Kanada tarbijahinnaindeksi inflatsioon tõenäoliselt langes oktoobris

November 21, 2023 17:09

Selle nädala kalender in finantssündmuste poolest hõre, kuna USA valmistub tänupüha tähistama. Täna avaldavad Kanada keskpank (BoC) ja Kanada statistikaamet oktoobri tarbijahinnaindeksi.

Hiina rahvapank (PBoC) jättis laenukulud vastavalt ootustele muutmata. Keskpank keskendub oma rahalise stiimuli mõju hindamisele, samal ajal kui jüaan aina nõrgeneb.

BoC ja Statistics Canada avaldavad tarbijahinnaindeksi

Majandusteadlased prognoosivad, et Kanada tarbijahinnaindeksi inflatsioon langes oktoobris aastapõhiselt 3,2%-le, tuues BoC oma eesmärgile lähemale. Septembris oli koguinflatsioon 3,8%.

Analüütikud märgivad, et kui prognoos osutub tõeks, oleks see positiivne uudis BoC juhatusele, kes soovib näha inflatsiooni püsivas languses. BoC oli esimene keskpank, kes tegi rahapoliitika karmistamisel pausi, jättes intressimäärad oma kahel viimasel juhatuse koosolekul muutmata.

PBoC hoiab intressimäärad paigal

Hiina keskpank teatas eile hommikul oma otsusest hoida intressimäärad paigal. Otsus oli kooskõlas turu ootustega. Majandusteadlased arvavad, otsuse põhjuseks oli asjaolu, et langev jüaan ei saanud rahapoliitika jätkuvat lõdvendamist toetada ja poliitikakujundajad soovivad oma võimsa stiimulipaketi mõju majandusele hinnata.

Pärast teadaannet märkisid Bloombergi analüütikud, et "Hiina kommertslaenuandjate otsus hoida esmaspäeval oma baasintressimäärad paigal oli pea kindel järeldus pärast seda, kui Hiina Rahvapank hoidis intressimäärasid eelmisel nädalal paigal. Küsimus on, mis saab edasi? Ootame täiendavat lõdvendamist, kuid meetmetega, mis keskenduvad pigem laenukasvu stimuleerimisele kui laenukulude vähendamisele.”

Bundesbank: Saksamaa majandus kahaneb neljandas kvartalis

Saksamaa keskpanga Bundesbanki avaldatud uuring tekitas veelgi rohkem muret riigi majanduse pärast. Keskpanga majandusteadlased pakkusid, et "majandustoodang langeb 2023. aasta neljandas kvartalis tõenäoliselt taas veidi," lisades, et "Saksamaa majandus taastub vaevaliselt nõrkusest, mis on püsinud alates sõja puhkemisest Ukraina vastu."

Aruandes mainiti, et on täheldatud märke kergest paranemisest, mis võib pärast uue aasta algust olukorda muuta. Bundesbanki analüütikud märkisid aga ülemaailmset majandustegevust kommenteerides, et puuduvad tõendid ülemaailmse tööstuskasvu püsiva paranemise kohta.

Commerzbank: 2024. aasta esimeses kvartalis tõusevad naftahinnad tõenäoliselt tagasi 85 dollarini

Commerzbanki analüütikud arvavad, et viimastel nädalatel langenud naftahinnad võivad 2024. aasta esimeses kvartalis umbes 85 dollari juures barreli kohta püsida.

Kommenteeriti naftaturu uudiseid: "Kuna Saudi Araabia jätkab tõenäoliselt oma vabatahtlikku tootmise kärpimist pärast aasta lõppu, näitavad kaardid järgmise aasta alguseks naftaturu jaoks vaid tagasihoidliku tarneülejääki. 2024. aasta teisel poolel on kasvava nõudluse tõttu silmapiiril isegi pakkumise puudujääk, mis võimaldaks Saudi Araabial tootmiskärpe tagasi pöörata. Kokkuvõttes peaks Brenti toornafta hind taastuma 2024. aasta esimeses kvartalis 85 dollarini barreli kohta ja tõusma 2024. aasta lõpuks 90 dollarini barreli kohta."

