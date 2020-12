Dezember 06, 2020 18:30

Aktuelle Analyse, Prognose, Wochenausblick (07.12. - 11.12.) und Setups für den deutschen Leitindex DAX – Chartanalyse für aktive Trader

DAX Rückblick: (30.11.2020 - 04.12.2020)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 13.239 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notierte damit 51 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche aber 129 Punkte unter dem Wochenschluss am Freitag der Vorwoche. Der Index konnte aber gleich am Montagvormittag das GAP von Freitag schließen und in dynamischen Impulsen bis in den Bereich der 13.446 Punkten laufen. Diese Bewegung wurde am Nachmittag dann aber wieder abverkauft. Es ging fast bis an die 13.260 Punkte-Marke zurück. Erst hier gelang die Stabilisierung und am Dienstag dann die weitere Erholung, die auch über die 13.400 Punkte ging. Aber auch am Dienstag gelang es dem DAX nicht, sich über der 13.400 Punkte-Marke festzusetzen. Am Mittwoch kam es dann zu leichteren Notierungen. Der Index setzte sukzessive zurück, konnte sich aber über der 13.250 Punkte-Marke halten. Erst am Donnerstag ging es unter dieses Level. Der DAX setzte am Abend dynamisch unter die 13.200 Punkte zurück, konnte sich aber im Frühhandel wieder stabilisieren und erholen. Am Freitag setzte sich diese Erholung moderat fort, wobei die Range auch am Freitag überschaubar war.

Das Wochenhoch wurde über dem Level der Vorwoche und über der 13.400 Punkte-Marke formatiert. Der DAX notiert damit so hoch wie seit der KW 09/2020 nicht mehr. Das Wochentief liegt über dem Niveau der Vorwoche. Nach vier Gewinnwochen wurde in der abgelaufenen Handelswoche ein kleiner Verlust ausgewiesen. Stichtagsbezogen notiert der DAX gut 120 Punkte über dem Niveau des Vorjahres. Er hat sich damit in 12 Monaten nicht wesentlich verändert. Die Range war wieder sehr klein, lag aber leicht über dem Level der beiden Vorwochen, aber deutlich unter dem Jahresdurchschnitt.

Wir hatten auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 13.438/40 Punkte-Marke weiter an unser nächstes Anlaufziel bei 13.452/54 Punkten laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde nicht erreicht, das Setup hat damit auf der Oberseite nicht gepasst. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten 13.195/93 Punkte-Marke hingegen exakt an unser nächstes Anlaufziel bei 13.182/80 Punkten. Hier hat das Setup sehr gut gegriffen.

Abgleich der Range: (erwartet/Ist) Hoch: 13.441 / 13.446 Tief: 13.161 / 13.180

DAX 2020 Statistik Wochenhoch Wochentief Wochenschluss Wochenergebnis Wochenrange 39/2020 13.055 12.339 12.576 -542 716 40/2020 12.902 12.539 12.703 127 363 41/2020 13.104 12.726 13.058 355 378 42/2020 13.178 12.598 12.900 -158 580 43/2020 13.030 12.343 12.664 -236 687 44/2020 12.459 11.378 11.627 -1.037 1.081 45/2020 12.595 11.549 12.480 853 1.046 46/2020 13.297 12.667 13.118 638 630 47/2020 13.281 13.033 13.128 10 248 48/2020 13.369 13.123 13.368 240 246 49/2020 13.446 13.180 13.296 -72 266 Durchschnittliche Range 2020 669 Gewinn- zu Verlustwochen 26 / 23

* Marken gelten für die Handelszeiten 08:00 - 22:00 Uhr

DAX - Wie könnte es weitergehen:

DAX-Widerstände: 13.317/&28/52/84/98....13.420/56/83/95....13.505/62

DAX-Unterstützungen: 13.270/41/00.....13.187/69/13......13.094/50....12.998

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

Intraday-Marke 13.352 und 13.021

Tagesschlussmarken 13.469 und 13.078

Break1 Bull (WochenSchluss) (12.674)

Break2 Bull (MonatsSchluss) (13.135)

Boxbereich 13.790 bis 6.669

Zyklische Bewegungen 2020 – 2033

Range 15.722 bis 1.778

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der Index konnte dynamisch über die SMA20 (aktuell bei 13.197 Punkten) schieben und auch etablieren. Nachdem er sich, wie im Chart erkenntlich, deutlicher von der SMA20 entfernen konnte, hat er am Freitag mit der Tageskerze auf dieser Durchschnittslinie aufgesetzt. Der Tagesschluss wurde über der SMA20 formatiert; somit ist der übergeordnete Aufwärtstrend nach wie vor intakt. In der vergangenen Handelswoche ist es erneut nicht gelungen, das GAP bei 13.495 Punkten zu schließen. Was fehlt ist die Dynamik. Der DAX muss sich möglichst schnell über die 13.300 Punkte schieben und etablieren. Sollte das gelingen, könnte es zunächst an das Wochenhoch der letzten Handelswoche und dann zum noch offenen GAP bei 13.495 Punkten gehen. Kann sich der Index dann im Nachgang über der 13.500 Punkte-Marke etablieren, könnte es weiter in Richtung des Jahreshochs gehen.

