DAX Wochenausblick: NEUTRAL auf hohem Niveau

Dezember 12, 2021 18:30

Vielleicht etwas früh für einen Jahresrückblick, aber seit Jahresbeginn liegen wir rund 15% im Plus für den DAX. Die letzten zwei Handelswochen bis Weihnachten sollte es bereits ruhiger/neutral werden.

Aktuelle Analyse, Prognose, Wochenausblick und Setups für den deutschen Leitindex DAX – Chartanalyse für aktive Trader

DAX Rückblick: (06.12.2021 - 10.12.2021)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 15.279 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notierte damit 174 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche, aber 102 Punkte über dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Der Index gab im Handel am Vormittag zunächst nach und rutschte im Zuge dessen bis knapp unter die 15.150 Punkte. Hier griffen die Bullen dann ein. Sie schoben den DAX40 in dynamischen Impulsen zunächst bis in den Bereich der 15.400 Punkte und dann am Dienstag mir Dynamik und mit Momentum an und knapp über die 15.800 Punkte. Hier lief die Bewegung dann aus. Was folgte waren sukzessive Abgaben, die praktisch von keiner nennenswerten Erholung kompensiert wurden. Erst am Freitag kam es dann zu einer kleineren Gegenbewegung, die über die 15.600 Punkte ging. Der Index konnte sich hier festsetzen, allerdings kam der DAX nicht mehr an die 15.700 Punkte ran.

Das Wochenhoch liegt gut 400 Punkte über dem Level der Vorwoche. Es ging über die 15.800 Punkte, jedoch nicht an die 16.000 Punkte-Marke. Das Wochentief lag ebenfalls über dem Level der Vorperiode. Der DAX hat es geschafft, einen deutlichen Wochengewinn auszuweisen, allerdings ist der Verlust der KW 47/2021 noch nicht kompensiert. Die Range war deutlich höher als in der Vorwoche. Sie lag auch über dem Jahresdurchschnitt. In diesem Handelsjahr konnte der DAX 31 Wochen im Gewinn abschließen. Dem gegenüber stehen 18 Verlustwochen. Das beste Ergebnis seit Jahren

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 15.493/95 Punkte-Marke erwartet, dass der DAX weiter an unser maximales Anlaufziel auf der Oberseite bei 15.505/07 Punkten laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das maximale Anlaufziel auf der Oberseite wurde mehr als deutlich überschritten, das Setup hat damit nicht gepasst. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 15.152/50 Punkte Marke nicht ganz an unser nächstes Anlaufziel bei 15.141/39 Punkten.

DAX - Wie könnte es weitergehen:

Dax Widerstände

15.648/53/58/88/95

15.724/32/81

15.811/17/33/97

15.956/89

16.048

Dax Unterstützungen

15.628/19/16

15.596/69/27

15.480/66/46/38/12

15.379/28

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX40 Setups:

Intraday-Marke 15.813 und 15.462

Tagesschlussmarken 16.068 und 14.988

Break1 Bull (Wochen-Schluss) (14.167)

Break2 Bull (Monats-Schluss) (12.866)

Boxbereich 16.230 bis 6.669

Zyklische Bewegungen 2020 – 2033

Range 17.127 bis 1.778

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Nachdem der DAX40 von seinem Allzeithoch mit Dynamik und mit Momentum unter alle relevanten Durchschnittslinien gefallen ist, hat er sich stabilisieren können. Die Konsolidierung hat einige Handelstage in Anspruch genommen. Zu Wochenbeginn kam dann der Re-Bound in einer dynamischen Gegenbewegung an und über die 15.800 Punkte. Mit dieser Bewegung ist der DAX zunächst wieder über alle relevanten Durchschnittslinien gelaufen. Seit Mittwoch jedoch hat der Index zurückgesetzt und hat einen Tagesschluss unter der SMA50 (aktuell bei 15.658 Punkten) formatiert. Damit hat sich das Tageschart etwas eingetrübt.

