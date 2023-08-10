Как торговать акциями Delta Air Lines в условиях резкого роста спроса на поездки

Август 10, 2023 12:22

Delta Air Lines является крупнейшей авиакомпанией в мире с точки зрения доходов и рыночной капитализации. Акции авиакомпаний сильно пострадали от пандемии в 2020 году и медленно восстанавливались. Однако в связи с резким ростом спроса на поездки и падением цен на авиационное топливо многие авиакомпании, в том числе Delta, сообщили о положительных результатах в 2023 году. Читайте нашу статью, чтобы узнать больше о результатах Delta Air Lines во втором квартале и о том, что аналитики прогнозируют в отношении акций компании. Акция: Delta Air Lines Символ на счете Invest.MT5: DAL Дата идеи: 8 августа 2023 г. Период: 6 - 12 месяцев Уровень входа на рынок: $49,00 Целевой уровень: $59,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

TradingView - Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов. Источник:

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Результаты Delta Air Lines за второй квартал 2023 г.

Вот ключевые цифры из отчета о прибылях и убытках Delta Air Lines за второй квартал:

Прибыль на акцию составила $2,68 вместо ожидаемых $2,40, увеличившись на 86% в годовом исчислении.

Выручка составила $14,61 млрд вместо ожидаемых $14,44 млрд, увеличившись на 19% в годовом исчислении.

Операционная прибыль составила $2,49 млрд по сравнению с $1,45 млрд в предыдущем году.

Доходы от международных пассажирских перевозок выросли на 61% благодаря быстрому росту международных поездок.

Доходы от программ Premium и Loyalty выросли на 25% и 20% соответственно.

Delta не только превзошла ожидания рынка во втором квартале, но и продемонстрировала самый высокий квартальный доход и прибыльность за всю историю, а также повысила прогноз на весь год во второй раз за несколько месяцев.

Delta, как и многие другие авиакомпании, выиграла в 2023 году от резкого роста спроса на туристические поездки и падения цен на реактивное топливо, на которое может приходиться до 30% операционных расходов авиакомпании.

Эти условия изменили характер настроений по отношению к акциям авиакомпаний, и многие из них переживают отличное начало года на фондовом рынке. Цена акций Delta выросла на 38% в 2023 году, и многие аналитики прогнозируют, что она может вырасти еще больше, но об этом позже.

Особенно обнадеживает Delta Air Lines увеличение доходов от программ Premium и Loyalty, что говорит об увеличении числа деловых поездок, которые восстанавливались более низкими темпами за последние пару лет по сравнению с туристическими поездками. Деловые поездки являются очень важной составляющей доходов авиакомпаний, предлагающих эту услугу, поскольку они предлагают по более высоким ставкам.

Хотя перспективы авиационной отрасли, безусловно, улучшились, экономические перспективы остаются несколько неопределенными. Мировая экономика значительно замедлилась, и некоторые экономисты прогнозируют, что в США в конце этого года может начаться рецессия. Учитывая высокую цикличность авиационной отрасли, замедление экономики и высокая стоимость жизни могут сказаться на спросе на авиаперевозок в ближайшие месяцы.

Акции Delta Air Lines: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 17 из них рекомендуют покупать акции Delta Air Lines, 0 – удерживать и 0 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Delta Air Lines составляет 77,00 долларов США, а самая низкая – 45,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Delta Air Lines составила 59,88 доллара США.

Источник: TipRanks – 8 августа 2023 г.

Пример торговой идеи акциями Delta Air Lines

Пример торговой идеи акциями Delta Air Lines может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше уровня 49,00 долларов США

Поставить цель чуть ниже средней целевой цены аналитиков на уровне 59,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 6-12 месяцев

Если вы покупаете 25 акций Delta Air Lines:

Если цель достигнута = 920,00 долларов США прибыли (($59,00 - $49,00) * 25 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 25 акций Delta Air Lines составит 0,50 доллара США (0,50 доллара США * 25 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Delta Air Lines за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Delta Air Lines, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Dashboard.

Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу.

Введите название акции в окне поиска в правом верхнем углу, чтобы открыть ценовой график.

Нажмите «Создать новый ордер» в нижней части экрана, введите количество акций, которые хотите приобрести, и нажмите «Купить», чтобы открыть ордер!

Источник: Admirals MetaTrader 5, Delta Air Lines, H1. По состоянию на 8 августа 2023 г. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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У Вас иное мнение относительно движения цены акций Delta Air Lines?

Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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