Wird aber ein Tagesschluss unter der SMA20 formatiert und wird dieser am Folgetag bestätigt, so könnten sich die Abgaben in Richtung der 13.000 Punkte ausdehnen. Kommt es hier zu keinen Erholungen, so könnte es weiter abwärts in Richtung der SMA50 (aktuell bei 12.810 Punkten) gehen. Darunter wäre übergeordnet der Weg an die SMA200 (aktuell bei 12.023 Punkten) frei.

4h Chart

Der DAX ist in den letzten Handelstagen sowohl unter die SMA20 (aktuell bei 13.282 Punkten) als auch unter die SMA50 (aktuell bei 13.310 Punkten) gefallen. Die Bullen haben es aber geschafft, den Index im Dunstkreis dieser beiden Linien zu halten. Am Freitagabend ging es dann noch knapp über die SMA20. In den vergangenen Handelswochen hat es häufig vergleichbare Chartsituationen gegeben. In vielen Fällen ist der DAX dann zu Wochenbeginn mit einem kleinen GAP über diese Linien gesprungen und konnte sich zunächst darüber etablieren.

Sollte dies zu Wochenbeginn auch gelingen, und kann sich der Index über der SMA50 etablieren, so könnte es wieder in Richtung der 13.330/50 und dann weiter an die 13.440/60 Punkte bzw. an das GAP gehen. Die aktuellen Kursmuster lassen aber den Schluss zu, dass das GAP sukzessive und wahrscheinlich nicht in einem Rutsch erreicht und geschlossen werden kann.

Kann sich der DAX nicht über die SMA 50 etablieren können, sondern unter die SMA20 rutschen und sich dort etablieren, so könnte es zunächst abwärtsgehen, im Zweifel sogar in dynamischen Impulsen. Sollte es im Bereich der 13.000 Punkte zu keiner Stabilisierung kommen, so könnte übergeordnet der Bereich bei 12.777 Punkten (SMA200) angelaufen werden. Etabliert sich der Index unter der SMA200 so wären weitere, im Zweifel auch größere Abgaben denkbar.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario: 35 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario: 65 %

Fazit: der DAX muss wieder über die SMA50 im 4h Chart, um weiter aufwärts zu laufen. Gelingt dies, so könnte es übergeordnet an das GAP und dann an das Jahreshoch gehen. Scheitern die Bullen, so wären die 13.000 Punkte und dann der Bereich bei 12.790/70 Punkten denkbare Anlaufmarken

Einschätzung kurzfristiges Chartbild: neutral

neutral Einschätzung übergeordnetes Chartbild: bullisch

Erwartete Wochenrange KW 50/2020 auf Basis unseres Setups

13.495 Punkte (13.580 Punkte) bis 13.047 Punkte (12.923 Punkte)

DAX Rahmenbedingungen; Das große Bild:

Die US-Arbeitsmarktdaten sind am Freitag unerwartet schlecht ausgefallen. Die US-Arbeitslosenquote ist zwar von 6,9% auf 6,7% gefallen, die Zahl der neu geschaffenen Jobs fiel aber deutlich niedriger aus als allgemein gerechnet. Damit hat sich die Dynamik des Jobaufbaus deutlich verlangsamt. Dies ist zweifellos der zweiten Coronawelle in den USA geschuldet. In unseren Augen ist zu erwarten, dass der Jobaufbau sich im Dezember weiter verlangsamen wird. Da die beiden Parteien im USA Kongress sich nicht auf eine Verlängerung der Hilfen geeinigt haben, wird es bis auf weiteres auch kein neues Hilfspaket geben werden. Somit ist die FED gefordert, geldpolitisch einzugreifen. Dies wird sich zunächst einmal an Unternehmen richten, die einzelnen US-Bürger werden durch die FED nicht direkt profitieren können. Es ist zu erwarten, dass es in den kommenden Wochen zu vielen weiteren privaten Insolvenzen kommen wird. Abzulesen ist dies u.a. auch daran, dass Häuser die in den USA zum Verkauf stehen, zunehmenden mit Rabatten und Nachlässen versehen werden.

Experten rechnen damit, dass die Zahl der Infizierten in den USA weiter steigen wird. Thanksgiving wurde von vielen Menschen genutzt Familien zu besuchen, was die Zahl der Infizierten in den nächsten Tagen weiter ansteigen lassen könnte. Weihnachten wird der nächste Termin sein, der potentiell geeignet sein könnte, dass sich das Virus nicht nur in den USA weiterverbreitet. Vorstellbar ist auch, dass die Zahl der Todesopfer durch COVID in den USA im 1. Quartal 2021 auf über 400.000 steigen könnte.

