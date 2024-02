Fookuses on USA ja Ühendkuningriigi tarbijahinnaindeksid

Veebruar 13, 2024 16:11

USA ja Ühendkuningriigi inflatsiooniaruanded saavad finantsuudistes alati rohkelt tähelepanu ja see nädal pole erandiks. Teisipäeval ja kolmapäeval on analüütikutel võimalus näha, kuidas USA ja Ühendkuningriigi tarbijahinnad jaanuaris muutusid.

Kuna rahapoliitika ja intressikärbete prognoosid on mõlema majanduse puhul varieeruvad, võivad andmed anda selgust ja mõjutada USA dollari ja Suurbritannia naela väärtust konkurentide suhtes.

USA tarbijahinnaindeksi jaanuari inflatsioon

Kas USA inflatsioon on taaskord langenud? Teisipäeva pärastlõunal avaldab USA Tööstatistika Büroo (BLS) jaanuari tarbijahinnaindeksi inflatsiooniandmed. Osad majandusteadlased prognoosivad, et aastapõhine inflatsioon oli tõenäoliselt 3,0%, langedes detsembris registreeritud 3,4%-lt.

Kuupõhine inflatsioon püsis ootuste kohaselt 0,2% tasemel. Kuigi näib, et hinnad langevad, on baasinflatsioon endiselt kõrgem kui eesmärgiks seatud 3,9%. Föderaalse Avatud Turu Komitee (FOMC) liikmed on väljendanud tahet rohkemate andmetega tutvuda, heites külma vett varaste intressikärbete ootustele.

ÜK tarbijahinnaindeksi jaanuari inflatsioon

Ühendkuningriigi jaanuari tarbijahinnaindeksi inflatsiooniandmed näitavad tõenäoliselt tõusu 4,2%-ni (detsembris registreeriti 4,0%). Inglise panga viimasel kohtumisel näis juhatus olevat valmis reageerima, kui on märke tarbijahindade tõusust. Seda kommenteerides on mõned majandusteadlased pakkunud, et kuigi rahapoliitika karmistamine on tõenäoliselt lõpule jõudnud, võivad intressimäärade langetused sõltuvalt majanduse praegusest olukorrast edasi lükkuda.

Šveitsi tarbijahinnaindeksi inflatsioon langes jaanuaris 1,3%-ni

Šveitsi statistikaameti uuringu kohaselt langes riigi tarbijahinnaindeksi aastapõhine inflatsioon jaanuaris 1,3%-le, mis on madalam kui analüütikute oodatud 1,7%. Baasinflatsioon langes detsembris registreeritud 1,5%-lt 1,2%-le.

Majandusteadlased arvavad, et Šveitsi keskpanga juhatus peaks rahul olema, kuna inflatsioon on seatud 2% eesmärgist madalam. Andmete avaldamise järel langes Šveitsi frank euro suhtes. Turgudel on hinnas väljendunud intressikärbe juunis, samas mõned analüütikud arvavad, et SNB võib võib kaaluda laenukulude vähendamist märtsis.

RBNZ juht:⁠ Uus-Meremaa inflatsioon püsib kõrge

Uus-Meremaa keskpanga (RBNZ) juht Adrian Orr ütles rahandus- ja kulutuskomiteele, et inflatsioon oli 2023. aasta kolmandas kvartalis endiselt kõrge (5,3%) ja mainis, et see oli põhjus, miks keskpank laenukulusid ei langetanud. RBNZ asejuht Christian Hawkesby lisas, et finantssüsteem suudab selliste kõrgete intressimääradega toime tulla.

Kauple riskivabal demokontol

Soovid harjutada kauplemist ilma oma raha riskimata? Admiralsi demokonto pakub just seda, võimaldades samaaegselt realistlikes turutingimustes kaubelda. Demokonto avamiseks kliki alumisel reklaamil:

Riskivaba demokonto Ava tasuta demokonto ja harjuta kauplemist AVA DEMOKONTO

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ja kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et antud analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvu finantsteenuse tingimustega, veendu et oled riskidest aru saanud ning vajadusel pea nõu asjatundjaga.