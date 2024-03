Anlüütikute tähelepanu on USA tarbijahinnaindeksil

Märts 12, 2024 16:40

Investorite ja kauplejate tähelepanu keskmes on USA tarbijahinnaindeks (THI). Näitaja peaks pakkuma selgust selle kohta, kuidas tarbijahinnad veebruaris kõikusid. Mõned majandusteadlased arvavad, et Föderaalreserv (Fed) võib suvel intressimäärasid langetada, kuid USA keskpanga poliitikakujundajad on rõhutanud, et tarbijahinnaindeks, nagu ka muud näitajad, peaksid pakkuma selgeid signaale, et majandus on enne rahapoliitika lõdvendamist aeglustumas.

Pärast Briti finantsinspektsiooni (FCA) teadet, et lubab börsidel esmakordselt noteerida krüptovaluutadega seotud börsil kaubeldavaid tooteid, lõi Bitcoini hind esmaspäeval uue rekordi (72 000+ dollarit).

USA veebruari tarbijahinnaindeks

USA Tööstatistika Büroo (BLS) avaldab täna tarbijahinnaindeksi. Majandusteadlased prognoosivad, et üldine inflatsioon aastapõhiselt ei muutu (3,1%), kuid kuupõhine inflatsioon saab olema 0,4%, mis on veidi kõrgem kui jaanuari näit. Ootuste kohaselt langeb alusinflatsioon aastapõhiselt 3,7%-ni.

Mõned analüütikud arvavad, et tarbijahinnaindeksi inflatsiooninäitajad võivad muuta turu Föderaalreservi poliitika prognoosi. Föderaalreservi juht Jerome Powell ütles eelmisel nädalal, et keskpanga juhatus peab olema kindel, et enne laenukulude vähendamist on inflatsioon jätkusuutlikult 2% eesmärgi suunas liikumas.

Ühendkuningriigi jaanuari SKP

Kolmapäeval avaldab ÜK statistikaamet (ONS) jaanuari SKP andmed. Analüütikud prognoosivad, et SKP igakuine kasvutempo on tõenäoliselt taas positiivne (0,2%). Detsembris näitas sarnane aruanne, et Ühendkuningriigi majandus on kuupõhiselt 0,1% kahanenud.

Ühendkuningriigi majandus sattus 2023. aasta neljandas kvartalis tehnilisse majanduslangusesse. Analüütikud arvavad, et Inglise Pank (BoE) võib hakata kaaluma oma intressipoliitika lõdvendamist, eriti juhul, kui jaanuari näitajad ei vasta ootustele. Praegu prognoositakse, et BoE esimene kärbe võib leida aset augustis.

Ühendkuningriigi töötuse määr ja keskmine sissetulek

ONS-i andmetel tõusis Ühendkuningriigi töötuse määr jaanuarile eelnenud kolme kuu jooksul 3,9%-ni, ületades analüütikute ootusi. Teine aruanne näitas, et kogutulu kasvas novembrist jaanuarini 5,6%, kujutades langust eelmise kolme kuu 5,8%-lt.

The Guardianiga suheldnud majandusteadlased väitsid, et kuigi tulude kasvumäär langes, on see BoE jaoks endiselt liiga kõrge, et intressimäärade kärpimist arutada.

Reutersi küsitlus: Föderaalreserv langetab tõenäoliselt juunis intressimäärasid

Reutersi värskeim küsitlus näitas, et enamik majandusteadlasi usub, et Föderaalreserv võib juunis intressimäärasid alandada. 72 professionaalset majandusteadlast 108-st prognoosivad esimest kärbet juunis.

Intressikärbete kohta prognoosivad pooled majandusteadlased 2024. aastaks kokku 75 baaspunkti suurust langust ja 26 108-st 100 baaspunkti suurust langust.