In der neuen Handelswoche wird auch ein weiteres wichtiges Ergebnis verkündet werden. Aller Voraussicht nach werden sich die EU-Regierungschefs am Donnerstag und am Freitag treffen, um über den Brexit zu beraten. Es wird erwartet, dass zu Wochenbeginn ein Verhandlungsergebnis verkündet wird. Ob sich beide Parteien einigen werden ist nach wie vor offen. Und ob alle EU-Regierungen dieses Ergebnis mittragen ist ebenfalls offen, genauso ob die Briten dem Vertrag letztendlich zustimmen werden. Es bleiben nur noch wenige Tage bis zum Ausscheiden, viel Zeit für Abstimmungen und Korrekturen bleibt nicht mehr. Wir sind optimistisch und schätzen die Chancen einer Einigung auf 50:50 ein.

Bayern plant wohl zur Eindämmung der Corona-Pandemie in sogenannten Hotspots Ausgangsbeschränkungen, wie am Sonntag verkündet wurde. Ob weitere Bundesländer dem folgen, bleibt abzuwarten, würde aber die Stimmung der Wirtschaft weiter dämpfen.

Ein starker Euro (zum USD), die Brexit-Entscheidung und die möglichen weiteren Beschränkungen im Lockdown laden zur Unsicherheit geradezu ein. Eine neue Handelswoche, in der man vorsichtig sein sollte.

DAX Setups

Einschätzung für die neue DAX-Handelswoche:

Long Setups: Die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 13.290 zu halten und zu etablieren. Sie könnten dann versuchen unsere Anlaufziele bei 13.303/05 und dann bei 13.310/12 Punkten zu erreichen. Geht es über die 13.310/12 Punkte, so wären unsere nächsten Anlaufziele bei 13.321/23, bei 13.332/34, bei 13.349/51, bei 13.363/65, bei 13.376/78, bei 13.391/93 und dann bei 13.404/06 Punkten zu finden. Geht es über die 13.404/06 Punkte, so könnte es zu unseren nächsten Anlaufziele bei 13.414/16, bei 13.425/27, bei 13.438/40, bei 13.452/54, bei 13.464/66 und dann bei 13.480/82 bzw. bei 13.494/96 Punkten gehen. Kann sich der DAX bis in den Bereich der 13.494/96 Punkten schieben, so könnte es speziell hier zu Rücksetzern kommen. Eventuell ist die Aufwärtsbewegung hier auch beendet. Wird das Level mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so könnte es ohne weiteres weiter an unsere nächsten Anlaufziele bei 13.505/07, bei 13.513/15, bei 13.522/24, bei 13.533/35, bei 13.547/49, bei 13.565/67 und dann bei 13.578/80 Punkten gehen. Über der 13.578/80 Punkte-Marke wären die 13.592/94, die 13.602/04, die 13.614/16, die 13.624/26, die 13.6337/39, die 13.650/52 und dann die 13.669/71 Punkte unsere nächsten Anlaufziele

Short Setups: Kann sich der DAX nicht über der 13.290 Punkten halten, so könnten sich Abgaben einstellen, die unsere Anlaufziele bei 13.275/73, bei 13.261/59, bei 13.244/42, bei 13.228/26 bei 13.218/16 und dann bei 13.208/06 bzw. bei 13.200/198 Punkten erreichen könnten. Setzt der Index bis an die 13.200/198 Punkte zurück, so hätte er in diesem Bereich vergleichsweise gute Chancen auf Stabilisierung und Erholung. Gelingen diese aber nicht, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die unsere Anlaufziele bei 13.182/80, bei 13.167/65, bei 13.151/49, bei 13.138/36 und dann bei 13.125/13 bzw. bei 13.113/11 Punkten erreichen könnten. Unter der 13.113/11 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele die 13.090/88, die 13.075/73, die 13.049/47, die 13.030/28, die 13.019/17 und dann die 13.005/03 Punkte. Kann sich der DAX nicht über der 13.005/03 Punkte halten, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die unsere Anlaufziele bei 12.990/88, bei 12.974/72, bei 12.956/54, bei 12.940/38, bei 12.925/23, bei 12.904/02, bei 12.888/86 und dann bei 12.872/70 Punkte erreichen könnten. Unter der 12.872/70 Punkte wären die 12.860/58, die 12.848/46, die 12.836/34, die 12.825/23 und dann die 12.812/10 bzw. die 12.800/798 Punkte unsere nächsten Anlaufziele.

Übergeordnete erwartete Tendenz in der KW 50 / 2020: seitwärts/abwärts





Quellen: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts vom MetaTrader 4.

► Handeln Sie verantwortungsvoll ◄

