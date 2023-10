Jaapani keskpanga poliitikaootused langetasid jeeni

Jaapani keskpank (BoJ) teatas, et jätab intressimäärad muutmata ja valmistas turuosalistele pettumuse, kuna 10-aastaste riigivõlakirjade tootluse ülemmäära ei tõstetud 1%-lt 1,25%-le. Tulemusena langes Jaapani jeen USA dollari suhtes.

Eurostati euroala aruanne näitas, et aastane tarbijahindade harmoneeritud indeksi baasinflatsioon langes oktoobris ootuspäraselt 4,2%-ni ja reaalne SKP kasvas 2023. aasta kolmandas kvartalis aastapõhiselt 0,1%.

Üks maailma suurimaid naftat tootvaid ettevõtteid BP teatas kasumi järsust langusest võrreldes möödunud aastaga, jäädes alla analüütikute ootuste. Teatega kaasnenud aruandest selgus, et OPEC-i tootmispiirangud ja eeldatav nõudluse taastumine võivad naftahindu toetada.

Jaapani Panga intressiotsus

Nagu prognoositi, jättis Jaapani keskpank laenukulud muutmata, kuid muutis 10-aastase Jaapani riigivõlakirjade tootluse ülempiiri kirjeldamiseks kasutatavat keelt. Jaapani keskpanga kohtumisjärgses avalduses märgiti, et Pank säilitab Jaapani 10-aastaste riigivõlakirjade tootluse sihttaseme nulli lähedal ja kontrollib tootluskõverat, võttes ülempiiri aluseks 1,0%.

Keskpanga juht Kazuo Ueda ütles, et ta analüüsib valitsuse poliitika mõju inflatsiooniväljavaadetele peale viimase väljakuulutamist. Ueda märkis, et "Kuni inflatsioonieesmärgi saavutamine on vaateväljas, kehtib nii tootluskõvera kontroll kui ka negatiivse intressimäära poliitika."

Saksamaa SKP langes kolmandas kvartalis

Saksamaa statistikaameti (Destatis) aruande kohaselt vähenes riigi SKP aasta kolmandas kvartalis kvartalipõhiselt 0,1%. Statistikaameti analüütikud märkisid, et SKP kasvu 2023. aasta teises kvartalis on eelmises aruandes mainitud 0%-lt korrigeeritud 0,1%-le.

Negatiivne kasvunäitaja jätab Saksamaa majanduse vaid ühe sammu enne majanduslangust. ING analüütikud rõhutasid, et "Veelgi hullem on see, et majandus on praegu, üle kolme aasta hiljem, vaevalt üle oma pandeemiaeelse taseme. Ainuüksi need andmed rõhutavad, et Saksamaa majandusest on saanud vähemalt üks euroala majanduskasvus mahajääjaid."

EKP Kazimir: intressimäärad peavad järgmistes kvartalites tippu jääma

Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu liige Peter Kazimir pühkis lootused, et euroala keskpank kärbib intressimäärasid. Kazimir märkis, et "intressitõusude tsükli lõppu kuulutavad hääled peaksid hoogu pidama, on liiga vara kuulutada võitu ja öelda, et töö on tehtud. Inflatsiooniriskid ei ole veel täielikult hajunud, peame olema valvsad. Täiendav karmistamine võib aset leida, kui uued andmed meid selleks sunnivad."

Kazimir kordas, et detsembri ja märtsi inflatsiooniandmed võivad olla panga rahapoliitika verstapostideks.

