DAX Analyse: Weiterhin kein klares Bild

Juli 11, 2021 16:45

Aktuelle Analyse, Prognose, Wochenausblick (12.07. - 16.07.) und Setups für den deutschen Leitindex DAX – Chartanalyse für aktive Trader

DAX Rückblick: (05.07.2021 - 09.07.2021)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 15.662 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notierte damit 420 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche, aber 2 Punkte unter dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Der DAX30 gab mit Aufnahme des Xetra-Handels zunächst dynamisch und mit Momentum nach, rutschte aber nicht unter die 15.500 Punkte. Schon am Vormittag gelang die Gegenbewegung zurück über die 15.600 Punkte. Auch am Dienstag ging es zunächst weiter abwärts. Nach einer Zwischenerholung ging es am Abend unter die 15.500 Punkte. Diese Abwärtsbewegung wurde am Mittwoch dann dynamisch zurückgekauft. Es ging im Zuge dessen bis über die 15.700 Punkte, wobei dieses Niveau nicht gehalten werden konnte. Bereits am Donnerstag setzte sich breite Schwäche durch. Der DAX fiel bis zum Nachmittag knapp an die 15.300 Punkte. Hier griffen die Bullen wieder ein. Es ging bis zum Abend zunächst über die 15.400 Punkte und am Freitag dann weiter aufwärts in Richtung der 15.700 Punkte.

Auch in dieser Handelswoche gelang es dem DAX30 ein Wochengewinn, der allerdings noch einmal kleiner war als der in der Vorwoche. Damit hat der Index in diesem Jahr in 19 Wochen mit einem Gewinn abschließen können. In den letzten 10 Handelswochen wurden nur zwei mit einem Wochenverlust abgeschlossen. Die Range war größer wie in der Vorwoche, sie lag exakt auf dem Jahresdurchschnitt. Das Wochenhoch als auch das Wochentief liegen unter dem Level der Vorwoche.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 15.705/07 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX weiter an unser nächstes Anlaufziel bei 15.713/15 Punkten laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde exakt getroffen, das Setup hat damit sehr gut gegriffen. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 15.448/46 Punkte deutlich unter unser maximales Anlaufziel bei 15.435/33 Punkten. Hier hat das Setup nicht gepasst.

Abgleich der Range: KW 27 / 2021 (Ist / erwartet)

Wochenhoch 15.715 / 15.725 Punkte

/ 15.725 Punkte Wochentief: 15.304 / 15.465 Punkte

DAX - Wie könnte es weitergehen:

DAX-Widerstände: 15.683/88....15.704/21/53/92......15.822/49/87.....12.916

DAX-Unterstützungen: 15.645/16......15.581/60/17......15.489/58/19......15.328....15.211

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

Intraday-Marke 15.753 und 15.456

Tagesschlussmarken 15.822 und 15.290

Break1 Bull (WochenSchluss) (13.979)

Break2 Bull (MonatsSchluss) (12.803)

Boxbereich 15.928 bis 6.669

Zyklische Bewegungen 2020 – 2033

Range 16.879 bis 1.778

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der DAX30 kommt einfach nicht weiter. Das ist im Tageschart sehr gut zu sehen. Es geht seit Wochen zwischen der SMA20 (aktuell bei 15.620 Punkten) und der SMA50 (aktuell bei 15.498 Punkten) hin und her. Am Donnerstag war die Tageskerze lang und rot, am Freitag war sie auch lang, aber grün. Damit herrscht zwischen den Bullen und den Bären ein Patt.

Für die Bullen bedeutet das, dass sie versuchen müssen den Index zu Wochenbeginn per Tagesschluss über der SMA20 zu etablieren. Sollte das gelingen, so wäre es denkbar, dass sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen könnte. Auf der Oberseite wären zunächst die 15.730/50 und dann das Allzeithoch denkbare Anlaufziele. Sollten die Bullen es schaffen, den Index über das bisherige Allzeithoch zu schieben, so wären die 16.000 Punkte das nächste denkbare Anlaufziel. Voraussetzung für diese Szenario wäre, dass sich der DAX per Tagesschluss über der SMA20 etabliert.

Gelingt das nicht, so könnte sich die Seitwärtsbewegung übergeordnet zunächst weiter fortsetzen. Die Bären haben erst eine Perspektive, wenn Sie es schaffen, einen Tagesschluss unter der SMA50 zu formatieren, der am Folgetag bestätigt wird. Erst dann wäre es denkbar, dass es in Richtung der 15.000/14.800 Punkte gehen könnte. Im Tageschart ist aber auch ersichtlich, dass es in den letzten Handelsmonaten praktisch nie nennenswert unter die SMA50 ging. Damit wird auch deutlich, was die Bären schaffen müssen.

Einordnung langfristiges Chartbild (Daily): bullisch

4h Chart

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX30 seit gut zwei Handelswochen um die SMA20 (aktuell bei 15.555 Punkten) pendelt. Am Freitag ging es wieder mit Dynamik und mit Momentum über diese Durchschnittslinie und dann gleich weiter über die SMA200 (aktuell bei 15.600 Punkten) und über die SMA50 (aktuell bei 15.602 Punkten). Dieses Kursmuster hat sich in den letzten Handelstagen immer wieder dargestellt. Abverkäufe werden zeitnah zurückgekauft, allerdings haben die Bullen nicht den Power, den DAX wesentlich über die 15.700 Punkte zu schieben.

