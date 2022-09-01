Торговля акциями Apple в преддверии выхода нового iPhone

Сентябрь 01, 2022 12:13

7 сентября состоится презентация Apple, на которой, как ожидается, компания анонсирует следующее поколение iPhone – традиция, которой они придерживались на протяжении последнего десятилетия.

В течение года, отметившимся неопределенностью на финансовых рынках, компания Apple два квартала подряд сообщала о доходах, которые, несмотря на продолжающиеся проблемы с цепочкой поставок, превосходили ожидания рынков.

Эти положительные результаты, несомненно, стали одной из причин, по которой в этом году технологический гигант опередил более широкий индекс S&P 500. Но каковы дальнейшие перспективы Apple? Узнайте, как торговать акциями Apple ниже!

Акция: Apple Inc. Символ на счете Invest.MT5: AAPL Дата идеи: 30 августа 2022 г. Период: 6 - 12 месяцев Уровень входа на рынок: $165 Целевой уровень: $183 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Почему стоит купить акции Apple?

На прошлой неделе мы писали о технологических акциях, которые добились такого успеха, что по сути их можно отнести к защитным акциям: они обладают качествами, благодаря которым во время экономического спада они могут остаться практически невредимыми. В той статье мы говорили о Google, но Apple обладает очень схожими характеристиками.

Apple – самая дорогая компания в мире с лояльными потребителями, которые охотно раскупают новейшие гаджеты компании. Их продукты iPhone и iPad, которые были впервые представлены более 15 и 12 лет назад соответственно, произвели революцию на рынке и по сей день остаются крайне конкурентноспособными.

Простыми словами, люди любят продукцию Apple, и трудности, с которыми сейчас сталкивается мировая экономика, вряд ли это изменят. Подтверждением тому стали оба квартальных отчета о доходах Apple в этом году: оба раза результаты превзошли прогнозы аналитиков.

Ожидается, что на следующей неделе Apple представит последнее поколение iPhone, и неудивительно, если это приведет к росту продаж в последние месяцы года. К слову, начиная с 2009 года последний квартал года всегда был самым сильным для Apple с точки зрения доходов, поскольку потребители стараются купить новые гаджеты Apple в преддверии праздничного сезона.

Предстоящий анонс iPhone в сочетании с вероятным всплеском продаж во время праздников может привести к росту цены акций Apple в ближайшие месяцы. Тем не менее, трейдеры также должны учитывать трудности, с которыми в настоящее время столкнулась мировая экономика, и не забывать, что в ближайшем будущем на фондовом рынке, вероятно, сохранится высокая волатильность.

Акции Apple: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 22 из них рекомендуют покупать акции Apple, 4 – удерживать и 1 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Apple составляет 220 долларов США, а самая низкая – 136 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Apple составила 183,12 доллара США, т.е. рост более чем на 13% от текущих уровней.

Источник: TipRanks - 30 августа 2022 г.

Пример торговой идеи акциями Apple

Пример торговой идеи акциями Apple может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше уровня 165 долларов США

Поставить цель чуть ниже средней целевой цены аналитиков на уровне 183 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 6-12 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Apple:

Если цель достигнута = 180 долларов США прибыли ($183 - $165 * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая недавнюю волатильность на мировых фондовых рынках.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Еще один фактор, который следует учитывать, – это комиссии, поскольку они могут значительно уменьшить вашу прибыль. Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Apple за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции компании Apple и акции более 4300 публичных компаний! Чтобы купить акции Apple, выполните следующие шаги:

Откройте счет Invest.MT5 в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера. Нажмите «Инвестировать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в нижней части окна Обзора рынка и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно Нового ордера, где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: WebTrader от Admirals, Apple Inc. Daily – окно Нового ордера. Диапазон данных: 28 декабря 2021 г. – 30 августа 2022 г. по состоянию на 30 августа 2022 г. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.



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Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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