatud, mispuhul inflatsiooni ja intressikärbete väljavaade on endiselt peamine mõjutegur. Üldiselt arvame, et Föderaalreserv valib intressimäärade alandamiseks rahulikuma tempo, mis on USA dollarit laias laastus toetav faktor. Säilitame oma allapoole kalduva prognoosiprofiili muutusteta.“

