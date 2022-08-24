Торговля акциями Google на фоне высоких доходов от рекламы

Август 24, 2022 19:08

Будучи одним из самых известных брендов в мире, Google играет важную роль в нашей повседневной жизни. В прошлом месяце технологический гигант провел сплит своих акций в соотношении 20:1 и вскоре после этого опубликовал результаты за квартал, которые не оправдали ожиданий.

Несмотря на слабые доходы, отчет предоставил инвесторам причину для сохранения оптимизма, и поэтому в течение следующих торговых сессий цена акций Google стала восстанавливаться. За год цена акций Google снизилась более чем на 20%. Но как выглядят ее дальнейшие перспективы?

Узнайте, как торговать акциями Google ниже.

Акция: Alphabet Inc. (Class A) Символ на счете Invest.MT5: GOOG Дата идеи: 24 августа 2022 г. Период: 6 - 12 месяцев Уровень входа на рынок: $120 Целевой уровень: $142 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволит. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Почему стоит купить акции Google?

Инвестиции в фондовый рынок всегда рискованны, но, поскольку мы стоим на пороге потенциальной рецессии, это утверждение актуально как никогда. Во времена неопределенности инвесторы обычно выбирают защитные акции, т.е. исторически более устойчивые к экономическим спадам.

Как правило, акции технологических компаний таковыми не считаются. Тем не менее, некоторые технологические компании стали настолько большими и успешными и так сильно укоренились на своих рынках, что они заслужили право «быть участниками обсуждения».

На самом деле, лишь небольшое число акций крупных технологических компаний обладает довольно уникальным сочетанием как защитных, так и агрессивных характеристик. Это указывает на то, что потенциально они могут выйти из рецессии невредимыми и впоследствии пожинать плоды экономического подъема.

Alphabet, материнская компания Google, является одной из таких акций.

Google является практически монополией на мировом рынке поисковых систем: его доля составляет более 90%. Такое доминирование дает Google значительное влияние на ценообразование в сфере рекламы, благодаря которой она получает подавляющую часть своего дохода.

Правда, в условиях экономического спада бюджеты на рекламу неизбежно сокращаются. Но, согласно последнему отчету Alphabet за квартал, доходы от рекламы выросли на 11,6% в годовом исчислении, несмотря на то, что многим ее конкурентам повезло гораздо меньше в этой области. Возможно, это свидетельствует о том, что поисковые системы являются одним из самых эффективных мест для размещения рекламы и, следовательно, наименее подвержены негативному влиянию сокращения рекламного бюджета.

Сила рекламного бизнеса Google, а также потенциальная защита компании с его стороны в период спада, должны стать одними из ключевых факторов успеха компании во время экономического подъема, когда бюджеты на рекламу снова начнут увеличиваться.

Еще одним преимуществом Alphabet для ее инвесторов является ее крепкое финансовое положение. Согласно последним результатам, Google располагает денежными средствами, их эквивалентами, а также рыночными ценными бумагами на сумму почти 125 млрд долларов США – этого более чем достаточно, чтобы пережить любой возможный экономический спад.

Акции Google, безусловно, являются интересным вариантом для инвестирования. Однако трудно точно предсказать, как отдельные акции отреагируют на экономическую неопределенность, и любой, кто рассматривает возможность покупки акций Google, должен быть готов к волатильности в ближайшие месяцы. Чтобы узнать больше о перспективах инвестирования в Google, ознакомьтесь с нашей статьей «Стоит ли купить акции Гугл в 2022 году?».

Акции Google: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 30 из них рекомендуют покупать акции Google, 2 – удерживать и 0 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Google составляет 186 долларов США, а самая низкая – 113 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Google составила 142,84 доллара США, т.е. рост более чем на 25% от текущих уровней.

Источник: TipRanks - 23 August 2022

Пример торговой идеи акциями Google

Пример торговой идеи акциями Google может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше уровня 120 долларов США





Поставить цель чуть ниже средней целевой цены аналитиков на уровне 142 доллара США





Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета





Период = 6-12 месяцев





Если вы покупаете 10 акций Google:

Если цель достигнута = 220,00 долларов США прибыли ($142 - $120 * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая недавюю волатильность на мировых фондовых рынках.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Еще один фактор, который следует учитывать, – это комиссии, поскольку они могут значительно уменьшить вашу прибыль. Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Google за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Google, и более 4300 других публичных компаний! Чтобы инвестировать в Google, выполните следующие шаги:

Зарегистрируйтесь в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в нижней части окна Обзора рынка и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно Нового ордера, где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: MetaTrader 5 Web от Admirals, Alphabet Inc., Daily– Диапазон данных: с 16 декабря 2021 г. по 23 августа 2022 г. по состоянию на 23 августа 2022 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.



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Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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