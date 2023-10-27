Торговля на рынке нефти в условиях неопределенности

Октябрь 27, 2023 12:39

Несмотря на глобальный переход к более чистой энергетике, сырая нефть по-прежнему играет огромную роль в нашей жизни. Она пронизывает каждый дюйм мировой экономики и является ключевым фактором в производстве и распределении подавляющего большинства товаров и услуг в мире.

Следовательно, изменения цен на нефть часто имеют волновой эффект на всю экономику. Это стало особенно очевидно в последние пару лет, поскольку высокие цены на нефть сыграли значительную роль в росте инфляции во всем мире. Таким образом, понимание нефтяного рынка важно не только для трейдеров нефтью, но и для каждого, кто хочет понять, что происходит в экономике в целом.

От чего зависят цены на нефть?

Как и в случае с любым сырьевым товаром, цена на нефть определяется уровнем спроса и предложения на мировом рынке. Однако на самом деле все гораздо сложнее.

Вместо того, чтобы зависеть исключительно от фактического уровня спроса и предложения в конкретный момент времени, цены на нефть часто определяются предположениями о том, что может случиться со спросом и предложением. Это означает, что движения цен часто предшествуют реальным событиям.

Все сырьевые товары чувствительны к геополитическим событиям, но это особенно острый вопрос для нефти. За последние пару лет мы наблюдали, что цена на нефть может вести себя весьма хаотично, когда геополитическая напряженность накаляется, особенно когда в нее вовлечены нефтедобывающие страны.

Помимо геополитических событий, цены на нефть могут реагировать на изменения в состоянии экономики. Растущая экономика, как правило, потребляет больше нефти, чем стагнирующая или сокращающаяся, а это означает, что во времена экономического бума спрос на нефть растет. С другой стороны, во времена сокращения экономики перспективы нефти часто также ухудшаются.

Что сейчас движет ценами на нефть

Итак, что же движет ценами на нефть в данный момент? В следующих разделах мы рассмотрим факторы, которые трейдерам следует учитывать при навигации по рынку нефти в нынешних условиях.

Напряженность на Ближнем Востоке

В феврале 2022 года мы увидели, что происходит с ценами на нефть, когда возникает конфликт с участием нефтедобывающей страны. Менее чем через две недели после того, как Россия, крупный производитель нефти, вторглась на территорию своего соседа, цены на нефть марки Brent подскочили более чем на 30%.

К сожалению, в начале этого месяца мы стали свидетелями повторения этого мрачного явления, на этот раз на Ближнем Востоке.

Когда рынки вновь открылись после нападения Хамаса на Израиль, цены на нефть марки Brent выросли более чем на 4% за один день. В последующие десять дней цены выросли еще на 5%. Этот рост был вызван опасениями, что неизбежный конфликт перекинется на соседние страны региона, который поставляет большую часть мировой нефти.

Однако дипломатические маневры и задержка ожидавшегося израильского вторжения, похоже, ослабили опасения по поводу распространения военных действий в регионе. Однако эта ситуация, похоже, далека от разрешения и об этом, безусловно, следует помнить.

Слабые экономические перспективы

Взаимосвязь между ценами на нефть и здоровьем экономики довольно легко понять. Когда мировая экономика растет, спрос на нефть имеет тенденцию к увеличению. Конечно, верно и обратное, и это один из факторов, оказывавших давление на цены на нефть в последние месяцы.

Во-первых, Китай, который является вторым по величине потребителем нефти в мире, опубликовал множество удручающих экономических данных с момента возобновления работы экономики после Covid. Следовательно, экономический рост Китая, по прогнозам, значительно замедлится в этом году, а в следующем году — еще больше.

Совсем недавно, в начале этой недели, нефтяные рынки пострадали от слабых данных по деловой активности, поступающих как из еврозоны, так и из Великобритании. Крупнейшая экономика еврозоны, Германия, уже находится в состоянии рецессии, и эти последние данные вызвали опасения, что другие страны еврозоны, являющиеся ключевым источником спроса на нефть, также могут вступить в рецессию.

Более высокие процентные ставки

Хотя центральные банки, похоже, приближаются к завершению цикла повышения ставок, ожидается, что ставки будут оставаться высокими еще долгое время. Хотя прямой связи между ростом процентных ставок и нефтью может и не быть, это может косвенно усилить понижательное давление на цены на нефть.

Чтобы обуздать высокую инфляцию, центральные банки по всему миру повысили процентные ставки. Однако более высокие процентные ставки не только сдерживают инфляцию, но также могут сдерживать экономический рост, что, в свою очередь, может привести к снижению спроса на нефть.

Торговля нефтью: понимание текущего климата

Как и в случае с любым другим активом, важно осознавать риски, связанные с торговлей нефтью, и иметь тщательно продуманный план управления рисками. Цены на сырьевые товары зачастую очень волатильны, что может значительно увеличить риски, связанные с торговлей.

Также важно понимать текущий климат и быть в курсе геополитических событий и экономических заявлений, которые могут повлиять на стоимость нефти. Хороший способ оставаться в курсе последних событий — использовать экономический календарь, который позволяет отслеживать важные экономические новости.

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