Kanada dollariga kauplemine – kõik, mida pead teadma

Juuli 14, 2023 17:32

Dollari sümbol ($) on üks maailma kuulsamaid. Kanada dollar ja Austraalia dollar on kõige populaarsemad dollarid USA oma järel. Kauplejad lisavad oma portfellidesse sageli Kanada dollari paare nagu CAD vs USd, CAD vs EUR ja CAD vs GBP, et oma strateegiaid mitmekesistada.

Tasub teada, et Kanada on suuruselt neljas naftat tootev ja eksportiv riik maailmas. Riigis on ka tohutud maagaasi-, mineraali-, puiduvarud, mistõttu on mõned majandusteadlased täheldanud, et Kanada valuuta kipub olema korrelatsioonis toorainehindadega.

Artiklis jagame infot Kanada dollari ja analüütikute prognooside kohta.

Kanada dollar ja Kanada keskpank

Kanada dollar (prantsuse keeles dollar canadien) on Kanada ametlik valuuta. Kanada dollari sümbol on $, selle kood on CAD ning hüüdnimi "loonie", mis tuleneb asjaolust, et 1-dollarilisel mündil on jääkauri (inglise keeles common loon) kujutis. 1867. aastal ühendati Kanada, New Brunswicki ja Nova Scotia provintsid föderatsiooniks nimega Kanada. Nende valuutad asendati Kanada dollariga. Rahvusvaheliste Arvelduste Panga andmetel on Kanada dollar maailmas seitsmes kõige enam kaubeldav valuuta.

Kanada keskpank (BoC) asutati 1934. aastal. BoC juhatuse missioon on viia ellu rahapoliitikat ning edendada finantsüsteemi turvalisust ja tõhusust. BoC nõukogu koguneb kaheksa korda aastas, et otsustada intressimäärade ja rahapoliitika rakendamisega seotud küsimuste üle.

Kanada keskpank tõstis intressimäärasid

12. juulil teatas BoC oma otsusest tõsta intressimäärasid 25 baaspunkti võrra. See oli kümnes intressitõus alates 2022. aasta märtsist, viies intressimäärad viimase 22 aasta kõrgeimale tasemele. BoC samm vastas majandusteadlaste ootustele, kuna laenukulude suurendamine on viis kontrollida ülekuumenenud majandust, mis seisab silmitsi nii kõrge inflatsiooni kui ka tugeva tööturuga.

BoC president Tiff Macklem ütles kohtumisejärgsel pressikonverentsil, et pank ootab inflatsiooni leevenemist, kuid 2% sihttasemeni jõudmine võib võtta kuni 2025. aasta keskpaigani. BoC juht mainis ka, et praegusi majandustingimusi arvestades on liiga vara rääkida intressimäärade kärpimisest.

Kanada dollari väärtus

Kanada dollari vahetuskurss USA dollari suhtes on viimase kolme aasta jooksul palju kõikunud. Kanada valuuta oli 2020. aasta märtsi alguses langenud nelja aasta madalaimale tasemele, võrdudes 1,40 USA dollariga.

Kujutatud: Admirals MetaTrader 5 - USD/CAD kuugraafik. Aeg: 17. aprill 2018 – 12. juuli 2023. Jäädvustatud: 12. juuli 2023. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Loonie taastus ja tõusis 2021. aasta mais kuue aasta kõrgeimale tasemele, võrdudes 1,20 USA dollariga, kuid sellest ajast alates on valuuta langenud.

Kujutatud: Admirals MetaTrader 5 - USD CAD päevagraafik. Aeg: 17. aprill 2023 – 12. juuli 2023. Jäädvustatud: 12. juuli 2023. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Kanada dollar oli aasta esimeses pooles G10 riikide valuutade seas keskmise edukusega. 12. juulil toimunud intressitõus ja rangema rahapoliitika ootused aitasid Kanada dollari väärtusel USA dollariga võrreldes kasvada.

Kanada dollariga kauplemine – analüütikute prognoos

TD Securitiesi majandusteadlased arvavad, et Kanada dollar võib saada kasu USA dollari võimalikust langusest aasta teisel poolel. "CAD-i puhul on tõenäoline, et see saab tõuke USA dollari üldisest nõrkusest, mis tõenäoliselt põhjustab lähitulevikus tõusu 1,30-le. Sellegipoolest tuleb meeles pidada, et BoC on jätkuvalt sõltuv andmetest, nagu teisedki keskpangad. On ebatõenäoline, et nad võtavad endale kohustuse teha järjekordne intressitõus, mis jätab võimaluse, et praegune jääb viimaseks. Seda silmas pidades arvame, et CAD võib kaotada osa oma atraktiivsusest, arvestades meie väljavaadet USA kasvu aeglustumise osas aasta teises pooles. Aasta eises pooles oodatud USA dollari suurem langus tuleb CAD-ile kindlasti kasuks, kuid see ei ole parim viis USA dollari languse ära kasutamiseks,” märgivad nad.