Die Bullen müssen zu Wochenbeginn versuchen, den Index sowohl über die SMA50 als auch über die SMA20 (aktuell bei 15.724 Punkten) zu schieben und zu etablieren. Sollte sich dieses Szenario einstellen und der DAX einen Tagesschluss über der SMA20 formatieren können, der am Folgetag bestätigt wird, so könnte es dann erneut an und über die 15.800 Punkte gehen. Übergeordnet wäre auch ein Erreichen der 16.000 Punkte denkbar und möglich.

Solange der Dax aber unter der SMA50 notiert, solange könnten sich weitere Rücksetzer einstellen, die das Potential haben könnten, bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 15.469 Punkten) zu laufen. Bärisch würde es wieder mit einem Tagesschluss unter der SMA200 werden.

Einordnung langfristiges Chartbild, Prognose (Daily): neutral

4h Chart

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX im Zuge der Erholung in der letzten Handelswoche an und über die SMA200 (aktuell bei 15.811 Punkten) laufen konnte. Er hat sich aber nicht über diesem Level festsetzen können. Es ging in den letzten Handelstagen sukzessive abwärts - erst am Freitag kam dann eine Gegenreaktion. Im Zuge des Rücksetzers ist der Index auch unter die SMA20 (aktuell bei 15.695 Punkten) gefallen, was das Chartbild etwas eingetrübt hat.

Solange der DAX40 unter der SMA20 notiert, solange könnten sich weitere Abgaben einstellen, die den Index an die SMA50 (aktuell bei 15.466 Punkten) bringen könnten. Im Chart ist erkennbar, dass die SMA50 eine relevante Bedeutung hat. Setzt der DAX bis in diesen Bereich zurück, so sollten die Kursmuster hier engmaschig beobachtet werden. Sollte der DAX unter die SMA50 fallen und sich darunter etablieren, so wäre der Ausbruch der Vorwoche als Fehlausbruch zu interpretieren. Dann könnte es wieder in Richtung der 15.100/15.000 Punkte gehen.

Aufhellen würde sich das Chartbild dann, wenn es der DAX40 schafft, sich erneut über die SMA200 zu schieben und vor allem zu etablieren. Dann könnten die Bullen den Index wieder in Richtung der 16.000 Punkte schieben.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): neutral

Fazit: der DAX muss sich übergeordnet wieder über die SMA200 im 4h Chart etablieren. Erst dann wäre eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung denkbar. Sollte es wieder unter die SMA50 im 4h Chart gehen, so würde sich das Chartbild wieder eintrüben und weitere Rücksetzer könnten sich übergeordnet einstellen.

Es sind nur noch zwei Wochen bis Weihnachten, größere Sprünge sind bis dahin nicht mehr zu erwarten. Nahe den 16.000 Punkten befinden wir uns auf hohem Punkte-Niveau, seit Jahresbeginn hat der DAX eine Performance von rund 15% Plus hingelegt. Die kommende Handelswoche und auch die nachfolgende bis zum Weihnachtsfest sollte eher NEUTRAL werden.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 50 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 50 %

DAX Rahmenbedingungen:

Am Freitag wurden die US-Verbraucherpreise für November bekannt gegeben. Die Preise stiegen mit 6,8% auf Jahresbasis so stark wie seit Juni 1982 nicht mehr. Gerechnet wurde mit einer Steigerung von 6,2%. Die US-Administration ist gleich in die Offensive gegangen und hat versucht, die Menschen zu beruhigen: Es wäre in den nächsten Monaten nicht mit weiter steigenden Preisen zu rechnen, so die Message des US-Präsidenten. Preistreibende Faktoren sind nach wie vor die hohen Energiepreise und die Kostensteigerungen durch die Probleme in den globalen Lieferketten. Das sich hier kurzfristig eine Entspannung einstellen wird ist eher unwahrscheinlich.

