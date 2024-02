Hiina tarbijahinnaindeks: kas deflatsioon tõuseb?

Veebruar 07, 2024 16:17

Hiina jaanuari tarbijahinnaindeks on on selle nädala enim oodatud finantsandmete avaldus. Kuigi Hiina ametivõimud näivad riigi aktsiaturgude toetamiseks aeg-ajalt sekkuvat, tõmbab raport majandusteadlaste tähelepanu, kuna Hiina majandus on sisenenud deflatsioonispiraali.

Hiina jaanuari tarbijahinnaindeks

Hiina riiklik statistikaamet (NBS) avaldab neljapäeval oma jaanuari tarbijahinnaindeksi. Analüütikute hinnangul langes tarbijahinnaindeksi inflatsioon aastapõhiselt aasta esimesel kuul 0,5% võrra.

Hiina poliitikakujundajad lubasid tugevdada fiskaalset ja rahalist toetust, et elavdada majandust, mis seisab silmitsi kinnisvarakriisi, kõrge noorte tööpuuduse ja tarbijate kindlustunde langusega. Hiina aktsiaturg on mitme aasta madalaimal tasemel, kuigi finantsasutused näivad sekkuvat, et jüaani USA dollari suhtes tugevdada. Majandusteadlaste arvamusel on viimase kuu jooksul korduvalt sekkutut.

EKP Schnabel: kannatlikkus on EKP intressimäärade puhul võtmetähendusega

Euroopa Keskpanga (EKP) juhatuse liige Isabel Schnabel ütles Financial Timesi ajakirjanikele, et juhatus peaks olema ettevaatlik mis tahes poliitikamuutuste suhtes ja rõhutas kannatlikkust, mis võib leevendada inflatsiooni võimaliku ägenemise riski. Ta mainis, et EKP on teinud inflatsiooni osas olulisi edusamme, kuid ei ole ikka veel seatud eesmärki saavutanud.

Schnabel, keda peetakse üheks EKP nõukogu karmima rahapoliitika toetajaks, rõhutas, et teenustesektoris on registreeritud kleepuvad inflatsiooninäitajad, samas kui euroala tööturg on vaatamata rahapoliitika karmistamisele olnud üpris vastupidav. Kommenteerides majandusprognoose, ütles ta, et on täheldanud finantstingimuste lõdvenemist, kuna turud arvestasid tugevalt intressimäärade alandamisega.

Reutersi küsitlus prognoosis arenevate turgude valuutade nõrka taastumist

Enamik Reutersi küsitletud majandusteadlasi prognoosib, et pea kõik arenevate turgude valuutad on kuue kuu pärast vaevu suutnud sel aastal kaotatu tagasi teenida. Kuigi enamik arenevate turgude valuutasid lõpetas eelmise aasta plussis, on USA dollar oodatud intressikärbete edasilükkumise tõttu taas tugevnenud.

Societe Generale'i valuutastrateegid ütlesid Reutersi ajakirjanikele, et "ralli, mida olime oodanud, eriti valuutade ja intressimäärade osas, on juba realiseerunud. Arenevate turgude valuutad on suhteliselt õiglase hinnaga... ja me ei oota neilt suurt tõusu. Föderaalreservi intressikärped on juba hästi hinnas väljendunud ja USA erandlikkuse tagajärjed on endiselt ilmnemas ning sellel on positiivne mõju dollari indeksile ja negatiivne mõju arenevate turgude valuutadele."

Commerzbanki analüütikud rõhutavad praegust USA dollari tugevust

Commerzbanki majandusteadlased kirjutasid aruandes, et eurol on USA dollari vastu vähe pakkuda, samas kui USA valuuta konsolideerib oma viimastel nädalatel tehtud tõusu. Siiski arvatakse, et dollari tõus võib olla haripunkti lähedal.

"Küsimus on selles, millal dollaril aur otsa saab," ütlevad nad. Täpsustatakse: "Tõenäoliselt ei lähe kaua, enne kui põhi moodustub. Selge on ka see, et igakuised inflatsioonimäärad on juba mitu kuud püsinud 2% eesmärgile vastaval tasemel. Seega ei tohiks kuluda väga palju häid andmeid täis kuid, enne kui Föderaalreserv hakkab intressimäärasid kärpima, olenemata sellest, kui ettevaatlikud ametnikud praegu tunduvad. See ei tähenda, et näeme lähitulevikus oluliselt kõrgemaid EUR/USD tasemeid."

