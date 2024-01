Fookus on Föderaalreservi ja BoE intressiotsustel

Jaanuar 31, 2024 18:45

Kaks maailma mõjukaimat keskpanka, USA Föderaalreserv (Fed) ja Inglise Pank (BoE) teevad oma intressiotsused teatavaks vastavalt täna ja homme. Kuigi mõlemad pangad jätavad oma laenukulud tõenäoliselt muutmata, keskenduvad majandusteadlased kohtumisjärgsele avaldusele, kuna näib, et tulevased intressikärped ei leia aset nii kiiresti, kui algselt eeldati.

2023. aasta neljandas kvartalis aeglustus Austraalia inflatsioon 4,1%-ni, mis on madalam kui majandusteadlaste oodatud 4,3%. Teistes uudistes: Alphabeti aktsiad langesid kauplemisjärgsel perioodil 6%, kuna neljanda kvartali reklaamitulu valmistas analüütikutele pettumuse.

Fedi intressiotsus

Investorite ja kauplejate tähelepanu tõmbab Föderaalse Avatud Turu Komitee (FOMC) intressiotsus, mis avaldatakse täna õhtul. Enamik majandusteadlasi arvab, et FOMC hoiab seekord intressimäärad paigal, et hinnata eelmisel aastal rakendatud range rahapoliitika mõju. CME Fed Watch Tool näib nõustuvat: 97% vastanutest ei ennusta intressilangust, kuigi detsembris ootas üks viiest mõningast rahapoliitika lõdvendamist.

ING analüütikud ootavad, et koosolekujärgne avaldus jääb neutraalseks, kaugenedes võimalikust muutusest intressimääras. Aruandes märgitakse: ⁠"Usume, et Föderaalreserv otsustab esimese sammu tegemisega kuni maini oodata, kusjuures jätkuvad tagasihoidlikud baasinflatsioonimeetmed annavad sellele kindlust langetada baasintressimäära käesoleva aasta lõpuks 4%-ni võrreldes 4,5%-lise konsensusliku prognoosiga ja 3%-ni 2025. aasta keskpaigaks. See viib meid vaid neutraalse territooriumi lähedale. Kui majandus siseneb keerulisemasse perioodi ja Föderaalreserv peab liikuma "stimuleerivale" territooriumile, on võimalikud palju suuremad kärped."

Inglise Panga intressiotsus

Inglise Panga rahapoliitika komitee teatab oma intressiotsusest neljapäeva pärastlõunal. Analüütikud ei oota BoE juhatuselt rahapoliitika muutmist. Viimati korrigeeris BoE laenukulusid 2023. aasta augustis. Sellest ajast saadik on tarbijahinnaindeksi inflatsioon panga eesmärgile lähemale liikunud, kuid ei ole ikka veel sihttasemele jõudnud.

BoE poliitikakujundajad on öelnud, et intressimäärade kärpimine praeguses etapis oleks "enneaegne", kuna see võib viia hinnatõsu taastumiseni. Kommenteerides eelseisvat intressimäära otsust, ütlesid Vanguardi turustrateegid: "Arvestades inflatsiooniprognoosi suurt alahindamist viimastel kuudel, eeldame, et kallakus karmistada väheneb ja selle asemel ootame, et rahapoliitika komitee liikmed panevad aluse intressikärbetele aasta keskel. Arvestades põhtoodete/teenuste hindade vastupidavust, tundub, et kevad on liiga varajane."

USA mittepõllumajanduslikud töökohad jaanuaris

Kaks päeva pärast Föderaalreservi rahapoliitilist otsust avaldab USA Tööstatistika Büroo (BLS) jaanuari mittepõllumajanduslike töökohtade (NFP) aruande. Majandusteadlased ootavad, et näitaja saab olema 180 000, mis on madalam kui detsembri 216 000.

Tasub teada, et detsembrikuu NFP aruanne üllatas analüütikuid oodatust suurema näitajaga. Veel üks üllatus jaanuaris võib anda Föderaalreservile põhjust intressikärpeid edasi lükata.

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ja kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et antud analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvu finantsteenuse tingimustega, veendu et oled riskidest aru saanud ning vajadusel pea nõu asjatundjaga.