Macquarie Futures USA analüütikud ei paista olevat väga optimistlikud Kanada majanduse kasvu suhtes teisel poolaastal. Põhjendatakse, et nende langust prognoosiv väljavaade 2023. aasta teise poole jaoks põhineb arvamusel, et Kanada kogeb suuremat aeglustumist kui USA. Intressimäärade tõus on juba aset leidnud ja kodumajapidamised hakkavad survet tundma, kuna fikseeritud intressimääraga hüpoteeklaene pikendatakse kõrgemate intressimääradega. Siiani on see mõju viibinud, kuna pangad on püüdnud anda uusi hüpoteeke pikema makseperioodiga, et vähendada suure võlakoormusega leibkondade maksekoormust - kuid sellel on oma piirid, väidetakse raportis.

ING eksperdid rõhutavad, et Kanada dollarit võib mõjutada USA majanduskasvu prognoosi võimalik negatiivne muutus. Raportis kirjutatakse, et panga BoC otsusele eelnenud USD vs CAD prognoos nägi 1,30 kui sihti kolmanda kvartali lõpuks. Nüüd arvatakse, et 1,30 saavutamise võimalus varem sel suvel on üpris suur. Aasta lõpus võib USA kasvuootuste negatiivne ümberhindamine ja 2023. aasta lõpuks prognoositavad Föderaalreservi kärped avaldada negatiivset mõju Kanada dollarile ja oodatakse, et see jääb aasta lõpus teistest protsüklilistest varadest maha. Kuid BoC värske intressitõus tähendab, et USD vs CAD võib aasta lõpuks olla pigem 1,25 kui 1,30 lähedal.

Kas toorainehindade langus mõjutab looniet?

NBC turuanalüütikud märkisid, et võimalik ülemaailmne majanduskasvu aeglustumine võib mõjutada toorainehindu, nõrgestades Kanada ekspordisektorit, mis omakorda avaldab negatiivset mõju Kanada dollarile.

Raportis väidetakse, et Kanada dollar oli 2023. aasta esimesel poolel USA dollari suhtes viies kõige paremini toimiv valuuta. Leitakse, et esimese poolaasta üks peamisi CAD-i kallinemist soodustavaid tegureid oli Kanada ja USA intressimäärade erinevuste märkimisväärne vähenemine. Ilma intressitõusudeta sõltub Kanada dollari väljavaade üha enam toorainehindadest ja see võib järgnevate kuudel tähendada nõrgemat looniet,öeldakse raportis.

Kanada dollariga kauplemine ja riskijuhtimine

Mõned kauplejad lisavad oma portfelli Kanada dollari paare nagu CAD vs USD, CAD vs EUR ja CAD vs GBP. Kanada dollar on G7 liikmest Kanada majanduse suuruse ja tugevuse tõttu üks populaarsemaid valuutasid maailmaturul. Tekib küsimus, kas algajad kauplejad peaksid samuti Kanada valuutaga kauplema.

Kanada dollariga kauplemine, sarnaselt kõigile teistele valuutadele, nõuab praktikat ja riskijuhtimistööriistu hõlmavat strateegiat. Algajad kauplejad peaksid turgu hoolikalt uurima ja looma oma finantseesmärkidele vastava strateegia.

Riskide minimeerimiseks peavad algajad kauplejad õppima, kuidas kasutada maaklerite pakutavaid tööriistu. Lai valik veebipõhiseid õppematerjale, nagu blogipostitused, seminarid, veebikoolitused, võivad aidata sul täiustada oma kauplemisalaseid teadmisi ja vältida võimalikke eksimusi. Õpi kasutama riskijuhtimistööriistu, et vähendada kauplemisega kaasnevaid riske, mis võivad sinu eesmärgid ohtu seada ja kogu kauplemisega seotud kogemuse konarlikumaks muuta.

Oled huvitatud majandusuudistel põhinevast kauplemisest? Osale Admiralsi tasuta veebikoolitustel ja saa uusi teadmisi! Suhtle kogenud kauplejatega ja vaata kauplemissessioone reaalajas.

Tasuta veebikoolitused Võta osa reaalajas veebikoolitustest, mida viivad läbi meie eksperdid REGISTREERU

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ja kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et antud analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvu finantsteenuse tingimustega, veendu et oled riskidest aru saanud ning vajadusel pea nõu asjatundjaga.