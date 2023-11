EKP vähendab tõenäoliselt bilanssi oodatust varem

November 29, 2023 15:28

Euroopa Keskpanga juhatuse liikmete kommentaarid panga bilansi kahandamise kohta tekitasid majandusteadlaste seas arutelusid, sest euroala intressimäärad võivad jääda veelgi pikemaks ajaks kõrgemaks.

Kuigi RBNZ jättis laenuklulud tõstmata, hüppas Uus-Meremaa dollar 1% ja jõudis varahommikul nelja kuu kõrgeimale tasemele, kuna keskpanga juhatus märkis, et "kui inflatsioonisurve oleks oodatust tugevam, peaks baasintressimäär tõenäoliselt veelgi tõusma".

Täna avaldab USA Majandusanalüüsi Büroo (BEA) kolmanda kvartali SKP kasvumäära esialgsed andmed. Prognoositakse, et aastapõhiselt on näitaja 5%.

Neljapäeval avaldab Eurostat novembri esialgse tarbijahinna inflatsiooni aruande. Turuanalüütikud arvavad, et aastapõhine inflatsioon on 2,7%.

EKP poliitikakujundajad arutavad bilansi vähendamist

EKP juhatuse liige Joachim Nagel ütles, et keskpank peaks vähendama oma bilanssi, mida saaks teha, müües seal viimastel aastatel hoiustatud võlakirju. Majandusteadlased väidavad, et EKP bilansi kahanemine suurendaks turu pakkumist ja näitaks, et intressimäärad jäävad pikemaks ajaks kõrgemaks, tugevdades eurot USA dollari suhtes.

EKP juht Christine Lagarde ütles Euroopa Parlamendis, et pank võiks kaaluda arutelu bilansi kahandamise kiirendamise üle, lõpetades viimased võlakirjaostud plaanitust varem. Mõned EKP poliitikakujundajad on ideed pooldanud, sest usutakse, et võlakirjade ostud toidavad eurotsooni inflatsiooni. Tasub teada, et nii Föderaalreserv kui ka Inglise Pank on võlakirjade ostmise lõpetanud.

Deutsche Banki prognoos:⁠ Föderaalreserv kärbib 2024. aastal intresse 175 baaspunkti võrra

Deutsche Banki (DB) analüütikud pakkusid, et Föderaalreserv võib 2024. aastal 175 baaspunkti võrra intressimäärasid langetada. DB majandusteadlased prognoosivad, et Föderaalreservi juhatus vähendab 2024. aasta juuni kohtumisel intressimäärasid 50 baaspunkti võrra ja ülejäänud 125 baaspunkti kärpeid jäävad aasta teise poolde.

Reutersi avaldatud artiklis mainitakse, et USA majandus seisab järgmise aasta esimesel poolel tõenäoliselt silmitsi kerge majanduslangusega. Arvatakse, et aasta esimesel poolel majandus aeglustub, mille tulemusena nähakse, et aasta keskel algab agressiivne kärpimine. DB analüütikud pakuvad, et USA töötuse määr võib tõusta 4,6% -ni, kuid märgivad, et kui majandus osutub prognoositust vastupidavamaks, võib Föderaalreserv vähem kärpida.

PBoC: Hiina majandus paraneb

Hiina keskpanga (PBoC) juht Pan Gongsheng ütles, et Hiina majandus jätkab hoogustumist ja tarbijahindade inflatsioon langeb. Ta arvas, et riik peaks keskenduma uute kasvumootorite loomisele ja märkis, et 2024. aastal jätkusuutliku kasvu saavutamine on võimalik.

Gongsheng mainis, et PBoC lihtsustab finantsasutuste äritegevust Hiinas ja rõhutas, et keskpanga rahapoliitika jääb paindlikuks.