Die Aktienmärkte haben auf die Verbraucherpreise indifferent reagiert. Zum einen hatten sie mit einer weiteren Steigerung gerechnet, diese lag im Rahmen der Erwartungen, zum anderen wurden bereits Signal ausgesendet, dass die FED das Aufkaufprogramm schneller und stärker zurückfahren könnte. Somit sind Überraschungen ausgeblieben.

Die hohe Inflation setzt die FED auch zunehmend unter Druck, die Anleihekäufe noch stärker und schneller zurückzufahren als geplant. Sie hat Mitte November begonnen, die Anleihekäufe schrittweise zurückzufahren, laut dem FED Chairman wird bei der kommenden Sitzung in der nächsten Woche auch drüber entschieden, ob das Tempo der Reduzierung der Käufe nicht verschärft werden soll. Im Nachgang dessen könnte die FED die Zinsschraube auch deutlich schneller als erwartet anziehen. Investoren rechnen im kommenden Jahr mit drei Zinsschritten.

Einschätzung für die neue DAX Handelswoche:

Long Setups: Die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 15.640 Punkte-Marke zu etablieren. Sollte das gelingen, so könnte es aufwärts gehen. Unsere nächsten Anlaufziele wären dann bei 15.648/50, bei 15.657/59, bei 15.671/73, bei 15.682/84, bei 15.693/95, bei 15.701/03 und dann bei 15.712/14 Punkten zu finden. Über der 15.712/14 Punkte-Marke könnte der Index dann unsere Anlaufziele bei 15.728/30, bei 15.742/44, bei 15.755/57, bei 15.770/72, bei 15.785/87, bei 15.799/801 und dann bei 15.810/12 Punkten anlaufen. Kann sich der DAX40 bis in den Bereich der 15.799/812 Punkte schieben, so könnte es hier schwer werden weiterzukommen. Eventuell läuft sich der Index an diesem Level auch müde. Wird der Bereich mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so könnte es direkt weiter an unsere nächsten Anlaufziele bei 15.819/21, bei 15.828/30, bei 15.843/45, bei 15.855/57, bei 15.867/69, bei 15.885/87, bei 15.902/04 und dann bei 15.913/15 Punkten gehen. Über der 15.913/15 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufmarken die 15.922/24, die 15.933/35, die 15.945/47, die 15.956/58, die 15.968/70 und dann die 15.982/84 Punkte unsere nächsten Anlaufziele.

Short Setups: Kann sich der DAX40 nicht über der 15.640 Punkte halten, so könnten sich Abgaben einstellen, die unsere nächsten Anlaufziele bei 15.637/35, bei 15.625/23 und dann bei 15.618/16 Punkten erreichen könnten. Unter der 15.618/16 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 15.604/02, bei 15.591/89, bei 15.575/73, bei 15.562/60, bei 15.550/48, bei 15.538/36, bei 15.526/24, bei 15.510/08 und dann bei 15.494/92 Punkten zu finden. Kommt es im Bereich der 15.494/92 Punkten zu keinen Erholungen, so könnten sich die Abgaben weiter fortsetzen. Unsere nächsten Anlaufziele wären die 15.478/76, die 15.467/65, die 15.452/50, die 15.437/35, die 15.423/21, die 15.410/08, die 15.393/91 und dann die 15.377/75 Punkte. Unter der 15.377/75 Punkte-Marke könnte der DAX40 dann unsere Anlaufziele bei 15.361/59, bei 15.348/46, bei 15.334/32, bei 15.321/19, bei 15.307/05, bei 15.290/88, bei 15.269/67 und dann bei 15.251/49 Punkten anlaufen.

Übergeordnete erwartete Tendenz in der KW 50 / 2021:

seitwärts

Quellen: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts vom MetaTrader 4.

Diese Informationen dienen lediglich der allgemeinen Information und stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Obwohl die Autoren und das Unternehmen Admirals nicht ausdrücklich darauf beschränkt sind, vor der Umsetzung unserer Analysen, Meinungen, Publikationen oder Artikel zu handeln, versuchen wir diese nicht zu nutzen, bevor sie den Kunden zur Verfügung gestellt werden. Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegen.