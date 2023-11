Briti nael ja hirm majanduslanguse ees

November 06, 2023 16:32

Biri naela väärtus on USA dollari ja euro suhtes langenud, sest Ühendkuningriigi majandust kummitavad kõrge inflatsioon ja Inglise Panga (BoE) range rahapoliitika mõju.

2. novembril teatas BoE Rahapoliitika Komitee (MPC), et jätab laenukulud muutmata ning avaldas majandusprognoosi, mis näitab, et järgmine aasta võib riiki majanduslangus tabada.

Vaatame, millised on olnud viimaseid uudised Ühendkuningriigi majanduse ja Briti naela kohta.

BoE intressimäärad jäävad tõenäoliselt pikemalt kõrgeks

BoE juht Andrew Bailey ütles kohtumisjärgselt, et MPC otsustas hoida intressimäärad paigal, kuna see oli majandusteadlaste seas laialdaselt oodatud. BoE jättis intressimäärad teist korda järjest muutmata ja kõrgeimal tasemel 2008. aasta finantskriisist saadik.

Kuigi BoE otsus ei tulnud finantsturgudele üllatusena, tõmbas kohtumisjärgne aruanne analüütikute tähelepanu. Majanduskasvu prognoos näitas, kõrgenenud tõenäosust, et järgmisel aastal võib riiki majanduslangus tabada.

BoE SKP kasvuprognoosi kohaselt võib kasvumäär 2024. aastal nulli lähedale jääda ning pärast kevadisi valimisi on 50% tõenäosus, et ÜK satub majanduslangusesse.

BoE rahapoliitikat kommenteerides märkis Andrew Bailey: „On liiga vara intressikärbetele mõelda. Kõrgemad intressimäärad toimivad ja inflatsioon langeb. Kuid me peame nägema, kuidas inflatsioon jätkab langemist kuni meie 2% eesmärgini. Oleme jätnud intressimäärad sel kuul muutmata, kuid jälgime tähelepanelikult, et näha, kas määrasid on vaja veelgi tõsta. Kuid me ei tohiks rahapoliitikat liiga kaua piiravana hoida. Peame arvestama riskide tasakaaluga liiga vähe ja liiga palju tegemise vahel.”

Analüütikute prognoosid

ING analüütikud arvavad, et kõrgemad intressimäärad võivad ÜK majandustegevust aeglustada. 3. novembril avaldatud aruandes märgiti: „Inglise Panga intressitõusutsükkel on pea kindlasti lõppenud ja nüüd on tähelepanu intressikärbetel. Poliitikakujundajad on veendunud, et need on alles kaugel - seisukoht, millega turud on suures osas nõustunud. Kuigi me oleme sel suvel näinud Ühendkuningriigi intressiootuste suurt ümberhindamist, ootavad investorid endiselt, et panga intressimäär jääb järgmise kolme aasta jooksul 4% -st allapoole."

TD Securitiesi majandusteadlased ütlesid, et BoE agressiivne rahapoliitika on Briti naela toetanud, lisades, et "Vaadates turu ootusi järgmise aasta kärbete kohta, tundub, et ÜK majanduse suhtes on euroalaga võrreldes endiselt rohkem optimismi, samas ootame, et BoE juhib globaalset kärpetsüklit kaaslaste seas. Sellest tulenevalt näeme mõningast EUR/GBP tõusu, kuna turud jätkavad Ühendkuningriigi suhtes agressiivsete [poliitika]ootuste modereerimist." Arvatakse, et GBP langeb valuutade nagu AUD ja NZD vastu, kus majanduskasvu ja inflatsiooninäitajad ei näi niivõrd kehvad ja kus oodata mõningast taastumist.

Danske Banki majandusteadlased leidsid, et BoE otsus on kooskõlas nende ootustega. Kommenteeriti EUR/GBP valuutapaari: "Näeme jätkuvalt vastavaid intressimäärasid EUR/GBP jaoks mõõduka plussina, kusjuures on võimalik, et 2024. aastal tehakse täiendavaid kärpeid.

Ootame endiselt, et euroala ja Ühendkuningriigi majanduste vastav tulemuslikkus on oluline tegur. Seame eesmärgiks EUR/GBP tagasihoidliku tõusu 0,89-le 2024. aastal."

MUFG aruandes korrati, et "Föderaalreservi ja BoE ajakohastatud poliitikasõnumid olid meie arvates sarnased, mis tähendab, et on tõenäolisem, et edasised tõusud ei ole vajalikud, kuid ei lähe nii kaugele, et seda täielikult välistada. Arengud toetavad meie väljavaateid, et nael jätkab nõrgenemist. Turg on parasjagu arvestanud, et ÜK intressimäärasid kärbitakse järgmise aasta lõpuks umbes 55 baaspunkti võrra. Ootame endiselt, et BoE teeb järgmisel aastal rohkem kärpeid kui praegu arvatakse.“

Commerzbanki analüütikute arvates võib Briti naelal olla ruumi taastuda.

Kirjas kauplejatele mainiti, et „BoE juht Andrew Bailey rõhutas pressikonverentsil korduvalt, et BoE mandaadiks on hinnastabiilsus, mitte näiteks majanduslanguse ärahoidmine. Lisaks oli intressikärbete kaalumine ennatlik. Tundub, et turg usub seda. Küsimus on selles, kas BoE jääb nende kommentaaride juurde ka siis, kui inflatsioon osutub kangekaelsemaks. Praegu näib turg siiski rahul olevat ja sterlingil võib olla võimalus ajutiselt taastuda."

Riskijuhtimine Briti naelaga kauplemisel

Biri nael on üks enim kaubeldavaid valuutasid maailmas. Valuutapaarid, mis sisaldavad Briti naela, nagu GBP/USD ja GBP/EUR, on kauplejate seas ühed populaarseimad. Valuutapaarid saavad meedias palju tähelepanu, kuna paljud kauplejad kipuvad neid oma portfellides hoidma. Seetõttu on teavet ja analüütilisi artikleid nende kohta palju.

Algajatel kauplejatel võib tekkida kiusatus neid paare oma portfellidesse lisada. Briti naelaga kauplemisega kaasnevad aga riskid, mis võivad valede otsuste korral viia raha kaotamiseni. Algajate kauplejate jaoks on oluline täiustada oma teadmisi, vaadates veebikoolitusi ja muid harivaid videoid, lugedes artikleid, tuvudes juhenditega jne. Veebist võib leida laia valiku õppematerjale ja need võivad algaja kaupleja strateegiate edukuses olulist rolli mängida.

Samuti on oluline õppida kasutama riskijuhtimistööriistu, mis on saadaval populaarsetel kauplemisplatvormidel nagu MT4 ja MT5. Riskijuhtimistööriistu kasutades, on algajatel kauplejatel võimalus luua oma strateegiaid, vähendades samal ajal suurte rahaliste kaotuste tõenäosust, kui turud nende vastu liiguvad. Oma kauplemisalaste teadmiste täiustamine aitab algajatel kauplejatel tegevust nautida, vähendades stressi ja ärevust.