Der Index hat am Freitag über der SMA50/200 den Wochenschluss formatiert. Damit hat sich das Chartbild wieder aufgehellt. Jetzt kommt es darauf an, dass die Bullen es schaffen, den DAX auch über die 15.700 Punkte zu schieben und auch zu etablieren. Dann wäre der Weg an das Allzeithoch und im Nachgang dessen auch an die 16.000 Punkte denkbar. Dieses Szenario hat Bestand, solange sich der DAX30 über der SMA50/200 bzw. der SMA20 halten kann.

Geht es wieder unter die SMA200, so könnten die Rücksetzer die Bereiche bei 15.500/15.480 Punkten und dann den Support bei 15.300 Punkte anlaufen. Der DAX konnte sich im Rahmen von Rücksetzern zweimal im Bereich der 15.300 Punkte stabilisieren und dann erholen. Kurzfristige Perspektiven für die Bären bestehen erst, wenn sich der Index unter der 15.300 Punkte etabliert hat.

Einordnung kurzfristiges Chartbild (4h): bullisch

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Fazit: aktuell können sich weder die Bullen noch die Bären durchsetzen. Die Bullen haben jetzt aber die Chance den DAX über die 15.700 Punkte an das Allzeithoch und dann weiter an die 16.000 Punkte zu schieben. Die Bären hätte erst Chancen, wenn sich der Dax unter der 15.300 Punkte-Marke etabliert.

DAX Rahmenbedingungen; das große Bild:

Die Aktienmärkte sind Mitte der Woche unter dem Eindruck wieder anziehender Infektionsraten gestanden, die mittlerweile von der Delta-Variante dominiert werden. In Deutschland sind gut 50 % der Menschen immunisiert, allerdings lässt die Impfbereitschaft aktuell etwas nach, was auch dazu führt, dass Impftermine aktuell schneller und einfacher zu bekommen sind. Die Frage, die sich aber stellt, ist die, ob es im August und im September zu einer vierten Welle in Deutschland kommen wird. In Großbritannien infizieren sich aktuell täglich wieder tausende von Menschen. Die Gefahr, die dabei entsteht, ist, dass es zu einer weiteren Mutation kommt und sich ein Supervirus bildet, für den es zunächst einmal keinen Impfstoff gibt. Das wäre dann in der Tat eine massive Herausforderung, die es zu meistern gilt.

Die EZB hat Mitte der Woche ihr Inflationsziel flexibler definiert. Damit legt sie ihren Handlungsspielraum was die Preissteigerung angeht, deutlich großzügiger aus. Selbst eine Preissteigerung jenseits der 4% würde toleriert werden, wenn sie dann vorübergehend wäre. Einige Experten gehen davon aus, dass die Inflation im Herbst im Bereich der 4% liegen könnte. Sollten die Löhne dann nachziehen, wäre diese Preissteigerung nicht mehr vorübergehend. Dann wäre die Zentralbank unter extremen Handlungsdruck.

Einschätzung für die kommende Handelswoche:

Long Setups: Die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 15.680 Punkte-Marke zu etablieren. Gelingt dies, so könnten sich weitere Aufwärtsbewegungen einstellen, die unsere Anlaufziele bei 15.692/94, bei 15.705/07, bei 15.713/15 und dann bei 15.724/26 Punkten erreichen könnten. Über der 15.724/26 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele die 15.738/40, die 15.752/54, die 15.765/67, die 15.775/77, die 15.783/85, die 15.792/94, die 15.799/801, die 15.811/13 und dann die 15.821/23 Punkte. Schafft es der DAX30, sich über die 15.821/23 Punkte zu schieben, so könnte es weiter aufwärts an unser nächsten Anlaufziele bei 15.833/35, bei 15.841/43, bei 15.854/56, bei 15.867/69, bei 15.878/80, bei 15.895/97, bei 15.904/06 und dann bei 15.915/17 Punkten gehen.

Short Setups: Kann sich der DAX nicht über der 15.680 Punkte halten, so könnten sich Abgaben einstellen, die unsere Anlaufziele bei 15.669/68, bei 15.655/53, bei 15.640/38, bei 15.629/27., bei 15.623/21 und dann bei 15.611/09 bzw. bei 15.604/02 Punkten erreichen könnten. Setzt der Index bis in den Bereich der 15.611/02 Punkten zurück, so hätte er hier vergleichsweise gute Chancen auf Stabilisierung und Erholung. Gelingen diese aber nicht, bzw. wird das Level mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so könnte es direkt weiter abwärts gehen. Unsere nächsten Anlaufziele wären dann bei 15.589/87, bei 15.578/76, bei 15.568/66 und dann bei 15.558/56 Punkten zu finden. Unter der 15.558/56 Punkte Marke könnte der DAX30 dann unsere Anlaufziele bei 15.558/56, bei 15.549/47, bei 15.538/36, bei 15.528/26 und dann bei 15.524/22 Punkten erreichen. Unter der 15.524/22 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 15.512/10, bei 15.503/01, bei 15.494/92, bei 15.480/78, bei 15.467/65, bei 15.448/46 und dann bei 15.435/33 Punkten zu finden. Sollte der Index unter die 15.435/33 Punkte rutschen, so wären die 15.426/24, die 15.418/16, die 15.406/04, die 15.396/94, die 15.380/78, die 15.363/61 und dann die 15.350/48 bzw. die 15.338/36 Punkte unsere nächsten Anlaufziele.

Übergeordnete erwartete Tendenz in der KW 28 / 2021:

seitwärts / aufwärts

Erwartete Wochenrange auf Basis unseres Setups:

15.775 Punkte (15.905 Punkte) bis 15.511 Punkte (15.404 Punkte)

